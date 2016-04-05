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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3757375837593760>
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 13:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:варіант ефективнішого використання вже наявного ресурсу ніяк не проходить? тільки збільшити?

https://www.youtube.com/watch?v=56PCwxm-zf4
Все +- нормально виклав Чмут.
Зайві покупки це 3 шт Ан-178 та корвети. Про Ан-178 нагадаю, що прийняли рішення про їх закупку, коли розбився Ан-26 з курсантами - дуже чутлива тема та подія.
Потреби теж визначені:
- радіолокатори;
- снаряди 122, 152;
- додаткові Стугни в комплектації з тепловізором;
- ракети Вільхи;
- снаряди до РСЗВ 122 мм;
- авіаційні некеровані ракети 80 мм та більше.
потреб на десяток мільярдів доларів.

Те саме Велике Будівництво - то фактично ремонт багато чого та добудова тих самих мостів через Дніпро. Тобто на тому самому Великому будівництві можна було б зекономити зо 2 мільярда. Але б 100% була б кратно більша морока з відновленням тих же мостів на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. Це вже не говорячи про те, що війна могла піти трохи не за тим сценарієм. Ну і ще б знадобилося б тисяч 50 додаткових вакансій водіїв, бо везти що завгодно від західних кордонів до зони бойових дій було б на добу більше.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 13:58

  wild.tomcat написав:
варіант ефективнішого використання вже наявного ресурсу ніяк не проходить? тільки збільшити? я думаю, чимало громадян були готові проміняти фінансувння "великого ..дівництва" на фінансування військово-оборонного комплексу і військових замовлень. не факт, звісно, що і там би хтось таки не нажився, але щось би і залишилося. але "маємо те, що маємо" (с).
і головна біда в тому, що люди вперто (хз чому, хтось із тупості, хтось ще чомусь) не хочуть визнавати власних про.., ой, пробачте, помилок, на всіх рівнях, від самого маленького до самого великого. визнання помилки - перший крок до її виправлення. може і не факт, що вийде, але хоча б буде шанс, без цього точно не вийде. без такого визнання пересічний (і не пересічний) просто приречений ходити по одних і тих же граблях.
Да ні, народ дурний що Ви. Тільки Ви такий вумний. Були здатні проміняти. Покажіть де Ви про це кричали криком до вторгнення?????
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 14:04

  lapay написав:Сі, швидше за все, їде переконовути їх і нас, що китайський мирний план найкращий. Перехопив естафетну паличку у Ердогана.
Так там не якого плану нема. Там тільки декларації. Ну принаймні те що було виставлено для всіх.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 14:09

  otg написав:
  lapay написав:Сі, швидше за все, їде переконовути їх і нас, що китайський мирний план найкращий. Перехопив естафетну паличку у Ердогана.
Так там не якого плану нема. Там тільки декларації. Ну принаймні те що було виставлено для всіх.

тю, там план Запорожская и Херсонская области в их админграницах переходят к рф, после чего США и Китай выступают гарантами перемирия. Иначе поставки вооружения и захват новых территорий. Странно, как это вы всё знаете, а такой мелочи не знаете. Визит без плана это поклон. Неужели вы верите что Си едет к проигравшему пуйлу на поклон?

Одновременно в США начинается давление республиканцев на Байдена, которое достигнет апогея, когда Китай предложит свой план. Республиканцы начнут кричать типа, смотрите есть реальная возможность закончить войну, а Байден хочет продолжения.

Суть комбинации, что внутри своих стран ни Пуйлу ни Си никто ничего не может возразить, а друзей против Байдена икасть не нужно, они дружно сидят на скамейке и ждут синий свисток.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 бер, 2023 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 14:33

  vitaliian написав:тю, там план Запорожская и Херсонская области в их админграницах переходят к рф, после чего США и Китай выступают гарантами перемирия. Иначе поставки вооружения и захват новых территорий. Странно, как это вы всё знаете, а такой мелочи не знаете. Визит без плана это поклон. Неужели вы верите что Си едет к проигравшему пуйлу на поклон?

Одновременно в США начинается давление республиканцев на Байдена, которое достигнет апогея, когда Китай предложит свой план. Республиканцы начнут кричать типа, смотрите есть реальная возможность закончить войну, а Байден хочет продолжения.
Киньте ссылку на этот план. Я такого не видел. Наоборот в их "плане" то бишь декларации говорят о суверенитете и территориальной целостности.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 14:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Киньте ссылку на этот план. Я такого не видел. Наоборот в их "плане" то бишь декларации говорят о суверенитете и территориальной целостности.

На жаль, тут я, як це не дивно, скажу що vitaliian не так вже й неправий.
Так, КНР декларує повагу до сувернітетту і територіальної цілісності. Але деталі в дрібницях. Про "міжнародно визнані кордони" вони не говорять. А повага до сувернітету може бути й до російського. До територіальної цілісності РФ в межах її конституції. Декларація за все хорошо й проти всього поганого, кожен може протрактувати її на свою користь.
Натомість позиція Китаю в плані постачання зброї дуже чітка:
- не можна постачати зброю Україні, це затягує війну
- якщо США поставляють зброю Тайваню, то Китай може поставляти зброю Росії.
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 14:40

что делать карлику с тем что он торжественно анексировал 4 области----ситуация такая что без анексии он мог теоритически продавить днрлнр в составе кацапстана на переговорах с китаем и сша.А что ему теперь делать если его территории анексированые уменьшились и ещё уменьшатся.
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 14:41

  otg написав:
  vitaliian написав:тю, там план Запорожская и Херсонская области в их админграницах переходят к рф, после чего США и Китай выступают гарантами перемирия. Иначе поставки вооружения и захват новых территорий. Странно, как это вы всё знаете, а такой мелочи не знаете. Визит без плана это поклон. Неужели вы верите что Си едет к проигравшему пуйлу на поклон?

Одновременно в США начинается давление республиканцев на Байдена, которое достигнет апогея, когда Китай предложит свой план. Республиканцы начнут кричать типа, смотрите есть реальная возможность закончить войну, а Байден хочет продолжения.
Киньте ссылку на этот план. Я такого не видел. Наоборот в их "плане" то бишь декларации говорят о суверенитете и территориальной целостности.

этот план не вчерашний, не помню писал ли я об этом, но другие точно писали, что "китайский мирный план" это капитуляция Украины.. Хотели бы договориться на наших условиях, Си летел бы в Киев, а не в мск. Это же просто как мир...

Ссылок в кармане не держу, прошлый план Эрдогана был отвергнут пуйлом. Соответственно новый план чем то отличается, не в нашу пользу.

Не нужно много знаний и ссылок, сложить из кубиков опжа какое то слово. Кубики в открытом доступе. 1. Си у которого есть оружие летит в мск 2. США называет ошибкой поставки китайского оружия рф. 3. А можно обойтись без поставок? можно, вот мирный план от Си. 4 Что нового может предложить Байден в условиях давления республиканцев?

Найду ссылку, скину.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 14:56

  flyman написав:а з Зеленьським Сі теж вкладитиме союз, чи як, для чого онлайн зустріч?

Який союз?)))
Україна в іншій пісочниці.
С Зе може бути лише формально поговорити, довести своє бачення.
А раптом Зе погодиться. Або для формального звіту - аля я намагався, щось робив.
І не більше.
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 14:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Не нужно много знаний и ссылок, сложить из кубиков опжа какое то слово. Кубики в открытом доступе. 1. Си у которого есть оружие летит в мск 2. США называет ошибкой поставки китайского оружия рф. 3. А можно обойтись без поставок? можно, вот мирный план от Си.

Ля-Ля-Ля
  vitaliian написав:4 Что нового может предложить Байден в условиях давления республиканцев?

Оборонний бюджет США: яку зброю американці придбають у 2023 році
https://www.unian.ua/weapons/oboronniy- ... kanci-prid


2 600 протикорабельних ракет Harpoon;
1 250 протикорабельних ракет Naval Strike;
3 850 зенітних ракет PAC-3 MSE;
5 600 ПЗРК FIM-92 Stinger;
28 300 ПТРК FGM-148 Javelin;
5 100 авіаційних ракет середньої дальності AIM-120 AMRAAM;
5 100 авіаційних ракет малої дальності AIM-9X;
950 малопомітних протикорабельних ракет великої дальності LRASM;
3 100 малопомітних крилатих ракет повітряного базування JASSM;
1 500 багатоцільових ракет SM-6;
864 000 155-мм снарядів XM1128, XM1113, M107 та M795;
12 050 високоточних 155-мм снарядів Excalibur;
12 000 багатоцільових ПТРК JAGM;
700 нових ракетних установок HIMARS;
1 700 балістичних ракет ATACMS;
106 000 високоточних ракет GMLRS для систем M142 HIMARS.bayut-u-2023-roci-12072207.html
Те, що виділене жирним в україно-російську війну не влазить ніяким боком.

4800 протикорабельних ракет та 10200 ракет повітря-повітря дійсно вражають.
Denik
 
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