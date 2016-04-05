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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 375937603761376237633764>
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 16:19

  flyman написав:для Китає ставка в грі - логістика до Європи: "шовковий шлях", поки що всі ходи закриті, точніше логістика є, але так собі, від такої логістики КНР кашляє та чихає.
Іншими словами "міць" КНР залежить від попиту на її продукцію в ЄС.
Все взаємозв"язано, кожен тримає іншого за яйця в глобальному світі.
Тому як тимчасовий релакс: кластеризація.

В статті говориться чітко, що для Китая ставка у грі --- це відмова Європи від патроната Сполучених Штатів. З переходом її під патронат Китаю.
Так це чи ні - ?
Але в статті саме про це.

Мені навіть думка прийшла: який в біса Тайвань, якщо на кону Європа?!
Жирнющий кабанець))
Тобто, як і в 2МВ, хочуть поділити Європу.

І якщо західна Європа не особо-то і хвилюється, то східна напружилася (Польща по суті будує справжню армію...).
А хитродупий венгр одразу погодився здатися))

Це віртуально.
А реально, як нагадує постійно Віталліан, їмперці Бахмут узяти не можуть.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 16:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Заодно понятно откуда ноги растут и что пуйло не сам принял решение об агрессии, за спиной маячил старший брат, у которого в интересах - ослабить США а из рф сделать послушного сателлита.


це повна маячна,
якщо війна триватиме ще 2 роки, то навіть 500млрд дол військової(і гуманітарної допоги ) це меньше 2% ввп. (тим паче, що більшість зброї було на складах зберігання а через 2-3 роки підлягало утилізації на яку списали би як мінімум 10 млрд)
Китай ніяк не був зацікавлений у війні, тому що він не обладає сучасними технологіями (все будується і виготовляється по ліцензії або СП), тільки Нідерланди щорічно продають права на 40-45 млрд дол.
США і весь світ в змозі зробити з Китая другу рашку, але це буде більш боляче і для світу .
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 16:29

О сдавших Херсонскую область.
Бывший руководитель области Борис Силенков, 8 месяцев пробывший в партизанах, составил список из имен причастных к сдаче Херсонской области

Это только часть всей информации. Чуть позже обнародуют остальное.

Зображення
https://t.me/s/hueviyherson/36332
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 16:30

prodigy если было так как вы говорите, США войну давно закончили бы. На бумаге все выглядит красиво, а по факту тяжелые бои за Бахмут. С вашей точки зрения 500 ядров это копейки, но у вас нет 500 ярдов чтобы так думать. Вам кажется мир крутится вокруг Украины, каждый мировой лидер мечтает нам влить 500 ярдов, но это тоже не так. Слишком много субьективных оценок, что нам все должны. В итоге Арестович головного мозга. Китай не потратив ни юаня получил все что хотел, ему то не выгодна война?
  prodigy написав:Китай ніяк не був зацікавлений у війні, тому що він не обладає сучасними технологіями (
вы подмениваете понятие, одно дело быть стороной конфликта. А другое греть руки на санкциях против рф.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 бер, 2023 16:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 16:35

подивиться таблицю (прогноз робили десь у 2020му)
Україна 2021р 181.038млрд
2022р 203.925
2023р 222.822
2024 243.082

Польша 2022 720.35млрд
2023 776.332
2024 831.415

тобто Україна згідно з планом мала щорічно додавати 10% ввп
мені навіть важко уявити який стан ввп буде на кінець 2024 (може десь 100, або 90 млрд)
https://ceoworld.biz/2022/03/31/economy ... -gdp-2022/
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 16:36

  otg написав:
  lapay написав:Сі, швидше за все, їде переконовути їх і нас, що китайський мирний план найкращий. Перехопив естафетну паличку у Ердогана.
Так там не якого плану нема. Там тільки декларації. Ну принаймні те що було виставлено для всіх.

Зазвичай, якщо комусь щось треба, то той і їде на поклон, як мао до сталінв по Бомбу. Сі до путінв їде не з мискою зброї, а з мирним планом, бо ця війна йому заважає торгувати.
Він може шантажувати США постачанням зброї, але не дарма кажуть про кількість китайських попереджень. Їм це не вигідно, тому далі розмов справа не піде.
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 16:41

  prodigy написав:Китай ніяк не був зацікавлений у війні, тому що він не обладає сучасними технологіями

Фізично чи юридично?..
  prodigy написав:(все будується і виготовляється по ліцензії або СП), тільки Нідерланди щорічно продають права на 40-45 млрд дол.

Кому, Китаю? То він таки придбав.
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 16:43

  vitaliian написав:prodigy если было так как вы говорите, США войну давно закончили бы. На бумаге все выглядит красиво, а по факту тяжелые бои за Бахмут. С вашей точки зрения 500 ядров это копейки, но у вас нет 500 ярдов чтобы так думать. Вам кажется мир крутится вокруг Украины, каждый мировой лидер мечтает нам влить 500 ярдов, но это тоже не так. Слишком много субьективных оценок, что нам все должны. В итоге Арестович головного мозга. Китай не потратив ни юаня получил все что хотел, ему то не выгодна война?


маячня у квадраті :mrgreen:

за 2022 рік 44 країн світу зробили донати Україні на 100 млдр
за 2023 рік буде десь 130-140мрд

Китай має плани розвитку на 30 років вперед

тимчасова вигода це маленький бонус і не більше
стратегічний план- це повернути Сибір і Далекий схід
(а там є нафта/уран/золото/ліс та інше )

Арестович це хто?
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 16:55

  flyman написав:Тому як тимчасовий релакс: кластеризація.
"Опечатка здесь, Петька! Не патриции - партийцы." ©

клистиризация :) как релакс
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 16:55

  detroytred написав:
  flyman написав:для Китає ставка в грі - логістика до Європи: "шовковий шлях", поки що всі ходи закриті, точніше логістика є, але так собі, від такої логістики КНР кашляє та чихає.
Іншими словами "міць" КНР залежить від попиту на її продукцію в ЄС.
Все взаємозв"язано, кожен тримає іншого за яйця в глобальному світі.
Тому як тимчасовий релакс: кластеризація.

В статті говориться чітко, що для Китая ставка у грі --- це відмова Європи від патроната Сполучених Штатів. З переходом її під патронат Китаю.
Так це чи ні - ?
Але в статті саме про це.

Мені навіть думка прийшла: який в біса Тайвань, якщо на кону Європа?!
Жирнющий кабанець))
Тобто, як і в 2МВ, хочуть поділити Європу.

І якщо західна Європа не особо-то і хвилюється, то східна напружилася (Польща по суті будує справжню армію...).
А хитродупий венгр одразу погодився здатися))

Це віртуально.
А реально, як нагадує постійно Віталліан, їмперці Бахмут узяти не можуть.

Який може бути патронат КНР, якщо ЄС відмовилося від енергоносії із РФ?
Про це треба було думати до того. Тепер ЄС, що ще раз має розвернутися і трошки нагнутися? Синку, це фантастика. Тим більше, що старий світ і новий світ більш-менш однієї парадигми.

Польща озброєються тому, чому не може зрозуміти ЛАД. В нього що так, що сяк, "гроші би вкрали, але ліпше що вкрали на дорогах а не озброєнні".

Щодо Тайваня, то слухай що каже Чаплига: ядерна тріада для Китаю, підводні лодки, морська держава, владичиця морів та окіянів (і золотої рибки). А тут якийсь Тайвань, як сливка в ср..і (аналогічно як Крим на Чорному морі, тільки для РФ).
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