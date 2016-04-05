wild.tomcat написав:варіант ефективнішого використання вже наявного ресурсу ніяк не проходить? тільки збільшити?
https://www.youtube.com/watch?v=56PCwxm-zf4 Все +- нормально виклав Чмут. Зайві покупки це 3 шт Ан-178 та корвети. Про Ан-178 нагадаю, що прийняли рішення про їх закупку, коли розбився Ан-26 з курсантами - дуже чутлива тема та подія. Потреби теж визначені: - радіолокатори; - снаряди 122, 152; - додаткові Стугни в комплектації з тепловізором; - ракети Вільхи; - снаряди до РСЗВ 122 мм; - авіаційні некеровані ракети 80 мм та більше. потреб на десяток мільярдів доларів.
Те саме Велике Будівництво - то фактично ремонт багато чого та добудова тих самих мостів через Дніпро. Тобто на тому самому Великому будівництві можна було б зекономити зо 2 мільярда. Але б 100% була б кратно більша морока з відновленням тих же мостів на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. Це вже не говорячи про те, що війна могла піти трохи не за тим сценарієм. Ну і ще б знадобилося б тисяч 50 додаткових вакансій водіїв, бо везти що завгодно від західних кордонів до зони бойових дій було б на добу більше.
wild.tomcat написав: варіант ефективнішого використання вже наявного ресурсу ніяк не проходить? тільки збільшити? я думаю, чимало громадян були готові проміняти фінансувння "великого ..дівництва" на фінансування військово-оборонного комплексу і військових замовлень. не факт, звісно, що і там би хтось таки не нажився, але щось би і залишилося. але "маємо те, що маємо" (с). і головна біда в тому, що люди вперто (хз чому, хтось із тупості, хтось ще чомусь) не хочуть визнавати власних про.., ой, пробачте, помилок, на всіх рівнях, від самого маленького до самого великого. визнання помилки - перший крок до її виправлення. може і не факт, що вийде, але хоча б буде шанс, без цього точно не вийде. без такого визнання пересічний (і не пересічний) просто приречений ходити по одних і тих же граблях.
Да ні, народ дурний що Ви. Тільки Ви такий вумний. Були здатні проміняти. Покажіть де Ви про це кричали криком до вторгнення?????
lapay написав:Сі, швидше за все, їде переконовути їх і нас, що китайський мирний план найкращий. Перехопив естафетну паличку у Ердогана.
Так там не якого плану нема. Там тільки декларації. Ну принаймні те що було виставлено для всіх.
тю, там план Запорожская и Херсонская области в их админграницах переходят к рф, после чего США и Китай выступают гарантами перемирия. Иначе поставки вооружения и захват новых территорий. Странно, как это вы всё знаете, а такой мелочи не знаете. Визит без плана это поклон. Неужели вы верите что Си едет к проигравшему пуйлу на поклон?
Одновременно в США начинается давление республиканцев на Байдена, которое достигнет апогея, когда Китай предложит свой план. Республиканцы начнут кричать типа, смотрите есть реальная возможность закончить войну, а Байден хочет продолжения.
Суть комбинации, что внутри своих стран ни Пуйлу ни Си никто ничего не может возразить, а друзей против Байдена икасть не нужно, они дружно сидят на скамейке и ждут синий свисток.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 бер, 2023 14:34, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:тю, там план Запорожская и Херсонская области в их админграницах переходят к рф, после чего США и Китай выступают гарантами перемирия. Иначе поставки вооружения и захват новых территорий. Странно, как это вы всё знаете, а такой мелочи не знаете. Визит без плана это поклон. Неужели вы верите что Си едет к проигравшему пуйлу на поклон?
Одновременно в США начинается давление республиканцев на Байдена, которое достигнет апогея, когда Китай предложит свой план. Республиканцы начнут кричать типа, смотрите есть реальная возможность закончить войну, а Байден хочет продолжения.
Киньте ссылку на этот план. Я такого не видел. Наоборот в их "плане" то бишь декларации говорят о суверенитете и территориальной целостности.
otg написав:Киньте ссылку на этот план. Я такого не видел. Наоборот в их "плане" то бишь декларации говорят о суверенитете и территориальной целостности.
На жаль, тут я, як це не дивно, скажу що vitaliian не так вже й неправий. Так, КНР декларує повагу до сувернітетту і територіальної цілісності. Але деталі в дрібницях. Про "міжнародно визнані кордони" вони не говорять. А повага до сувернітету може бути й до російського. До територіальної цілісності РФ в межах її конституції. Декларація за все хорошо й проти всього поганого, кожен може протрактувати її на свою користь. Натомість позиція Китаю в плані постачання зброї дуже чітка: - не можна постачати зброю Україні, це затягує війну - якщо США поставляють зброю Тайваню, то Китай може поставляти зброю Росії.
что делать карлику с тем что он торжественно анексировал 4 области----ситуация такая что без анексии он мог теоритически продавить днрлнр в составе кацапстана на переговорах с китаем и сша.А что ему теперь делать если его территории анексированые уменьшились и ещё уменьшатся.
vitaliian написав:тю, там план Запорожская и Херсонская области в их админграницах переходят к рф, после чего США и Китай выступают гарантами перемирия. Иначе поставки вооружения и захват новых территорий. Странно, как это вы всё знаете, а такой мелочи не знаете. Визит без плана это поклон. Неужели вы верите что Си едет к проигравшему пуйлу на поклон?
Одновременно в США начинается давление республиканцев на Байдена, которое достигнет апогея, когда Китай предложит свой план. Республиканцы начнут кричать типа, смотрите есть реальная возможность закончить войну, а Байден хочет продолжения.
Киньте ссылку на этот план. Я такого не видел. Наоборот в их "плане" то бишь декларации говорят о суверенитете и территориальной целостности.
этот план не вчерашний, не помню писал ли я об этом, но другие точно писали, что "китайский мирный план" это капитуляция Украины.. Хотели бы договориться на наших условиях, Си летел бы в Киев, а не в мск. Это же просто как мир...
Ссылок в кармане не держу, прошлый план Эрдогана был отвергнут пуйлом. Соответственно новый план чем то отличается, не в нашу пользу.
Не нужно много знаний и ссылок, сложить из кубиков опжа какое то слово. Кубики в открытом доступе. 1. Си у которого есть оружие летит в мск 2. США называет ошибкой поставки китайского оружия рф. 3. А можно обойтись без поставок? можно, вот мирный план от Си. 4 Что нового может предложить Байден в условиях давления республиканцев?
vitaliian написав:Не нужно много знаний и ссылок, сложить из кубиков опжа какое то слово. Кубики в открытом доступе. 1. Си у которого есть оружие летит в мск 2. США называет ошибкой поставки китайского оружия рф. 3. А можно обойтись без поставок? можно, вот мирный план от Си.
Ля-Ля-Ля
vitaliian написав:4 Что нового может предложить Байден в условиях давления республиканцев?