flyman написав:для Китає ставка в грі - логістика до Європи: "шовковий шлях", поки що всі ходи закриті, точніше логістика є, але так собі, від такої логістики КНР кашляє та чихає. Іншими словами "міць" КНР залежить від попиту на її продукцію в ЄС. Все взаємозв"язано, кожен тримає іншого за яйця в глобальному світі. Тому як тимчасовий релакс: кластеризація.
В статті говориться чітко, що для Китая ставка у грі --- це відмова Європи від патроната Сполучених Штатів. З переходом її під патронат Китаю. Так це чи ні - ? Але в статті саме про це.
Мені навіть думка прийшла: який в біса Тайвань, якщо на кону Європа?! Жирнющий кабанець)) Тобто, як і в 2МВ, хочуть поділити Європу.
І якщо західна Європа не особо-то і хвилюється, то східна напружилася (Польща по суті будує справжню армію...). А хитродупий венгр одразу погодився здатися))
Це віртуально. А реально, як нагадує постійно Віталліан, їмперці Бахмут узяти не можуть.
vitaliian написав:Заодно понятно откуда ноги растут и что пуйло не сам принял решение об агрессии, за спиной маячил старший брат, у которого в интересах - ослабить США а из рф сделать послушного сателлита.
це повна маячна, якщо війна триватиме ще 2 роки, то навіть 500млрд дол військової(і гуманітарної допоги ) це меньше 2% ввп. (тим паче, що більшість зброї було на складах зберігання а через 2-3 роки підлягало утилізації на яку списали би як мінімум 10 млрд) Китай ніяк не був зацікавлений у війні, тому що він не обладає сучасними технологіями (все будується і виготовляється по ліцензії або СП), тільки Нідерланди щорічно продають права на 40-45 млрд дол. США і весь світ в змозі зробити з Китая другу рашку, але це буде більш боляче і для світу .
prodigy если было так как вы говорите, США войну давно закончили бы. На бумаге все выглядит красиво, а по факту тяжелые бои за Бахмут. С вашей точки зрения 500 ядров это копейки, но у вас нет 500 ярдов чтобы так думать. Вам кажется мир крутится вокруг Украины, каждый мировой лидер мечтает нам влить 500 ярдов, но это тоже не так. Слишком много субьективных оценок, что нам все должны. В итоге Арестович головного мозга. Китай не потратив ни юаня получил все что хотел, ему то не выгодна война?
prodigy написав:Китай ніяк не був зацікавлений у війні, тому що він не обладає сучасними технологіями (
вы подмениваете понятие, одно дело быть стороной конфликта. А другое греть руки на санкциях против рф.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 бер, 2023 16:36, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав:Сі, швидше за все, їде переконовути їх і нас, що китайський мирний план найкращий. Перехопив естафетну паличку у Ердогана.
Так там не якого плану нема. Там тільки декларації. Ну принаймні те що було виставлено для всіх.
Зазвичай, якщо комусь щось треба, то той і їде на поклон, як мао до сталінв по Бомбу. Сі до путінв їде не з мискою зброї, а з мирним планом, бо ця війна йому заважає торгувати. Він може шантажувати США постачанням зброї, але не дарма кажуть про кількість китайських попереджень. Їм це не вигідно, тому далі розмов справа не піде.
vitaliian написав:prodigy если было так как вы говорите, США войну давно закончили бы. На бумаге все выглядит красиво, а по факту тяжелые бои за Бахмут. С вашей точки зрения 500 ядров это копейки, но у вас нет 500 ярдов чтобы так думать. Вам кажется мир крутится вокруг Украины, каждый мировой лидер мечтает нам влить 500 ярдов, но это тоже не так. Слишком много субьективных оценок, что нам все должны. В итоге Арестович головного мозга. Китай не потратив ни юаня получил все что хотел, ему то не выгодна война?
маячня у квадраті
за 2022 рік 44 країн світу зробили донати Україні на 100 млдр за 2023 рік буде десь 130-140мрд
Китай має плани розвитку на 30 років вперед
тимчасова вигода це маленький бонус і не більше стратегічний план- це повернути Сибір і Далекий схід (а там є нафта/уран/золото/ліс та інше )
flyman написав:для Китає ставка в грі - логістика до Європи: "шовковий шлях", поки що всі ходи закриті, точніше логістика є, але так собі, від такої логістики КНР кашляє та чихає. Іншими словами "міць" КНР залежить від попиту на її продукцію в ЄС. Все взаємозв"язано, кожен тримає іншого за яйця в глобальному світі. Тому як тимчасовий релакс: кластеризація.
В статті говориться чітко, що для Китая ставка у грі --- це відмова Європи від патроната Сполучених Штатів. З переходом її під патронат Китаю. Так це чи ні - ? Але в статті саме про це.
Мені навіть думка прийшла: який в біса Тайвань, якщо на кону Європа?! Жирнющий кабанець)) Тобто, як і в 2МВ, хочуть поділити Європу.
І якщо західна Європа не особо-то і хвилюється, то східна напружилася (Польща по суті будує справжню армію...). А хитродупий венгр одразу погодився здатися))
Це віртуально. А реально, як нагадує постійно Віталліан, їмперці Бахмут узяти не можуть.
Який може бути патронат КНР, якщо ЄС відмовилося від енергоносії із РФ? Про це треба було думати до того. Тепер ЄС, що ще раз має розвернутися і трошки нагнутися? Синку, це фантастика. Тим більше, що старий світ і новий світ більш-менш однієї парадигми.
Польща озброєються тому, чому не може зрозуміти ЛАД. В нього що так, що сяк, "гроші би вкрали, але ліпше що вкрали на дорогах а не озброєнні".
Щодо Тайваня, то слухай що каже Чаплига: ядерна тріада для Китаю, підводні лодки, морська держава, владичиця морів та окіянів (і золотої рибки). А тут якийсь Тайвань, як сливка в ср..і (аналогічно як Крим на Чорному морі, тільки для РФ).