detroytred написав:Віталліан Думка прийшла: а для Китаю перемога кого більш вигідна - респів чи демів? Гадаю, що всі дії Китаю будуть спрямовані для створення умов, щоб переміг більш зручний їм кандидат.
З Байденом все зрозуміло - йому (демам) вкрай потрібен буде наш успішний контрнаступ, будь-які наші перемоги.
Що б там не було, але головна подія в світі на зараз -- це вибори в США. На кону хто буде приймати найважливіші рішення та перерозподіляти величезні кошти.
Особисто Байдену вже пофіг. Він в стані саматхи спілкується із своїми невидимими свіпбесідниками і готується не до виборів, і навіть не до імпічменту, можна сказати до суду, але не тут.
Що б там не було, але головна подія в світі на зараз -- це вибори в США. На кону хто буде приймати найважливіші рішення та перерозподіляти величезні кошти.
головна подія в світі, це спад і рецесія, які тривають від 2008 року і наразі нове загострення, так як ковідним баблом підлили, але не затушили
сипатися в глобальному красі будуть всі, питання лише хто скоріше, хто пізніше, виграє останній
detroytred написав:Віталліан Думка прийшла: а для Китаю перемога кого більш вигідна - респів чи демів?
нее соряньте это уже не мой уровень. Пуйло в безвыходном положении и за китайское оружие мать продаст. Мать пуйла Си не нужна а скидка на газ, и Сибирь в аренду можно, поэтому мирный план будет заведомо на неприемлимых условиях, но... отказаться должен Зеленский, тогда республиканцы начнут кричать смотрите Китай за мир а Байден и Зеленский - за войну за наш счёт. Рядовой американец не сильно вникает кто там на кого напал, но отказ от перемирия очень снизит поддержку Байдена.
Denik написав:Те, що виділене жирним в україно-російську війну не влазить ніяким боком.
какое это имеет отношение к поставкам Китайского оружия рф? США и Польша вооружаются, окуеть полегчало. Китайское оружие будет стрелять по украинцам, а выделенное вами непонятно по кому, скорее как устрашение. Но Китай не собирается нападать на США, их цель подвинуть америку с некоторых территорий, поэтому 99% перечисленного просто будет лежать на складах.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 бер, 2023 15:41, всього редагувалось 4 разів.
Навіть при глобальних процесах рішення конкретно по якомусь епізоду приймаються з власних інтересів. Я ніколи не забуду інтерв'ю голови Лемана (Бразерз) - він до останнього був впевнений, що його (банк) врятують.
Так і з отим падінням банків нещодавно. Можна ж було відтермінувати ... до виборів.
ЛАД написав:Нелогично сравнивать рекламный ролик с реальной жизнью и из такого сравнения делать вывод о контрасте
Логічно. Бо реально є частини, підрозділи, в яяких все саме так гарно і красиво, як наведено у роліку. Тому я порівняв саме з Успіхом-Бобуа, підкреслив різницю саме для їх випадка, вказав на контраст, нагадав про те, що всюди все по-різному.
Не могу согласиться. Может, и есть "підрозділи, в яких все саме так гарно і красиво", но в ролике речь о новой сформированной части в тылу, а Успіх-Бобуа пишут о солдатах на фронте. Причём находятся там уже по году. Несравнимые ситуации.
З.и. і перечитайте для чого я дав оті посилання.
Перечитал. Не понял для чего. Что не так?\\\\ Посилання були надані не для показу піруетів швейцарців, а для доведення саме Вам (саме після Ваших зауважень), яким чином застосовується наразі поняття "відмова від нейтралітету". Що мова не про повну відмову від нейтралітету (про яку Ви завели мову у зауваженні), а про надання зброї Україні.
[/quote] Я тоже не вёл речь о полном отказе от нейтралитета. Но да ладно, будем считать, что мы просто не поняли друг друга.
Навіть при глобальних процесах рішення конкретно по якомусь епізоду приймаються з власних інтересів. Я ніколи не забуду інтерв'ю голови Лемана (Бразерз) - він до останнього був впевнений, що його (банк) врятують.
Так і з отим падінням банків нещодавно. Можна ж було відтермінувати ... до виборів.
Тобто по суті (як подається в статті) США борються зараз навіть не за Україну, а за Європу. Ставка у грі, у війні -- Європа.
Але ж чому ж тоді так кволо-то???
для Китає ставка в грі - логістика до Європи: "шовковий шлях", поки що всі ходи закриті, точніше логістика є, але так собі, від такої логістики КНР кашляє та чихає. Іншими словами "міць" КНР залежить від попиту на її продукцію в ЄС. Все взаємозв"язано, кожен тримає іншого за яйця в глобальному світі. Тому як тимчасовий релакс: кластеризація.
ЛАД написав:Нелогично сравнивать рекламный ролик с реальной жизнью и из такого сравнения делать вывод о контрасте
Логічно. Бо реально є частини, підрозділи, в яяких все саме так гарно і красиво, як наведено у роліку. Тому я порівняв саме з Успіхом-Бобуа, підкреслив різницю саме для їх випадка, вказав на контраст, нагадав про те, що всюди все по-різному.
Не могу согласиться. Может, и есть "підрозділи, в яких все саме так гарно і красиво", но в ролике речь о новой сформированной части в тылу, а Успіх-Бобуа пишут о солдатах на фронте. Причём находятся там уже по году. Несравнимые ситуации.
З.и. і перечитайте для чого я дав оті посилання.
Перечитал. Не понял для чего. Что не так?\\\\ Посилання були надані не для показу піруетів швейцарців, а для доведення саме Вам (саме після Ваших зауважень), яким чином застосовується наразі поняття "відмова від нейтралітету". Що мова не про повну відмову від нейтралітету (про яку Ви завели мову у зауваженні), а про надання зброї Україні.
Я тоже не вёл речь о полном отказе от нейтралитета. Но да ладно, будем считать, что мы просто не поняли друг друга.[/quote] __________________________________ От дійсно...
1. Да до чого тут тил не тил?! Ви порівняйте, наприклад, що говорять про стосунки між офіцером-солдатом в тій бригаді (солдат, комбат. Які фронтовики, бо бригада була раніше батальйоном на фронті) і в Успіха.
2. "И поставки оружия это, возможно, и нарушение нейтралитета, но всё же не полное - это не участие в войне." Пн 13 мар, 2023 18:17
++02.05++ Кабинет министров Украины 13 марта поддержал законопроект об увеличении расходов госбюджета на 537 млрд гривен (13,5 млрд евро), средства пойдут на оборонные цели. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, кабмин предложил Верховной раде утвердить изменения. Деньги будут направлены на финансовое обеспечение военных, на закупку оборудования, в том числе - беспилотных летательных аппаратов.
ще раз, це можна було зробити набагато раніше, тобто продовжувати зміцнювати оборону у 2019..2012 рр., тотбто потративши додатково не на "велике будівництво" 200 млр. грн. не потрібно було би витрачати на порядки більше тепер.
Хочеш миру - готовся до війни, а в нас не зрозуміло що там готувалося, "заглядання в очі"
Вам не надоело? Повторю часть удалённого ночного поста: 1. Откаты напилить можно с чего угодно. В т.ч. и с оборонных заказов. Дороги тут не при чём. 2. По каким дорогам "пилили рашисты со всех колёс по Украине" и сколько таких? 1-2? А сколько дорог по которым "пилили" наши? И беженцы, и войска. По трассе Харьков-Киев, например, рашисты точно не "пилили". А наши достаточно. По дорогам из Киева на запад тоже, насколько знаю, "пилили" не рашисты, а беженцы на запад и воинские части с запада на восток. И сейчас "пилят". 3. Высоким подоходным налогом я не манипулирую. Не нравится именно подоходный, подставьте любой другой. Государству на оборону деньги взять неоткуда, кроме как за счёт благосостояния народа. Не буду повторять, но Союз обеспечивал высокую обороноспособность благодаря тому, что, как написал prodigy, "клепал на 70% годового бюджета оружие, а народу не могли дать минимально нормальные товары". Считаете, что у нас народ очень богато жил до войны и можно было тратить даже больше 70%? А для противостояния с РФ, у которой ресурсов явно больше, так и надо было бы. Мы сейчас говорим о том, что РФ не готова к большой классической войне (а не к СВО). И это действительно так. А готовились они весьма серьёзно. И денег тратили много. Очень много.
Надоело возвращаться к одним и тем же вопросам. И читать одну и ту же чушь о "дорогах" и "клепати треба було стільки, щоб дорого було нападати на Україну". Интересно, прибалтам Вы посоветуете то же самое?