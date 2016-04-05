Denik написав:З Китаєм є одна "маленька" проблема. Китай імпортує десь 100 млн.т. сої. https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0323.pdf Для довідки Весь врожай соняшнику, сої та ріпаку в Україні - 20 млн.т. В педерації - менше. Тобто при введених санкціях через 4-5 місяців населення Китаю починає сильно недоїдати. Ну і основний експортер сої - США.
Санкції не працюють. Санкційний Іран виробляє весь спектр сучасної зброї і наближається до ядерної. КНДР вгагазі під санкціями до мозку костей, але ракети у нього кращі, ніж у Південної Кореї та Японії, ще й ядерная зброя є. Раша після Криму мала санкції, але нічого їх не завадило завершити розробки крилатих, гіперзвукових ракет, нових танків, літаків. Які санкції здатні зсунути Китай з прогресу, гегемонії? Ніякі. Більше того, українці щодня закупаються на Аліекспрес та інших площадках китаю на мільйони доларів, і навіть якщо Китай дасть зброю, все одно альтернативи Китаю (тим же Мавікам) - немає.
Санкції працюють, але повільно і довго. СРСР розвалився, так як санкції і дешева нафта/газ на той час додавили. Приклад КНДР некоректний, так як в КНДР не було того рівня життя як в СРСР (що лежить, то не впаде), і РФ/Китай під боком, які дають певні технології. З Іраном, санкції тільки на певні види товарів, такі щоб не дозволяли би йому розвивати ядерну зброю. Чому не приведете як приклад Кубу, або Венесуалу, теж санкції. Чи "тут читати, а тут рибу завертати"?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 14 бер, 2023 18:49, всього редагувалось 1 раз.
Denik написав:З Китаєм є одна "маленька" проблема. Китай імпортує десь 100 млн.т. сої. https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0323.pdf Для довідки Весь врожай соняшнику, сої та ріпаку в Україні - 20 млн.т. В педерації - менше. Тобто при введених санкціях через 4-5 місяців населення Китаю починає сильно недоїдати. Ну і основний експортер сої - США.
Санкції не працюють. Санкційний Іран виробляє весь спектр сучасної зброї і наближається до ядерної. КНДР вгагазі під санкціями до мозку костей, але ракети у нього кращі, ніж у Південної Кореї та Японії, ще й ядерная зброя є. Раша після Криму мала санкції, але нічого їх не завадило завершити розробки крилатих, гіперзвукових ракет, нових танків, літаків. Які санкції здатні зсунути Китай з прогресу, гегемонії? Ніякі. Більше того, українці щодня закупаються на Аліекспрес та інших площадках китаю на мільйони доларів, і навіть якщо Китай дасть зброю, все одно альтернативи Китаю (тим же Мавікам) - немає.
Санкції працюють, але повільно і довго. СРСР розвалився, так як санкції і дешева нафта/газ на той час. Приклад КНДР, так як в КНДР не було того рівня життя як в СРСР (що лежить, то не впаде). З Іраном, санкції тільки на певні види товарів, такі щоб не дозволяли би йому розвивати ядерну зброю. Чому не приведете в приклад Кубу, або Венесуалу, теж санкції. Чи "тут читати, а тут рибу завертати"?
Санкції на рашу накладалися з 2014 року - вона не тільки не розвалилася, а ще й економічно виросла, і ВПК підтягнула. Совок розвалився, бо ідеали комунізму деградували, зявилася прослойка ділків, що захотіли прибрати собі у приватну власність державні активи - тому і розвалили совок і під шумок усе позагрібали.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 14 бер, 2023 18:51, всього редагувалось 1 раз.
вместо обсуждения ситуации с Китаем, вы опускаетесь до обсуждения личностей
Говорит экземпляр , у которого поток западной помощи объясняется тем, что «Хотабу все должны и хотаб хочет воевать» . Ниразу не обсуждение персоналий.
написав інший екземлпяр оператор обліківки який не рівно дихає до флаймана (як песікот за віталіаном); з"їздив в ЄС карковим туристом - перейняв європеські цінності
у некоторых с интеллектом стало настолько плохо, что они не отличают критику точки зрения от критики самого форумчанина. Ради первого задумывались форумы, а второе - троллинг.
Поток Западной помощи и оружия обьясняется желанием Запада защитить себя, остановить войну на территории Украины. По возможности обескровить армию рф.
После того как война остановится на какой то там линии разграничения, западная финансовая помощь постепенно исчезнет.
Я критикую ту точку зрения, что США/ НАТО боиться рф и поэтому льет нам ярды и будет лить вечно. В США уже от топ политиков звучат заявления, что финансовая помощь Украине слишком велика, а здесь на форуме пишут что для дяди Сэма 500 ярдов - копейки. Что является признаком неадекватного восприятия ситуации "Арестович стайл".
Надо думать как самим выбираться из экономической жопы, а не надеяться (или верить) что в 2024 тоже нальют.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 бер, 2023 19:21, всього редагувалось 2 разів.
жаль что вместо обсуждения ситуации с Китаем, вы опускаетесь до обсуждения личностей, кстати когда вашу личность обсуждают вы ругаетесь. Но то такое, вам можно, наверное.
Не вижу обсуждения Вашей личности. Своё мнение о ситуации я высказал. Считаю, что позиция Китая пока не определена. Вы только на основании визита Си в РФ утверждаете, что всё ясно и вопросов нет. Хотя у визита может быть много причин. Даже кроме Украины. Но и по Украине можно придумать объяснения. Например, такое - позиция Украины ясна и понятна, у Си вопросов нет. С Путиным мутно и Си хочет переговорить о том, на что Путин может согласиться. Но, вообще, не думаю, что визит Си только ради вопроса с Украиной. Слишком мелко для Си. Вы сами всё время говорите, что нам никто не обязан и в мире много вопросов, кроме Украины.
sashaqbl написав:Натомість позиція Китаю в плані постачання зброї дуже чітка: - якщо США поставляють зброю Тайваню, то Китай може поставляти зброю Росії.
Це явно несправедлива позиція. Це очевидно будь-якій тверезомислячій людині. Саме РФ є агресором і значно сильнішою державою(саме тому вона і напала). Фактично це еквівалентно тому якщо сказати: "Ми будемо помагати РФ, тому що ми так хочемо."
ЛАД другое дело, какая то точка зрения. Чего и хочется видеть от каждого...
ЛАД написав:Но, вообще, не думаю, что визит Си только ради вопроса с Украиной.
визит ради преференций для Китая, которые он может получить например взамен на поставку оружия. Про Украину Си вряд ли помнит, и четко представляет где это. А что можно (хотелось бы) получить с рф наоборот, знает очень хорошо. Как и то что ситуация с оружием там сложная (возможно безнадежная).
vitaliian написав:............... Надо думать как самим выбираться из экономической жопы, а не надеяться (или верить) что в 2024 тоже нальют.
Не реально. Без помощи Запада ни войну выиграть, ни после войны восстановить экономику не удастся. А если и удастся восстановить экономику без Запада, то может Ваши дети это когда-нибудь увидят. При этом Украина всё равно будет отсталой страной. И население сильно уменьшится.
vitaliian написав: [не отличают критику точки зрения от критики самого …. Поток Западной помощи и оружия обьясняется желанием Запада защитить себя, .
Татышо. А я, значит говорю не то же самое?
Отличие лишь в том, что ты решил, что запад уже себя защитил, все! У меня мнение другое. При этом это не мешает тебе истерически визжать, что это Хотабу обязаны, потому что он не пускает уралы во Флориду.
vitaliian написав:............... Надо думать как самим выбираться из экономической жопы, а не надеяться (или верить) что в 2024 тоже нальют.
Ты кое что придумал? Я просто прозевал?
flyman написав:написав інший екземлпяр оператор обліківки який не рівно дихає до флаймана (як песікот за віталіаном); з"їздив в ЄС карковим туристом - перейняв європеські цінності
Тобі б до 140 трохи добавити витрат на таблетки для пам’яті, бо зелена вонючка підвальна перелякана плутає службові відрядження і картковий туризм.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 14 бер, 2023 19:22, всього редагувалось 3 разів.
жаль что вместо обсуждения ситуации с Китаем, вы опускаетесь до обсуждения личностей, кстати когда вашу личность обсуждают вы ругаетесь. Но то такое, вам можно, наверное.
Не вижу обсуждения Вашей личности. Своё мнение о ситуации я высказал. Считаю, что позиция Китая пока не определена. Вы только на основании визита Си в РФ утверждаете, что всё ясно и вопросов нет. Хотя у визита может быть много причин. Даже кроме Украины. Но и по Украине можно придумать объяснения. Например, такое - позиция Украины ясна и понятна, у Си вопросов нет. С Путиным мутно и Си хочет переговорить о том, на что Путин может согласиться. Но, вообще, не думаю, что визит Си только ради вопроса с Украиной. Слишком мелко для Си. Вы сами всё время говорите, что нам никто не обязан и в мире много вопросов, кроме Украины.
На ситуацію в Україні і довкола багато чого зав"язано. І прямо і опосередковано впливає як на логістику в ЄС, так і на економічну ситуацію в ЄС, і політичні преференції ЄС і, відповідно, на попит на продукцію в КНР зі сторони ЄС. А в КНР намічається не те що застій (як при партайгеноссе Леоніду Іллічу), а й рецесія, а економіка там працює по принципу велосипеда: щоб втримати рівновагу потрібно їхати, а не стояти. І це потрібно розрулювати.