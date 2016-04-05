wild.tomcat написав:варіант ефективнішого використання вже наявного ресурсу ніяк не проходить? тільки збільшити?
https://www.youtube.com/watch?v=56PCwxm-zf4 Все +- нормально виклав Чмут. Зайві покупки це 3 шт Ан-178 та корвети. Про Ан-178 нагадаю, що прийняли рішення про їх закупку, коли розбився Ан-26 з курсантами - дуже чутлива тема та подія. Потреби теж визначені: - радіолокатори; - снаряди 122, 152; - додаткові Стугни в комплектації з тепловізором; - ракети Вільхи; - снаряди до РСЗВ 122 мм; - авіаційні некеровані ракети 80 мм та більше. потреб на десяток мільярдів доларів.
Те саме Велике Будівництво - то фактично ремонт багато чого та добудова тих самих мостів через Дніпро. Тобто на тому самому Великому будівництві можна було б зекономити зо 2 мільярда. Але б 100% була б кратно більша морока з відновленням тих же мостів на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. Це вже не говорячи про те, що війна могла піти трохи не за тим сценарієм. Ну і ще б знадобилося б тисяч 50 додаткових вакансій водіїв, бо везти що завгодно від західних кордонів до зони бойових дій було б на добу більше.
aklex написав:Коли твоя армія гола-боса і стріляє мотлохом. Коли Расія попереджає що введе регулірні війська То Рембо Порошенко - мав сказати - впірьод - лягайте трупами але тримайте землі? Коли Захід співає про гражданський конфлікт. Ну якось треба відчувати час, що був. Коли не було простих рішень. Коли будь-яке рішення могло стати останнім для деражави. А якщо б Пуйло не блефував тоді? Вже навіть Пуйло визнав що мінськи - то була його помилка, а до вас не дійшло((((.
Ну так треба було зовсім здатись. Ах да, це хітрий план Пороха. Це він не засц-в, а просто перехитрив пуйла. Але чомусь дуже багато офіцерів бачили все по другому. Там просилось вдарити по Горлівці, яка була практично гола, в тил атакуючим на Дебальцево. А цей хитрун взяв всіх та перехитрив Тільки людей не вернеш чомусь. А так все клас.
wild.tomcat написав: варіант ефективнішого використання вже наявного ресурсу ніяк не проходить? тільки збільшити? я думаю, чимало громадян були готові проміняти фінансувння "великого ..дівництва" на фінансування військово-оборонного комплексу і військових замовлень. не факт, звісно, що і там би хтось таки не нажився, але щось би і залишилося. але "маємо те, що маємо" (с). і головна біда в тому, що люди вперто (хз чому, хтось із тупості, хтось ще чомусь) не хочуть визнавати власних про.., ой, пробачте, помилок, на всіх рівнях, від самого маленького до самого великого. визнання помилки - перший крок до її виправлення. може і не факт, що вийде, але хоча б буде шанс, без цього точно не вийде. без такого визнання пересічний (і не пересічний) просто приречений ходити по одних і тих же граблях.
Да ні, народ дурний що Ви. Тільки Ви такий вумний. Були здатні проміняти. Покажіть де Ви про це кричали криком до вторгнення?????
lapay написав:Сі, швидше за все, їде переконовути їх і нас, що китайський мирний план найкращий. Перехопив естафетну паличку у Ердогана.
Так там не якого плану нема. Там тільки декларації. Ну принаймні те що було виставлено для всіх.
тю, там план Запорожская и Херсонская области в их админграницах переходят к рф, после чего США и Китай выступают гарантами перемирия. Иначе поставки вооружения и захват новых территорий. Странно, как это вы всё знаете, а такой мелочи не знаете. Визит без плана это поклон. Неужели вы верите что Си едет к проигравшему пуйлу на поклон.