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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3757375837593760
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 15:03

Віталліан
Думка прийшла: а для Китаю перемога кого більш вигідна - респів чи демів?
Гадаю, що всі дії Китаю будуть спрямовані для створення умов, щоб переміг більш зручний їм кандидат.

З Байденом все зрозуміло - йому (демам) вкрай потрібен буде наш успішний контрнаступ, будь-які наші перемоги.

Що б там не було, але головна подія в світі на зараз -- це вибори в США. На кону хто буде приймати найважливіші рішення та перерозподіляти величезні кошти.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 15:11

  detroytred написав:Віталліан
Думка прийшла: а для Китаю перемога кого більш вигідна - респів чи демів?
Гадаю, що всі дії Китаю будуть спрямовані для створення умов, щоб переміг більш зручний їм кандидат.

З Байденом все зрозуміло - йому (демам) вкрай потрібен буде наш успішний контрнаступ, будь-які наші перемоги.

Що б там не було, але головна подія в світі на зараз -- це вибори в США. На кону хто буде приймати найважливіші рішення та перерозподіляти величезні кошти.

Особисто Байдену вже пофіг. Він в стані саматхи спілкується із своїми невидимими свіпбесідниками і готується не до виборів, і навіть не до імпічменту, можна сказати до суду, але не тут.

Що б там не було, але головна подія в світі на зараз -- це вибори в США. На кону хто буде приймати найважливіші рішення та перерозподіляти величезні кошти.

головна подія в світі, це спад і рецесія, які тривають від 2008 року і наразі нове загострення, так як ковідним баблом підлили, але не затушили

сипатися в глобальному красі будуть всі, питання лише хто скоріше, хто пізніше, виграє останній
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 15:19

  flyman написав:головна подія в світі, це спад і рецесія, які тривають від 2008 року і наразі нове загострення, так як ковідним баблом підлили, але не затушили

сипатися в глобальному красі будуть всі, питання лише хто скоріше, хто пізніше, виграє останній

Та ні.
Байден готується побалакати з Сі
*Президент США Джо Байден расчитывает поговорить с лидером КНР Си Цзиньпином "в ближайшее время", сообщает Reuters.*
https://www.unian.net/world/bayden-pere ... 78572.html

Спад і рецесія - це речі державні.
А вибори -- це особиста шерсть))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 15:24

  detroytred написав:
  flyman написав:головна подія в світі, це спад і рецесія, які тривають від 2008 року і наразі нове загострення, так як ковідним баблом підлили, але не затушили

сипатися в глобальному красі будуть всі, питання лише хто скоріше, хто пізніше, виграє останній

Та ні.
Байден готується побалакати з Сі
*Президент США Джо Байден расчитывает поговорить с лидером КНР Си Цзиньпином "в ближайшее время", сообщает Reuters.*
https://www.unian.net/world/bayden-pere ... 78572.html

Спад і рецесія - це речі державні.
А вибори -- це особиста шерсть))

спад і рецесія речі глобальні,
вибори у кінці 2024р., для нас це за "горизонтом подій",
тут би день простояти та ніч протриматися
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 15:33

  detroytred написав:Віталліан
Думка прийшла: а для Китаю перемога кого більш вигідна - респів чи демів?
нее соряньте это уже не мой уровень. Пуйло в безвыходном положении и за китайское оружие мать продаст. Мать пуйла Си не нужна а скидка на газ, и Сибирь в аренду можно, поэтому мирный план будет заведомо на неприемлимых условиях, но... отказаться должен Зеленский, тогда республиканцы начнут кричать смотрите Китай за мир а Байден и Зеленский - за войну за наш счёт. Рядовой американец не сильно вникает кто там на кого напал, но отказ от перемирия очень снизит поддержку Байдена.
  Denik написав:Те, що виділене жирним в україно-російську війну не влазить ніяким боком.
какое это имеет отношение к поставкам Китайского оружия рф? США и Польша вооружаются, окуеть полегчало. Китайское оружие будет стрелять по украинцам, а выделенное вами непонятно по кому, скорее как устрашение. Но Китай не собирается нападать на США, их цель подвинуть америку с некоторых территорий, поэтому 99% перечисленного просто будет лежать на складах.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 бер, 2023 15:41, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 15:37

  flyman написав:спад і рецесія речі глобальні,

Навіть при глобальних процесах рішення конкретно по якомусь епізоду приймаються з власних інтересів.
Я ніколи не забуду інтерв'ю голови Лемана (Бразерз) - він до останнього був впевнений, що його (банк) врятують.

Так і з отим падінням банків нещодавно. Можна ж було відтермінувати ... до виборів.

З.и.
Ще одне роз'яснення, чого бажає Китай:
Китайський "мирний план" щодо війни в Україні – "троянський кінь" від Пекіна і Москви, – The Hill
https://texty.org.ua/fragments/109180/k ... rom=108901
Кратко: васалітету Європи!

Тобто по суті (як подається в статті) США борються зараз навіть не за Україну, а за Європу.
Ставка у грі, у війні -- Європа.

Але ж чому ж тоді так кволо-то???
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 14 бер, 2023 15:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 15:55

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Нелогично сравнивать рекламный ролик с реальной жизнью и из такого сравнения делать вывод о контрасте

Логічно.
Бо реально є частини, підрозділи, в яяких все саме так гарно і красиво, як наведено у роліку.
Тому я порівняв саме з Успіхом-Бобуа, підкреслив різницю саме для їх випадка, вказав на контраст, нагадав про те, що всюди все по-різному.

Не могу согласиться.
Может, и есть "підрозділи, в яких все саме так гарно і красиво", но в ролике речь о новой сформированной части в тылу, а Успіх-Бобуа пишут о солдатах на фронте. Причём находятся там уже по году. Несравнимые ситуации.

З.и. і перечитайте для чого я дав оті посилання.

Перечитал. Не понял для чего. Что не так?\\\\
Посилання були надані не для показу піруетів швейцарців, а для доведення саме Вам (саме після Ваших зауважень), яким чином застосовується наразі поняття "відмова від нейтралітету". Що мова не про повну відмову від нейтралітету (про яку Ви завели мову у зауваженні), а про надання зброї Україні.
[/quote]
Я тоже не вёл речь о полном отказе от нейтралитета. Но да ладно, будем считать, что мы просто не поняли друг друга.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 16:03

  detroytred написав:
  flyman написав:спад і рецесія речі глобальні,

Навіть при глобальних процесах рішення конкретно по якомусь епізоду приймаються з власних інтересів.
Я ніколи не забуду інтерв'ю голови Лемана (Бразерз) - він до останнього був впевнений, що його (банк) врятують.

Так і з отим падінням банків нещодавно. Можна ж було відтермінувати ... до виборів.

З.и.
Ще одне роз'яснення, чого бажає Китай:
Китайський "мирний план" щодо війни в Україні – "троянський кінь" від Пекіна і Москви, – The Hill
https://texty.org.ua/fragments/109180/k ... rom=108901
Кратко: васалітету Європи!

Тобто по суті (як подається в статті) США борються зараз навіть не за Україну, а за Європу.
Ставка у грі, у війні -- Європа.

Але ж чому ж тоді так кволо-то???

для Китає ставка в грі - логістика до Європи: "шовковий шлях", поки що всі ходи закриті, точніше логістика є, але так собі, від такої логістики КНР кашляє та чихає.
Іншими словами "міць" КНР залежить від попиту на її продукцію в ЄС.
Все взаємозв"язано, кожен тримає іншого за яйця в глобальному світі.
Тому як тимчасовий релакс: кластеризація.
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 16:06

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав:Нелогично сравнивать рекламный ролик с реальной жизнью и из такого сравнения делать вывод о контрасте

Логічно.
Бо реально є частини, підрозділи, в яяких все саме так гарно і красиво, як наведено у роліку.
Тому я порівняв саме з Успіхом-Бобуа, підкреслив різницю саме для їх випадка, вказав на контраст, нагадав про те, що всюди все по-різному.

Не могу согласиться.
Может, и есть "підрозділи, в яких все саме так гарно і красиво", но в ролике речь о новой сформированной части в тылу, а Успіх-Бобуа пишут о солдатах на фронте. Причём находятся там уже по году. Несравнимые ситуации.

З.и. і перечитайте для чого я дав оті посилання.

Перечитал. Не понял для чего. Что не так?\\\\
Посилання були надані не для показу піруетів швейцарців, а для доведення саме Вам (саме після Ваших зауважень), яким чином застосовується наразі поняття "відмова від нейтралітету". Що мова не про повну відмову від нейтралітету (про яку Ви завели мову у зауваженні), а про надання зброї Україні.

Я тоже не вёл речь о полном отказе от нейтралитета. Но да ладно, будем считать, что мы просто не поняли друг друга.[/quote]
__________________________________
От дійсно...

1. Да до чого тут тил не тил?!
Ви порівняйте, наприклад, що говорять про стосунки між офіцером-солдатом в тій бригаді (солдат, комбат. Які фронтовики, бо бригада була раніше батальйоном на фронті) і в Успіха.

2. "И поставки оружия это, возможно, и нарушение нейтралитета, но всё же не полное - это не участие в войне."
Пн 13 мар, 2023 18:17
detroytred
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