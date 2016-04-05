RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3755375637573758
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 00:21

  Denik написав:
  sashaqbl написав:Вже 100 разів це тут обговорювали. Так, 100 ракет в рік. На 6 залпів однієї батареї. Пів дня війнию. Навіть не 3 дні, до яких готувалась Росія.
Це і є пройоб, враховуючи, що розхід ракет до РСЗВ йде на тисячі(в одному з пакетів допомоги від США бачив цифру в 3400 ракет GMLRS).
Я не знаю можливостей по виготовленню в КБ "Луч", але впевнений, що при наявності держзамовлення хоча б кілька тисяч в рік виготовляти було б можливо. Не десятки тисяч, які були потрібні, але й не 100 ракет в рік!

Давайте починати із бюджету. Вільха імовірно коштує тих самих 100 тис. доларів за ракету, як GMLRS при тому що вона втричі важча. 100 ракет, це десь 10 млн. доларів або близько 1% від всіх грошей на закупівлю озброєнь. В той же час було критично важливим купити перший дивізон Нептуна за 40 млн. доларів, або 4%, що й було доведено практикою. 3400 ракет -це 340 мільйонів доларів, або 34% від всіх закупівель озброєнь, що якось овердофіга. А були ще програма технічного обслуговування ракет Точка і Точка-У, якими в'їбали той самий УДК Саратов та ще мабуть багато чого, програма Буревій - модернізація Урагана, 40 км снаряди від КБ Південне до Града, якісь закупки озброєнь до 100 мм Рапіри та врешті решт гроші на знімання зі зберігання артилерійського озброєння для формування нових бригад після 2014 року. А ще була масова закупівля (біля 7000 ) ракет Стугна, якими теж багато чого спалили.
А ще була епідемія коронавірусу 2020-2021... Забули?
При цьому ми повертаємось до джерел - а чи готові всі сплачувати більше податків?
Чи готові радикально підвищити податки ФОП, як ключовий механізм оптимізації податків для великого бізнесу.


варіант ефективнішого використання вже наявного ресурсу ніяк не проходить? тільки збільшити? я думаю, чимало громадян були готові проміняти фінансувння "великого ..дівництва" на фінансування військово-оборонного комплексу і військових замовлень. не факт, звісно, що і там би хтось таки не нажився, але щось би і залишилося. але "маємо те, що маємо" (с).
і головна біда в тому, що люди вперто (хз чому, хтось із тупості, хтось ще чомусь) не хочуть визнавати власних пройобів, ой, пробачте, помилок, на всіх рівнях, від самого маленького до самого великого. визнання помилки - перший крок до її виправлення. може і не факт, що вийде, але хоча б буде шанс, без цього точно не вийде. без такого визнання пересічний (і не пересічний) просто приречений ходити по одних і тих же граблях.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1352
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 00:52

Интересно, на кой чёрт сирены в Харькове?
Уже просто раздражает. У нас бывает 2 варианта:
1. сирены воют и... ничего;
2. прилёт, взрыв, потом сирена.
В обоих случаях смысла не вижу. Уже давно никто не обращает на них внимание. Но включают по 100 раз на день.
В других городах, может, смысл и есть. У нас все обстрелы исключительно С-300 из Белгорода, понятно, никакие оповещения не успевают.
В других городах тоже часто?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24087
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4702 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3755375637573758
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114044
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 483620
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4991
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1659)
14.03.2023 00:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.