detroytred написав:Віталліан Думка прийшла: а для Китаю перемога кого більш вигідна - респів чи демів? Гадаю, що всі дії Китаю будуть спрямовані для створення умов, щоб переміг більш зручний їм кандидат.
З Байденом все зрозуміло - йому (демам) вкрай потрібен буде наш успішний контрнаступ, будь-які наші перемоги.
Що б там не було, але головна подія в світі на зараз -- це вибори в США. На кону хто буде приймати найважливіші рішення та перерозподіляти величезні кошти.
Особисто Байдену вже пофіг. Він в стані саматхи спілкується із своїми невидимими свіпбесідниками і готується не до виборів, і навіть не до імпічменту, можна сказати до суду, але не тут.
Що б там не було, але головна подія в світі на зараз -- це вибори в США. На кону хто буде приймати найважливіші рішення та перерозподіляти величезні кошти.
головна подія в світі, це спад і рецесія, які тривають від 2008 року і наразі нове загострення, так як ковідним баблом підлили, але не затушили
сипатися в глобальному красі будуть всі, питання лише хто скоріше, хто пізніше, виграє останній
detroytred написав:Віталліан Думка прийшла: а для Китаю перемога кого більш вигідна - респів чи демів?
нее соряньте это уже не мой уровень. Пуйло в безвыходном положении и за китайское оружие мать продаст. Мать пуйла Си не нужна а скидка на газ, и Сибирь в аренду можно, поэтому мирный план будет заведомо на неприемлимых условиях, но... отказаться должен Зеленский, тогда республиканцы начнут кричать смотрите Китай за мир а Байден и Зеленский - за войну за наш счёт. Рядовой американец не сильно вникает кто там на кого напал, но отказ от перемирия очень снизит поддержку Байдена.
Denik написав:Те, що виділене жирним в україно-російську війну не влазить ніяким боком.
какое это имеет отношение к поставкам Китайского оружия рф? США и Польша вооружаются, окуеть полегчало. Китайское оружие будет стрелять по украинцам, а выделенное вами непонятно по кому, скорее как устрашение. Но Китай не собирается нападать на США, их цель подвинуть америку с некоторых территорий, поэтому 99% перечисленного просто будет лежать на складах.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 бер, 2023 15:41, всього редагувалось 4 разів.
Навіть при глобальних процесах рішення конкретно по якомусь епізоду приймаються з власних інтересів. Я ніколи не забуду інтерв'ю голови Лемана (Бразерз) - він до останнього був впевнений, що його (банк) врятують.
Так і з отим падінням банків нещодавно. Можна ж було відтермінувати ... до виборів.
ЛАД написав:Нелогично сравнивать рекламный ролик с реальной жизнью и из такого сравнения делать вывод о контрасте
Логічно. Бо реально є частини, підрозділи, в яяких все саме так гарно і красиво, як наведено у роліку. Тому я порівняв саме з Успіхом-Бобуа, підкреслив різницю саме для їх випадка, вказав на контраст, нагадав про те, що всюди все по-різному.
Не могу согласиться. Может, и есть "підрозділи, в яких все саме так гарно і красиво", но в ролике речь о новой сформированной части в тылу, а Успіх-Бобуа пишут о солдатах на фронте. Причём находятся там уже по году. Несравнимые ситуации.
З.и. і перечитайте для чого я дав оті посилання.
Перечитал. Не понял для чего. Что не так?\\\\ Посилання були надані не для показу піруетів швейцарців, а для доведення саме Вам (саме після Ваших зауважень), яким чином застосовується наразі поняття "відмова від нейтралітету". Що мова не про повну відмову від нейтралітету (про яку Ви завели мову у зауваженні), а про надання зброї Україні.
[/quote] Я тоже не вёл речь о полном отказе от нейтралитета. Но да ладно, будем считать, что мы просто не поняли друг друга.
Навіть при глобальних процесах рішення конкретно по якомусь епізоду приймаються з власних інтересів. Я ніколи не забуду інтерв'ю голови Лемана (Бразерз) - він до останнього був впевнений, що його (банк) врятують.
Так і з отим падінням банків нещодавно. Можна ж було відтермінувати ... до виборів.
Тобто по суті (як подається в статті) США борються зараз навіть не за Україну, а за Європу. Ставка у грі, у війні -- Європа.
Але ж чому ж тоді так кволо-то???
для Китає ставка в грі - логістика до Європи: "шовковий шлях", поки що всі ходи закриті, точніше логістика є, але так собі, від такої логістики КНР кашляє та чихає. Іншими словами "міць" КНР залежить від попиту на її продукцію в ЄС. Все взаємозв"язано, кожен тримає іншого за яйця в глобальному світі. Тому як тимчасовий релакс: кластеризація.
ЛАД написав:Нелогично сравнивать рекламный ролик с реальной жизнью и из такого сравнения делать вывод о контрасте
Логічно. Бо реально є частини, підрозділи, в яяких все саме так гарно і красиво, як наведено у роліку. Тому я порівняв саме з Успіхом-Бобуа, підкреслив різницю саме для їх випадка, вказав на контраст, нагадав про те, що всюди все по-різному.
Не могу согласиться. Может, и есть "підрозділи, в яких все саме так гарно і красиво", но в ролике речь о новой сформированной части в тылу, а Успіх-Бобуа пишут о солдатах на фронте. Причём находятся там уже по году. Несравнимые ситуации.
З.и. і перечитайте для чого я дав оті посилання.
Перечитал. Не понял для чего. Что не так?\\\\ Посилання були надані не для показу піруетів швейцарців, а для доведення саме Вам (саме після Ваших зауважень), яким чином застосовується наразі поняття "відмова від нейтралітету". Що мова не про повну відмову від нейтралітету (про яку Ви завели мову у зауваженні), а про надання зброї Україні.
Я тоже не вёл речь о полном отказе от нейтралитета. Но да ладно, будем считать, что мы просто не поняли друг друга.[/quote] __________________________________ От дійсно...
1. Да до чого тут тил не тил?! Ви порівняйте, наприклад, що говорять про стосунки між офіцером-солдатом в тій бригаді (солдат, комбат. Які фронтовики, бо бригада була раніше батальйоном на фронті) і в Успіха.
2. "И поставки оружия это, возможно, и нарушение нейтралитета, но всё же не полное - это не участие в войне." Пн 13 мар, 2023 18:17