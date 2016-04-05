sashaqbl написав:Вже 100 разів це тут обговорювали. Так, 100 ракет в рік. На 6 залпів однієї батареї. Пів дня війнию. Навіть не 3 дні, до яких готувалась Росія. Це і є пройоб, враховуючи, що розхід ракет до РСЗВ йде на тисячі(в одному з пакетів допомоги від США бачив цифру в 3400 ракет GMLRS). Я не знаю можливостей по виготовленню в КБ "Луч", але впевнений, що при наявності держзамовлення хоча б кілька тисяч в рік виготовляти було б можливо. Не десятки тисяч, які були потрібні, але й не 100 ракет в рік!
Давайте починати із бюджету. Вільха імовірно коштує тих самих 100 тис. доларів за ракету, як GMLRS при тому що вона втричі важча. 100 ракет, це десь 10 млн. доларів або близько 1% від всіх грошей на закупівлю озброєнь. В той же час було критично важливим купити перший дивізон Нептуна за 40 млн. доларів, або 4%, що й було доведено практикою. 3400 ракет -це 340 мільйонів доларів, або 34% від всіх закупівель озброєнь, що якось овердофіга. А були ще програма технічного обслуговування ракет Точка і Точка-У, якими в'їбали той самий УДК Саратов та ще мабуть багато чого, програма Буревій - модернізація Урагана, 40 км снаряди від КБ Південне до Града, якісь закупки озброєнь до 100 мм Рапіри та врешті решт гроші на знімання зі зберігання артилерійського озброєння для формування нових бригад після 2014 року. А ще була масова закупівля (біля 7000 ) ракет Стугна, якими теж багато чого спалили. А ще була епідемія коронавірусу 2020-2021... Забули? При цьому ми повертаємось до джерел - а чи готові всі сплачувати більше податків? Чи готові радикально підвищити податки ФОП, як ключовий механізм оптимізації податків для великого бізнесу.
варіант ефективнішого використання вже наявного ресурсу ніяк не проходить? тільки збільшити? я думаю, чимало громадян були готові проміняти фінансувння "великого ..дівництва" на фінансування військово-оборонного комплексу і військових замовлень. не факт, звісно, що і там би хтось таки не нажився, але щось би і залишилося. але "маємо те, що маємо" (с). і головна біда в тому, що люди вперто (хз чому, хтось із тупості, хтось ще чомусь) не хочуть визнавати власних пройобів, ой, пробачте, помилок, на всіх рівнях, від самого маленького до самого великого. визнання помилки - перший крок до її виправлення. може і не факт, що вийде, але хоча б буде шанс, без цього точно не вийде. без такого визнання пересічний (і не пересічний) просто приречений ходити по одних і тих же граблях.
Интересно, на кой чёрт сирены в Харькове? Уже просто раздражает. У нас бывает 2 варианта: 1. сирены воют и... ничего; 2. прилёт, взрыв, потом сирена. В обоих случаях смысла не вижу. Уже давно никто не обращает на них внимание. Но включают по 100 раз на день. В других городах, может, смысл и есть. У нас все обстрелы исключительно С-300 из Белгорода, понятно, никакие оповещения не успевают. В других городах тоже часто?
flyman написав:........ клепати треба було стільки, щоб дорого було нападати на Україну, а не навпаки, ще й що було заміновано, то розмінували та й дороги вкатали, щоб швидше заїхали до Херсона/Києва
За какие деньги "клепати"? Вы готовы были, к примеру, платить подоходный процентов 50? Или налог такой же на прибыль?
Простите, надоело возвращаться к одним и тем же вопросам.
Проще было потратить деньги на дороги, с этого напилить себе откаты, чтобы потом ордам рашистов был проще пилить со всех колёс по Украине И потом эти же самые дороги были разрушены
И это при том, как минимум с осени 2021 года, высшее руководство Украины бвыло предупреждено о нападении РФ
Не манипулируй высоким подоходным налогом
1. Откаты напилить можно с чего угодно. В т.ч. и с оборонных заказов. Дороги тут не при чём. 2. По каким дорогам "пилили рашисты со всех колёс по Украине" и сколько таких? 1-2? А сколько дорог по которым "пилили" наши? И беженцы, и войска. По трассе Харьков-Киев, например, рашисты точно не "пилили". А наши достаточно. По дорогам из Киева на запад тоже, насколько знаю, "пилили" не рашисты, а беженцы на запад и воинские части с запада на восток. И сейчас "пилят". 3. Высоким подоходным налогом я не манипулирую. Не нравится именно подоходный, подставьте любой другой. Государству на оборону деньги взять неоткуда, кроме как за счёт благосостояния народа. Не буду повторять, но Союз обеспечивал высокую обороноспособность благодаря тому, что, как написал prodigy, "клепал на 70% годового бюджета оружие, а народу не могли дать минимально нормальные товары". Считаете, что у нас народ очень богато жил до войны и можно было тратить даже больше 70%? А для противостояния с РФ, у которой ресурсов явно больше, так и надо было бы. Мы сейчас говорим о том, что РФ не готова к большой классической войне (а не к СВО). И это действительно так. А готовились они весьма серьёзно. И денег тратили много. Очень много.
Надоело возвращаться к одним и тем же вопросам. И читать одну и ту же чушь о "дорогах" и "клепати треба було стільки, щоб дорого було нападати на Україну". Интересно, прибалтам Вы посоветуете то же самое?
Можете не отвечать. У меня слетели установки форума, поэтому увидел Ваш пост. Сейчас восстановлю и ответа уже не увижу.
wild.tomcat, это ответ и Вам на пост выше. "люди вперто (хз чому, хтось із тупості, хтось ще чомусь) не хочуть визнавати власних пройобів, ой, пробачте, помилок" - це Ви про себе?
++14.30++ После вступления в силу второго этапа нефтяного эмбарго ЕС, в Германию практически перестала поступать нефть из России. В январе 2023 года Германия импортировала лишь 3500 тонн российской нефти, сообщило Федеральное статистическое ведомство. В январе 2022 года - за месяц до начала российского вторжения в Украину - ФРГ получила из России 2,8 млн тонн нефти. "Российские поставки нефти практически прекратились. Математически они сократились на 99,9 процента", - отметили статистики. В результате доля РФ в общем объеме нефтяного импорта Германии сократилась с 36,5 процента в январе прошлого года до 0,1 процента сейчас.
++15.00++ Обучение украинцев, прибывших в Германию для прохождения оперативной подготовки на боевых танках Leopard 2, приближается к завершению. После многонедельного курса подготовки солдаты 13 марта выполнили боевые стрельбы на военном полигоне Берген, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония. Обучение позволило украинским военным вести стрельбы с современными системами вооружения, заявил бригадный генерал Бьорн Шульц (Björn Schulz), командир школы танковых войск в Мунстере. Германия поставит Украине 18 современных основных боевых танков Leopard 2, еще три танка передаст Португалия.
++20.40++ В Испании завершили подготовку первые украинские экипажи, которым предстоит на танках Leopard 2 A4 защищать свою страну от военной агрессии России. В течение четырех недель военнослужащие ВСУ - как кадровые военные, так и резервисты - в возрасте от 21 до 60 лет занимались в Национальном учебном центре в Сарагосе. В общей сложности подготовлены 55 человек: десять экипажей и 15 техников, сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство обороны Испании.
++18.15++ Великобритания на фоне войны России против Украины и других мировых кризисов увеличит расходы на оборону. В ближайшие два года на военные нужды будет дополнительно выделено почти 5 млрд фунтов стерлингов (5,65 млрд евро), в том числе 3 млрд - на силы ядерного сдерживания и военный блок с США и Австралией AUKUS, сообщило правительство в Лондоне. Около 1,9 млрд фунтов будет направлено на восполнение арсенала боеприпасов, сильно сократившегося из-за военной помощи Украине. "Поскольку мир становится менее стабильным, а соперничество между государствами усиливается, Великобритания должна быть готова постоять за себя", - заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак, направившийся в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом и главой правительства Австралии Энтони Албанизом.
++17.40++ Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Это будут первые переговоры лидеров КНР и Украины с начала войны. По данным издания, встреча пройдет на следующей неделе в онлайн-формате. Перед переговорами с Зеленским Си Цзиньпин намерен приехать в Москву и встретиться с российскими президентом Владимиром Путиным. О планах китайского лидера на следующей неделе посетить Россию ранее также сообщило агентство Reuters.
++02.05++ Кабинет министров Украины 13 марта поддержал законопроект об увеличении расходов госбюджета на 537 млрд гривен (13,5 млрд евро), средства пойдут на оборонные цели. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, кабмин предложил Верховной раде утвердить изменения. Деньги будут направлены на финансовое обеспечение военных, на закупку оборудования, в том числе - беспилотных летательных аппаратов.
Соединенные Штаты заключили контракты стоимостью $522 млн на производство артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил Украины с двумя компаниями.
Как сообщает Радио Свобода заказ получили "Northrop Grumman Systems" и "Global Military Products. Соответствующее решение США приняли на фоне опасений, что Украина быстро исчерпывает запасы артиллерийских снарядов.
Боеприпасы из новых партий США планируют поставлять Украине уже в марте. ..... Сейчас США способны изготавливать 14 тысяч гаубичных снарядов в месяц, однако столько Украина тратит за два дня.