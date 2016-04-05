flyman написав:Соскін каже, що зернову угоду продовжили на 2 міс. Та що на півдні зберігається статус кво на цей час.
Соскин, безусловно, очень авторитетный источник.
МОСКВА, 14 марта (Рейтер) - Продолжаются переговоры о продлении соглашения, позволяющего досрочно отгружать зерно из портов Черного моря на этой неделе, заявили ООН и Турция во вторник после того, как Киев отклонил предложение России о снижении -дневное обновление.
З Китаєм є одна "маленька" проблема. Китай імпортує десь 100 млн.т. сої. https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0323.pdf Для довідки Весь врожай соняшнику, сої та ріпаку в Україні - 20 млн.т. В педерації - менше. Тобто при введених санкціях через 4-5 місяців населення Китаю починає сильно недоїдати. Ну і основний експортер сої - США.
Востаннє редагувалось Denik в Вів 14 бер, 2023 18:33, всього редагувалось 1 раз.
Denik написав:З Китаєм є одна "маленька" проблема.
проблема это то что нельзя решить за деньги, если будет дефицит бобовых их цена вырастет, только это не проблема, а дополнительные расходы. Периодически вырастает нефть до 100 долларов, газ и всё остальное. Например лук сейчас по 40 грн.
Denik написав:З Китаєм є одна "маленька" проблема. Китай імпортує десь 100 млн.т. сої. https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0323.pdf Для довідки Весь врожай соняшнику, сої та ріпаку в Україні - 20 млн.т. В педерації - менше. Тобто при введених санкціях через 4-5 місяців населення Китаю починає сильно недоїдати. Ну і основний експортер сої - США.
Санкції не працюють. Санкційний Іран виробляє весь спектр сучасної зброї і наближається до ядерної. КНДР вгагазі під санкціями до мозку костей, але ракети у нього кращі, ніж у Південної Кореї та Японії, ще й ядерная зброя є. Раша після Криму мала санкції, але нічого їх не завадило завершити розробки крилатих, гіперзвукових ракет, нових танків, літаків. Які санкції здатні зсунути Китай з прогресу, гегемонії? Ніякі. Більше того, українці щодня закупаються на Аліекспрес та інших площадках китаю на мільйони доларів, і навіть якщо Китай дасть зброю, все одно альтернативи Китаю (тим же Мавікам) - немає.