Denik написав:sashaqbl написав:Вже 100 разів це тут обговорювали. Так, 100 ракет в рік. На 6 залпів однієї батареї. Пів дня війнию. Навіть не 3 дні, до яких готувалась Росія.
Це і є пройоб, враховуючи, що розхід ракет до РСЗВ йде на тисячі(в одному з пакетів допомоги від США бачив цифру в 3400 ракет GMLRS).
Я не знаю можливостей по виготовленню в КБ "Луч", але впевнений, що при наявності держзамовлення хоча б кілька тисяч в рік виготовляти було б можливо. Не десятки тисяч, які були потрібні, але й не 100 ракет в рік!
Давайте починати із бюджету. Вільха імовірно коштує тих самих 100 тис. доларів за ракету, як GMLRS при тому що вона втричі важча. 100 ракет, це десь 10 млн. доларів або близько 1% від всіх грошей на закупівлю озброєнь. В той же час було критично важливим купити перший дивізон Нептуна за 40 млн. доларів, або 4%, що й було доведено практикою. 3400 ракет -це 340 мільйонів доларів, або 34% від всіх закупівель озброєнь, що якось овердофіга. А були ще програма технічного обслуговування ракет Точка і Точка-У, якими в'їбали той самий УДК Саратов та ще мабуть багато чого, програма Буревій - модернізація Урагана, 40 км снаряди від КБ Південне до Града, якісь закупки озброєнь до 100 мм Рапіри та врешті решт гроші на знімання зі зберігання артилерійського озброєння для формування нових бригад після 2014 року. А ще була масова закупівля (біля 7000 ) ракет Стугна, якими теж багато чого спалили.
А ще була епідемія коронавірусу 2020-2021... Забули?
При цьому ми повертаємось до джерел - а чи готові всі сплачувати більше податків?
Чи готові радикально підвищити податки ФОП, як ключовий механізм оптимізації податків для великого бізнесу.
варіант ефективнішого використання вже наявного ресурсу ніяк не проходить? тільки збільшити? я думаю, чимало громадян були готові проміняти фінансувння "великого ..дівництва" на фінансування військово-оборонного комплексу і військових замовлень. не факт, звісно, що і там би хтось таки не нажився, але щось би і залишилося. але "маємо те, що маємо" (с).
і головна біда в тому, що люди вперто (хз чому, хтось із тупості, хтось ще чомусь) не хочуть визнавати власних пройобів, ой, пробачте, помилок, на всіх рівнях, від самого маленького до самого великого. визнання помилки - перший крок до її виправлення. може і не факт, що вийде, але хоча б буде шанс, без цього точно не вийде. без такого визнання пересічний (і не пересічний) просто приречений ходити по одних і тих же граблях.