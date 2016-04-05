Додано: Вів 14 бер, 2023 14:41

otg написав: vitaliian написав: тю, там план Запорожская и Херсонская области в их админграницах переходят к рф, после чего США и Китай выступают гарантами перемирия. Иначе поставки вооружения и захват новых территорий. Странно, как это вы всё знаете, а такой мелочи не знаете. Визит без плана это поклон. Неужели вы верите что Си едет к проигравшему пуйлу на поклон?



Одновременно в США начинается давление республиканцев на Байдена, которое достигнет апогея, когда Китай предложит свой план. Республиканцы начнут кричать типа, смотрите есть реальная возможность закончить войну, а Байден хочет продолжения. тю, там план Запорожская и Херсонская области в их админграницах переходят к рф, после чего США и Китай выступают гарантами перемирия. Иначе поставки вооружения и захват новых территорий. Странно, как это вы всё знаете, а такой мелочи не знаете. Визит без плана это поклон. Неужели вы верите что Си едет к проигравшему пуйлу на поклон?Одновременно в США начинается давление республиканцев на Байдена, которое достигнет апогея, когда Китай предложит свой план. Республиканцы начнут кричать типа, смотрите есть реальная возможность закончить войну, а Байден хочет продолжения. Киньте ссылку на этот план. Я такого не видел. Наоборот в их "плане" то бишь декларации говорят о суверенитете и территориальной целостности. Киньте ссылку на этот план. Я такого не видел. Наоборот в их "плане" то бишь декларации говорят о суверенитете и территориальной целостности.

этот план не вчерашний, не помню писал ли я об этом, но другие точно писали, что "китайский мирный план" это капитуляция Украины.. Хотели бы договориться на наших условиях, Си летел бы в Киев, а не в мск. Это же просто как мир...Ссылок в кармане не держу, прошлый план Эрдогана был отвергнут пуйлом. Соответственно новый план чем то отличается, не в нашу пользу.Не нужно много знаний и ссылок, сложить из кубиков опжа какое то слово. Кубики в открытом доступе. 1. Си у которого есть оружие летит в мск 2. США называет ошибкой поставки китайского оружия рф. 3. А можно обойтись без поставок? можно, вот мирный план от Си. 4 Что нового может предложить Байден в условиях давления республиканцев?Найду ссылку, скину.