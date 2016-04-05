Додано: Вів 14 бер, 2023 01:26

pesikot написав: ЛАД написав: flyman написав: ........

клепати треба було стільки, щоб дорого було нападати на Україну,

а не навпаки, ще й що було заміновано, то розмінували

та й дороги вкатали, щоб швидше заїхали до Херсона/Києва ........клепати треба було стільки, щоб дорого було нападати на Україну,а не навпаки, ще й що було заміновано, то розмінувалита й дороги вкатали, щоб швидше заїхали до Херсона/Києва

За какие деньги "клепати"?

Вы готовы были, к примеру, платить подоходный процентов 50?

Или налог такой же на прибыль?



Простите, надоело возвращаться к одним и тем же вопросам. За какие деньги "клепати"?Вы готовы были, к примеру, платить подоходный процентов 50?Или налог такой же на прибыль?Простите, надоело возвращаться к одним и тем же вопросам.

Проще было потратить деньги на дороги, с этого напилить себе откаты, чтобы потом ордам рашистов был проще пилить со всех колёс по Украине

И потом эти же самые дороги были разрушены



И это при том, как минимум с осени 2021 года, высшее руководство Украины бвыло предупреждено о нападении РФ



Не манипулируй высоким подоходным налогом Проще было потратить деньги на дороги, с этого напилить себе откаты, чтобы потом ордам рашистов был проще пилить со всех колёс по УкраинеИ потом эти же самые дороги были разрушеныИ это при том, как минимум с осени 2021 года, высшее руководство Украины бвыло предупреждено о нападении РФНе манипулируй высоким подоходным налогом

1. Откаты напилить можно с чего угодно. В т.ч. и с оборонных заказов. Дороги тут не при чём.2. По каким дорогам "пилили рашисты со всех колёс по Украине" и сколько таких? 1-2?А сколько дорог по которым "пилили" наши? И беженцы, и войска.По трассе Харьков-Киев, например, рашисты точно не "пилили". А наши достаточно.По дорогам из Киева на запад тоже, насколько знаю, "пилили" не рашисты, а беженцы на запад и воинские части с запада на восток.И сейчас "пилят".3. Высоким подоходным налогом я не манипулирую. Не нравится именно подоходный, подставьте любой другой. Государству на оборону деньги взять неоткуда, кроме как за счёт благосостояния народа. Не буду повторять, но Союз обеспечивал высокую обороноспособность благодаря тому, что, как написал, "клепал на 70% годового бюджета оружие, а народу не могли дать минимально нормальные товары".Считаете, что у нас народ очень богато жил до войны и можно было тратить даже больше 70%? А для противостояния с РФ, у которой ресурсов явно больше, так и надо было бы.Мы сейчас говорим о том, что РФ не готова к большой классической войне (а не к СВО). И это действительно так. А готовились они весьма серьёзно. И денег тратили много. Очень много.Надоело возвращаться к одним и тем же вопросам. И читать одну и ту же чушь о "дорогах" и "клепати треба було стільки, щоб дорого було нападати на Україну". Интересно, прибалтам Вы посоветуете то же самое?Можете не отвечать. У меня слетели установки форума, поэтому увидел Ваш пост. Сейчас восстановлю и ответа уже не увижу., это ответ и Вам на пост выше."люди вперто (хз чому, хтось із тупості, хтось ще чомусь) не хочуть визнавати власних пройобів, ой, пробачте, помилок" - це Ви про себе?