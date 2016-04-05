prodigy написав:за 2022 рік 44 країн світу зробили донати Україні на 100 млдр за 2023 рік буде десь 130-140мрд
... нам все должны. вот вся суть вашего месседжа. Арестович никто, но он перекормил людей позитивом, а когда наступает протрезвление обычно сильно (и надолго) портится настроение. Я с вами заканчиваю дискуссию, на эту тему, против аргумента "нам все должны" у меня ничего нет, это как вирус, которым больны половина форумчан. Считать чужие деньги так кайфова.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 бер, 2023 17:11, всього редагувалось 3 разів.
prodigy написав:Китай ніяк не був зацікавлений у війні, тому що він не обладає сучасними технологіями
Фізично чи юридично?..
prodigy написав:(все будується і виготовляється по ліцензії або СП), тільки Нідерланди щорічно продають права на 40-45 млрд дол.
Кому, Китаю? То він таки придбав.
І? Буде клепати чіпи там на сітці на порядок (порядки) нижче чим золотий мільярд. Іншими словами, коли в Китая буде 1млн транзисторів в чіпі, то в золотого мільярда 100 млн і більше на такому ж за розмірами кристалі, і це якщо чіп 2Д, а не 3Д, там кубічна залежність густини
vitaliian написав:prodigy если было так как вы говорите, США войну давно закончили бы. На бумаге все выглядит красиво, а по факту тяжелые бои за Бахмут. С вашей точки зрения 500 ядров это копейки, но у вас нет 500 ярдов чтобы так думать. Вам кажется мир крутится вокруг Украины, каждый мировой лидер мечтает нам влить 500 ярдов, но это тоже не так. Слишком много субьективных оценок, что нам все должны. В итоге Арестович головного мозга. Китай не потратив ни юаня получил все что хотел, ему то не выгодна война?
маячня у квадраті
за 2022 рік 44 країн світу зробили донати Україні на 100 млдр за 2023 рік буде десь 130-140мрд
Китай має плани розвитку на 30 років вперед
тимчасова вигода це маленький бонус і не більше стратегічний план- це повернути Сибір і Далекий схід (а там є нафта/уран/золото/ліс та інше )
Арестович це хто?
"повернути Сибір і ДС" а вони що його мали? і хто їм дасть?
Как на мой взгляд, попытки анализировать китайские подходы не имеют на сегодня особого смысла. Слишком неопределённая и расплывчатая позиция. Китайский "план" почти ничего не прояснил, да и фактически планом не является. Так, меморандум о намерениях, ещё и весьма мутных. Китайская политика очень часто соответствует высказыванию: "Сиди спокойно на берегу реки и жди, когда мимо проплывет труп твоего врага". Бесспорно, что Китай очень даже не против половить рыбку в мутной воде, но вот какую рыбку он будет ловить, пока не понятно. Позиция Китая сегодня явно больше склоняется в сторону России, тем не менее не является и пророссийской. Пока что она больше выжидательная. Статья The Hill по ссылке detroytred (в оригинале https://thehill.com/opinion/national-security/3896112-chinas-peace-plan-for-ukraine-is-a-trojan-horse-for-beijing-and-moscow/) интересная, но это, скорее, раз(из)мышления по поводу, а не анализ китайского документа.
detroytred написав:.......... 1. Да до чого тут тил не тил?! Ви порівняйте, наприклад, що говорять про стосунки між офіцером-солдатом в тій бригаді (солдат, комбат. Які фронтовики, бо бригада була раніше батальйоном на фронті) і в Успіха. .......
Вы не видите разницы между солдатами только вчера призванными и ещё не бывшими на фронте и людьми, провоевавшими уже год? Успіх, Бобюа и фриз пишут всё время именно об этом - об усталости, причём, больше именно психологической, и о необходимости ротации. У "Гвардії наступу" ещё никакой усталости нет. А "що говорять про стосунки" в рекламном ролике... "Говорите и Вы".
ЛАД написав:Как на мой взгляд, попытки анализировать китайские подходы не имеют на сегодня особого смысла. Слишком неопределённая и расплывчатая позиция. Китайский "план" почти ничего не прояснил, да и фактически планом не является. Так, меморандум о намерениях, ещё и весьма мутных. Китайская политика очень часто соответствует высказыванию: "Сиди спокойно на берегу реки и жди, когда мимо проплывет труп твоего врага". Бесспорно, что Китай очень даже не против половить рыбку в мутной воде, но вот какую рыбку он будет ловить, пока не понятно. Позиция Китая сегодня явно больше склоняется в сторону России, тем не менее не является и пророссийской. Пока что она больше выжидательная. Статья The Hill по ссылке detroytred (в оригинале https://thehill.com/opinion/national-security/3896112-chinas-peace-plan-for-ukraine-is-a-trojan-horse-for-beijing-and-moscow/) интересная, но это, скорее, раз(из)мышления по поводу, а не анализ китайского документа.
Китайський план: - заморозити так як є, що захопила РФ, то її. - демілітаризована зона до Дніпра (щоб РФ почувала себе безпечною). - якийсь там Пекінський меморандум з гарантами безпеки України (знаєм, плавали).
detroytred написав:.......... 1. Да до чого тут тил не тил?! Ви порівняйте, наприклад, що говорять про стосунки між офіцером-солдатом в тій бригаді (солдат, комбат. Які фронтовики, бо бригада була раніше батальйоном на фронті) і в Успіха. .......
Вы не видите разницы между солдатами только вчера призванными и ещё не бывшими на фронте и людьми, провоевавшими уже год? Успіх, Бобюа и фриз пишут всё время именно об этом - об усталости, причём, больше именно психологической, и о необходимости ротации. У "Гвардії наступу" ещё никакой усталости нет. А "що говорять про стосунки" в рекламном ролике... "Говорите и Вы".
"Гвардія наступу" це такий собі ОМОН, який буде зачищати звільнену територі (якщо така буде), і/або незадоволених (фронтовиків в тому числі).
Востаннє редагувалось flyman в Вів 14 бер, 2023 17:26, всього редагувалось 1 раз.