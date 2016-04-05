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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 13 бер, 2023 21:09
otg написав: sergey_sryvkin написав:
Арестович професійний п**дабол. Він взагалі порожнє місце.
Професійний п**дабол це не погана професія. Навіть як що Ви не розумієте ролі Арестовича с початку війни, це не значить що його пізд-льство не досягло якогось результату в суспільстві.
Роль Арестовича - заробляти гроші Арестовичу. Це ж так складно до розуміння...
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Додано: Пон 13 бер, 2023 21:15
sergey_sryvkin написав:
Звісно, ви б звільнили Донецьк та Луганськ за три дні і підписали б капітуляцію Скрєпостана. Тільки паскудний Порошенко забув вас запросити...
Я ні. Але дати команду не стріляти, коли всі захарченкі трубили с кожного утюга про наступ на Дебальцево це треба змудритись.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 21:17
freeze написав:
freeze написав:Дали свет, север Херсонской области, берег Днепра, мирное население празднует, с ноября без света сидели.
Вот гнилая сущность орков. Дали свет людям в близлежащие села, люди день порадовались. Орки аж бешеную слюну злости глотали. Сегодня целый день они били по опорам, по трансформатору, из минометов, ещё из какого-то тяжёлого орудия, и таки выключили людям свет.
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В Чернигове, в своё время было также.
Не было электричества, только дали
Минут через 40 прилетели бомберы и электричества не стало
Рашисты своих методов не меняют
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Додано: Пон 13 бер, 2023 21:47
otg написав: sergey_sryvkin написав:
Роль Арестовича - заробляти гроші Арестовичу. Це ж так складно до розуміння...
Ну тільки ідіот відмовляється від грошей.
Вот уже ты не скрываешь свои намерения
Продать страну за деньги
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Додано: Пон 13 бер, 2023 21:55
otg написав: sergey_sryvkin написав:
Звісно, ви б звільнили Донецьк та Луганськ за три дні і підписали б капітуляцію Скрєпостана. Тільки паскудний Порошенко забув вас запросити...
Я ні. Але дати команду не стріляти, коли всі захарченкі трубили с кожного утюга про наступ на Дебальцево це треба змудритись.
Коли твоя армія гола-боса і стріляє мотлохом.
Коли Расія попереджає що введе регулірні війська
То Рембо Порошенко - мав сказати - впірьод - лягайте трупами але тримайте землі?
Коли Захід співає про гражданський конфлікт.
Ну якось треба відчувати час, що був. Коли не було простих рішень.
Коли будь-яке рішення могло стати останнім для деражави. А якщо б Пуйло не блефував тоді?
Вже навіть Пуйло визнав що мінськи - то була його помилка, а до вас не дійшло((((.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 22:27
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Додано: Пон 13 бер, 2023 22:59
Розбіжності між Вашингтоном і Києвом, конфлікт Байдена і Конгресу, оскар для путіна, Сі Цзіньпінь їде в москву, Індія і московська нафта, банкрутство банків як передвісник кризи, девальвація Шевченківської премії, побиття солдата в навчальному центрі та інше - аналіз новин в ефірі радіо UA-Chicago, США.
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Додано: Пон 13 бер, 2023 23:05
Denik написав:
дивізон Нептуна за 40 млн. доларів, або 4%, що й було доведено практикою.
є непопулярна (але доволі обгрунтована) думка, що москву втопив не нептун, а більш сучасний західний комплекс. а вся піар історія запущена для того, щоб прикрити деяких західних партнерів від гніву русні.
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