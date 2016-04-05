RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 37623763376437653766>
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:47

  flyman написав:Соскін каже, що зернову угоду продовжили на 2 міс.
Та що на півдні зберігається статус кво на цей час.

Соскин, безусловно, очень авторитетный источник.
МОСКВА, 14 марта (Рейтер) - Продолжаются переговоры о продлении соглашения, позволяющего досрочно отгружать зерно из портов Черного моря на этой неделе, заявили ООН и Турция во вторник после того, как Киев отклонил предложение России о снижении -дневное обновление.

https://www.reuters.com/markets/commodities/russian-official-black-sea-grain-deal-extended-60-days-tass-2023-03-14/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24105
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4702 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:49

  flyman написав:............
Вже було з вашого боку, "щоб не провокувати РФ", ато "нападьот", тому потрібно розмінувати південь, бо дуже хотілося "подивитися в очі".

Цікава логіка з огляду на гібридну війну почату РФ у 2014 році проти України.

Вы уже опускаетесь до явной лжи.
Цитаты в студию с такими моими утверждениями.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24105
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4702 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 17:55

ЛАД свершилось. битва совкого ватника с ватником чаплыгососкинским.феерично прикольное зрелище. чья вата ватнее?
88998899aleks
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 03.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 18:06

  88998899aleks написав:ЛАД свершилось. битва совкого ватника с ватником чаплыгососкинским.феерично прикольное зрелище. чья вата ватнее?

Исключительно Ваша.
Пора бы уже выйти из детского сада.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24105
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4702 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 18:07

  ЛАД написав:Видимо, Вы работаете секретарём у Си.
жаль что вместо обсуждения ситуации с Китаем, вы опускаетесь до обсуждения личностей, кстати когда вашу личность обсуждают вы ругаетесь. Но то такое, вам можно, наверное.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17176
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3012 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

З Китаєм є одна "маленька" проблема.
Китай імпортує десь 100 млн.т. сої.
https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0323.pdf
Для довідки Весь врожай соняшнику, сої та ріпаку в Україні - 20 млн.т. В педерації - менше.
Тобто при введених санкціях через 4-5 місяців населення Китаю починає сильно недоїдати. Ну і основний експортер сої - США.
Востаннє редагувалось Denik в Вів 14 бер, 2023 18:33, всього редагувалось 1 раз.
Denik
 
Повідомлень: 1917
З нами з: 23.02.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 18:33

vitaliian
вместо обсуждения ситуации с Китаем, вы опускаетесь до обсуждения личностей



Говорит экземпляр , у которого поток западной помощи объясняется тем, что «Хотабу все должны и хотаб хочет воевать» . Ниразу не обсуждение персоналий. :P
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8701
З нами з: 15.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1932 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 18:40

  Denik написав:З Китаєм є одна "маленька" проблема.
проблема это то что нельзя решить за деньги, если будет дефицит бобовых их цена вырастет, только это не проблема, а дополнительные расходы. Периодически вырастает нефть до 100 долларов, газ и всё остальное. Например лук сейчас по 40 грн.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17176
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3012 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 18:42

  Hotab написав:vitaliian
вместо обсуждения ситуации с Китаем, вы опускаетесь до обсуждения личностей



Говорит экземпляр , у которого поток западной помощи объясняется тем, что «Хотабу все должны и хотаб хочет воевать» . Ниразу не обсуждение персоналий. :P

написав інший екземлпяр оператор обліківки який не рівно дихає до флаймана (як песікот за віталіаном); з"їздив в ЄС карковим туристом - перейняв європеські цінності :shock:
Востаннє редагувалось flyman в Вів 14 бер, 2023 18:44, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31043
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1469 раз.
Подякували: 2628 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 18:43

  Denik написав:З Китаєм є одна "маленька" проблема.
Китай імпортує десь 100 млн.т. сої.
https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0323.pdf
Для довідки Весь врожай соняшнику, сої та ріпаку в Україні - 20 млн.т. В педерації - менше.
Тобто при введених санкціях через 4-5 місяців населення Китаю починає сильно недоїдати. Ну і основний експортер сої - США.

Санкції не працюють. Санкційний Іран виробляє весь спектр сучасної зброї і наближається до ядерної. КНДР вгагазі під санкціями до мозку костей, але ракети у нього кращі, ніж у Південної Кореї та Японії, ще й ядерная зброя є. Раша після Криму мала санкції, але нічого їх не завадило завершити розробки крилатих, гіперзвукових ракет, нових танків, літаків. Які санкції здатні зсунути Китай з прогресу, гегемонії? Ніякі.
Більше того, українці щодня закупаються на Аліекспрес та інших площадках китаю на мільйони доларів, і навіть якщо Китай дасть зброю, все одно альтернативи Китаю (тим же Мавікам) - немає.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11872
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1760 раз.
Подякували: 2600 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 37623763376437653766>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, vitaliian, Василь-Рівне і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114061
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 483654
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4994
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (853)
14.03.2023 19:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.