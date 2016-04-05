Додано: Вів 14 бер, 2023 10:27

ЛАД написав: Надоело возвращаться к одним и тем же вопросам. И читать одну и ту же чушь о "дорогах" и "клепати треба було стільки, щоб дорого було нападати на Україну". Интересно, прибалтам Вы посоветуете то же самое?





wild.tomcat, это ответ и Вам на пост выше.

"люди вперто (хз чому, хтось із тупості, хтось ще чомусь) не хочуть визнавати власних пройобів, ой, пробачте, помилок" - це Ви про себе? Надоело возвращаться к одним и тем же вопросам. И читать одну и ту же чушь о "дорогах" и "клепати треба було стільки, щоб дорого було нападати на Україну". Интересно, прибалтам Вы посоветуете то же самое?, это ответ и Вам на пост выше."люди вперто (хз чому, хтось із тупості, хтось ще чомусь) не хочуть визнавати власних пройобів, ой, пробачте, помилок" - це Ви про себе?

це ви типу мене потролити вирішили? так ви якраз себе потролили, тому що судячи з того що вами написано, ви так нічого і не зрозуміли, то це якраз в т.ч. про таких як ви, поціновувачів всього "савєцкава". ці гроші таки потрібно замість доріг було давати на оборонку, і не сьогодні, і навіть не вчора, а ще хз коли там. тому якщо якщо тоді це обійшлося би в Y грошей, то вчора це було б 10xY, сьогодні це буде 100xY. і результат ще той буде, напевно. а за загинувших хто відповість? яких могло якщо не так щоб зовсім не бути, то принаймні значно менше. ..і якщо вам щось там "надоело возвращаться ... и читать" то не повертайтеся і не читайте, то не мучайте себе, пропустіть, пролистайте далі.таки повторюся - "люди вперто (хз чому, хтось із тупості, хтось ще чомусь) не хочуть визнавати власних пройобів, ой, пробачте, помилок"