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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3756375737583759
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 10:27

  ЛАД написав:Надоело возвращаться к одним и тем же вопросам. И читать одну и ту же чушь о "дорогах" и "клепати треба було стільки, щоб дорого було нападати на Україну". Интересно, прибалтам Вы посоветуете то же самое? :)


wild.tomcat, это ответ и Вам на пост выше.
"люди вперто (хз чому, хтось із тупості, хтось ще чомусь) не хочуть визнавати власних пройобів, ой, пробачте, помилок" - це Ви про себе?


це ви типу мене потролити вирішили? так ви якраз себе потролили, тому що судячи з того що вами написано, ви так нічого і не зрозуміли, то це якраз в т.ч. про таких як ви, поціновувачів всього "савєцкава". ці гроші таки потрібно замість доріг було давати на оборонку, і не сьогодні, і навіть не вчора, а ще хз коли там. тому якщо якщо тоді це обійшлося би в Y грошей, то вчора це було б 10xY, сьогодні це буде 100xY. і результат ще той буде, напевно. а за загинувших хто відповість? яких могло якщо не так щоб зовсім не бути, то принаймні значно менше. ..
і якщо вам щось там "надоело возвращаться ... и читать" то не повертайтеся і не читайте, то не мучайте себе, пропустіть, пролистайте далі. :D

таки повторюся - "люди вперто (хз чому, хтось із тупості, хтось ще чомусь) не хочуть визнавати власних пройобів, ой, пробачте, помилок"
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 10:48

  detroytred написав:*Американське видання пояснює, чому Пекін зробить помилку, якщо почне постачати Москві зброю для війни проти України.*
тоже самое (про ошибку) говорили и пуйлу перед 24.02.22, значит следует ждать включение поставок Китая и какой то ультиматум уже из уст Си.

Заодно понятно откуда ноги растут и что пуйло не сам принял решение об агрессии, за спиной маячил старший брат, у которого в интересах - ослабить США а из рф сделать послушного сателлита. Поскольку прямого столкновения США и Китая я не вангую, увеличение поставок и интенсиности боевых действий в целом существенно увеличит и жертвы среди украинцев.

Этот расклад не меняет даже смерть пуйла, Медведев ездил к Си на поклон и собеседование. Совбез обьявит его президентом и всё продолжится по сценарию Си. Собственно об этом и визит, Си предложит свой сценарий в обмен на вооружение. Пуйлу деваться некуда. Без конкретных предложений в гости к пуйлу не ездят, в таких случаях он сам приезжает.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 бер, 2023 10:59, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

пробухано:
шкидченко 2001..2003: -12 самолётов, -238 танков
марчук 2003..2004: -86 самолётов, -263 танка, - 572 ракет. установк.
кузьмук 2004..2005: -96 самолётов, -136 танка, - 248 ракет. установк.
гриценко 2005..2007: -192 самолётов, -698 танка, - 1054 ракет. установк.
ехануров 2007..2009: -73 самолётов, -102 танка, - 4 ракет. установк.
иващенко 2009..2010: -78 самолётов, -86 танка, - 3 ракет. установк.
ежель 2010..2012: -127 самолётов, -1000 танка, - 29 ракет. установк.
саламатин 2012..2014: -98 самолётов, -292 танка

Итого: -835 самолётов, -2815 танка, - 1910 ракет. установк.

первое место занимает ....трррррррр....гриценко
получи медаль
beee
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 11:11

  ЛАД написав:
++02.05++
Кабинет министров Украины 13 марта поддержал законопроект об увеличении расходов госбюджета на 537 млрд гривен (13,5 млрд евро), средства пойдут на оборонные цели. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, кабмин предложил Верховной раде утвердить изменения. Деньги будут направлены на финансовое обеспечение военных, на закупку оборудования, в том числе - беспилотных летательных аппаратов.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-kabmin-ukrainy-odobril-svyse-500-mlrd-griven-na-oboronu/a-64975868
Это ещё к вопросу о "дорогах".
Так эти 537 млрд гривен это только увеличение оборонного бюджета, причём по сообщению УНИАН 518 млрд "на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования и тому подобное" (https://www.unian.net/politics/kabmin-podderzhal-uvelichenie-rashodov-na-bezopasnost-i-oboronu-vydelyat-bolee-500-milliardov-12178122.html). Это увеличение в 1,6 раза больше всего оборонного бюджета, планировавшегося на 2022 (319,4 млрд. гривен) и почти вдвое больше оборонного бюджета-2021 (267,25 млрд. гривен). При этом цифры за 2022 и 2021 согласно Вики (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#:~:text=2021%20%E2%80%94%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC,5%2C93%20%25%20%D0%92%D0%92%D0%9F).
На https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/expense/2021/ расходы на оборону в 2021 - 127,5273 млрд грн.
Понятно, что во время войны расходы значительно выше, чем расходы на подготовку в мирное время, но тем не менее.

ще раз, це можна було зробити набагато раніше, тобто продовжувати зміцнювати оборону у 2019..2012 рр., тотбто потративши додатково не на "велике будівництво" 200 млр. грн. не потрібно було би витрачати на порядки більше тепер.

Хочеш миру - готовся до війни, а в нас не зрозуміло що там готувалося, "заглядання в очі"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 11:15

  detroytred написав:Всі пазли сходяться.
Зустрічі і запевнення спочатку голови Єврокомісії, а потім прем'єрів Британії та Австралії з Байденом є реакцією на рішення Сі їхати до мацкви.
Тобто остаточно формуються коаліції.
Протистояння буде тільки зростати.
Сі - рідкісний мудак.

*Американське видання пояснює, чому Пекін зробить помилку, якщо почне постачати Москві зброю для війни проти України.*
https://zn.ua/ukr/WORLD/wp-kitaj-zradit ... osiju.html
Невеличкий шанс, що Китай не наважиться на постачання зброї рфії, є.
Але навіщо ж тоді Сі збирається до рашки? Чаю попити? Гадаю, щоб особисто обговорити остаточні умови васалітету ріфляндії.

а з Зеленьським Сі теж вкладитиме союз, чи як, для чого онлайн зустріч?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:пробухано:
гриценко 2005..2007: -192 самолётов, -698 танка, - 1054 ракет. установк.
Итого: -835 самолётов, -2815 танка, - 1910 ракет. установк.

первое место занимает ....трррррррр....гриценко

А навіть кутка не нажив, як декларувався будучи кандидатом в президенти, то жив у приймах в Мостової. Зато знав як виграти війну і перенести бойові дії до рф.
  ЛАД написав:Прошу прощения за задержку с ответом, но я всё же не могу целый день сидеть за компом.

Та нічого. Вночі все надолужите.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 11:46

Губернатор штату Флорида та ключовий кандидат у президенти США від республіканців Рон Десантіс заявив, що захист України не є життєво важливим інтересом США і американські політики повинні натомість зосередити увагу на власній державі. Про це повідомляє видання The New York Times, посилаючись на слова республіканця у шоу ведучого Такера Карлсона на телеканалі Fox News.

Заява була відповіддю Десантоса на опитування, яке Карлсон надіслав минулого тижня всім основним потенційним кандидатам у президенти від Республіканської партії.

Десантіс рішучо розкритикував республіканців, які говорять, що проблема політики чинного президента США Джо Байдена щодо України полягає в тому, що він робить недостатньо. Десантіс чітко дав зрозуміти: вважає, що Байден робить занадто багато, «ризикують спровокувати війну між США та Росією».

Цікаво, що ведучий програми Такер Карлсон є одним із противників втручання США в Україну. Раніше він назвав президента України Володимира Зеленського корумпованим «антигероєм» і висміяв його за те, що він одягається «як менеджер стриптиз-клубу».

«Фінансування цього конфлікту адміністрацією Байдена за «бланковим чеком» протягом «стільки, скільки потрібно» без будь-яких визначених цілей або підзвітності відволікає увагу від найнагальніших викликів нашої країни», – продовжив Десантос.
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 14303.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 12:10

  vitaliian написав:
Губернатор штату Флорида та ключовий кандидат у президенти США від республіканців Рон Десантіс заявив, що захист України не є життєво важливим інтересом США і американські політики повинні натомість зосередити увагу на власній державі. Про це повідомляє видання The New York Times, посилаючись на слова республіканця у шоу ведучого Такера Карлсона на телеканалі Fox News.

Заява була відповіддю Десантоса на опитування, яке Карлсон надіслав минулого тижня всім основним потенційним кандидатам у президенти від Республіканської партії.

Десантіс рішучо розкритикував республіканців, які говорять, що проблема політики чинного президента США Джо Байдена щодо України полягає в тому, що він робить недостатньо. Десантіс чітко дав зрозуміти: вважає, що Байден робить занадто багато, «ризикують спровокувати війну між США та Росією».

Цікаво, що ведучий програми Такер Карлсон є одним із противників втручання США в Україну. Раніше він назвав президента України Володимира Зеленського корумпованим «антигероєм» і висміяв його за те, що він одягається «як менеджер стриптиз-клубу».

«Фінансування цього конфлікту адміністрацією Байдена за «бланковим чеком» протягом «стільки, скільки потрібно» без будь-яких визначених цілей або підзвітності відволікає увагу від найнагальніших викликів нашої країни», – продовжив Десантос.
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 14303.html

демократи (пріпєв): "єта музика будєт вєчной, єслі я замєню батерєйки"

це для тих, хто думає, що є якісь "мейлстоуни і цілі"
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 12:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:*Американське видання пояснює, чому Пекін зробить помилку, якщо почне постачати Москві зброю для війни проти України.*
https://zn.ua/ukr/WORLD/wp-kitaj-zradit ... osiju.html
Невеличкий шанс, що Китай не наважиться на постачання зброї рфії, є.
Але навіщо ж тоді Сі збирається до рашки? Чаю попити? Гадаю, щоб особисто обговорити остаточні умови васалітету ріфляндії.

Китай ще не завершив переозброєння армії, йому американські санкції не потрібні, бо загальмують цей процесс. Приклад раші, якраз, показує, що треба слухати перестороги Заходу, бо буде бо-бо. Сі, швидше за все, їде переконовути їх і нас, що китайський мирний план найкращий. Перехопив естафетну паличку у Ердогана.
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