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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3761376237633764>
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:"Гвардія наступу" це такий собі ОМОН, який буде зачищати звільнену територі (якщо така буде), а потім ще фронтовиків, якщо будуть бузити.

Ага, особливо "Азов"...
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:27

  flyman написав:.......
Китайський план:
- заморозити так як є, що захопила РФ, то її.
- демілітаризована зона до Дніпра (щоб РФ почувала себе безпечною).
- якийсь там Пекінський меморандум з гарантами безпеки України (знаєм, плавали).

Простите, но это не китайский план, а Ваши мысли по его поводу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:27

  ЛАД написав:
  flyman написав:.......
Китайський план:
- заморозити так як є, що захопила РФ, то її.
- демілітаризована зона до Дніпра (щоб РФ почувала себе безпечною).
- якийсь там Пекінський меморандум з гарантами безпеки України (знаєм, плавали).

Простите, но это не китайский план, а Ваши мысли по его поводу.

як і Ваші, але схиляюся до логіки віталіана, і вона не суперичить плану, до якого тільки подали титулку на загал.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:36

  ЛАД написав:Как на мой взгляд, попытки анализировать китайские подходы не имеют на сегодня особого смысла. Слишком неопределённая и расплывчатая позиция.
особенно неопределенно куда со своим планом едет Си в Киев или в Москву. Когда хотят примирить стороны едут и к тем и к другим. Но конечно это наши домыслы. Все так неопределенно и непонятно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 бер, 2023 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:36

  flyman написав:.......
Польща озброєються тому, чому не може зрозуміти ЛАД. В нього що так, що сяк, "гроші би вкрали, але ліпше що вкрали на дорогах а не озброєнні".
........

Простите, но Вы на дорогах уже зациклились.
Ничего другого ни у меня, ни у Denik"а не видите?
О развитии экономики государство заботиться не должно? Только об обороне?
Представляю, сколько шума Вы бы подняли, если бы до войны какой-нибудь президент заявил: "Надо укреплять оборону, поэтому затяните пояса, перестаньте думать об улучшении жизни, всё на армию, денег нет, но вы держитесь".
Наверное, тут же сбежали бы на Запад, благо в мирное время никто не смог бы это запретить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:40

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:.......
Китайський план:
- заморозити так як є, що захопила РФ, то її.
- демілітаризована зона до Дніпра (щоб РФ почувала себе безпечною).
- якийсь там Пекінський меморандум з гарантами безпеки України (знаєм, плавали).

Простите, но это не китайский план, а Ваши мысли по его поводу.

як і Ваші, але схиляюся до логіки віталіана, і вона не суперичить плану, до якого тільки подали титулку на загал.

В отличие от Вас я не высказал никаких домыслов о позиции Китая. Всего лишь отметил сегодняшнюю неопределённость.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Соскін каже, що зернову угоду продовжили на 2 міс.
Та що на півдні зберігається статус кво на цей час.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:43

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Как на мой взгляд, попытки анализировать китайские подходы не имеют на сегодня особого смысла. Слишком неопределённая и расплывчатая позиция.
особенно неопределенно куда со своим планом едет Си в Киев или в Москву. Когда хотят примирить стороны едут и к тем и к другим. Но конечно это наши домыслы. Все так неопределенно и непонятно.

Рад, что Вам всё понятно и вполне определено.
Видимо, Вы работаете секретарём у Си.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:45

  ЛАД написав:
  flyman написав:.......
Польща озброєються тому, чому не може зрозуміти ЛАД. В нього що так, що сяк, "гроші би вкрали, але ліпше що вкрали на дорогах а не озброєнні".
........

Простите, но Вы на дорогах уже зациклились.
Ничего другого ни у меня, ни у Denik"а не видите?
О развитии экономики государство заботиться не должно? Только об обороне?
Представляю, сколько шума Вы бы подняли, если бы до войны какой-нибудь президент заявил: "Надо укреплять оборону, поэтому затяните пояса, перестаньте думать об улучшении жизни, всё на армию, денег нет, но вы держитесь".
Наверное, тут же сбежали бы на Запад, благо в мирное время никто не смог бы это запретить.

Вже було з вашого боку, "щоб не провокувати РФ", ато "нападьот", тому потрібно розмінувати південь, бо дуже хотілося "подивитися в очі".

Цікава логіка з огляду на гібридну війну почату РФ у 2014 році проти України.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:"Гвардія наступу" це такий собі ОМОН, який буде зачищати звільнену територі (якщо така буде), і/або незадоволених (фронтовиків в тому числі).

муха блін ще спеціаліст по зачистці деокупованих територій.
При деокупації залишається 10-20% населення. Купа вільного житла, де можна домовитися жити безкоштовно, але немає ні електрики ні газу. Ще треба зачищати магазини від орківського пива по 95 грн та печеньок по 350 грн.
Ще мене з побратимом питали 2 жінки середнього віку - чи не треба нам житло. Мабуть таки треба було піти і зачистити)))

P.S. мінна небезпека є реальною, але є правила +- безпечного поводження.
Denik
 
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