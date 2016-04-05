Додано: Вів 14 бер, 2023 17:12

Как на мой взгляд, попытки анализировать китайские подходы не имеют на сегодня особого смысла. Слишком неопределённая и расплывчатая позиция. Китайский "план" почти ничего не прояснил, да и фактически планом не является. Так, меморандум о намерениях, ещё и весьма мутных.Китайская политика очень часто соответствует высказыванию: "Сиди спокойно на берегу реки и жди, когда мимо проплывет труп твоего врага". Бесспорно, что Китай очень даже не против половить рыбку в мутной воде, но вот какую рыбку он будет ловить, пока не понятно. Позиция Китая сегодня явно больше склоняется в сторону России, тем не менее не является и пророссийской. Пока что она больше выжидательная.Статья The Hill по ссылке(в оригинале) интересная, но это, скорее, раз(из)мышления по поводу, а не анализ китайского документа.