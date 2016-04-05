Так я, вроде, изложил её раньше - viewtopic.php?p=5553856#p5553856.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 19:22
Так я, вроде, изложил её раньше - viewtopic.php?p=5553856#p5553856.
Додано: Вів 14 бер, 2023 19:23
Додано: Вів 14 бер, 2023 19:25
визит к путину это уже отход от политики "сиди спокойно" и нейтралитета.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 бер, 2023 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 бер, 2023 19:25
vitaliian
Не лицемерь. Для тебя другая точка зрения - это личное оскорбление, после которого ты причину наличия этой точки зрения начинаешь копать в ее обладателе. (Хотаб хочет воевать, и хочет чтоб ему давали деньги вечно)
Додано: Вів 14 бер, 2023 19:29
При чём тут вера?
Я, кстати, не раз писал, что у меня нет уверенности в большой помощи Запада после победы. Во всяком случае, меньше, чем в военной помощи.
Но гадать, что будет после окончания войны сегодня явно рано. Хотя какие-то обсуждения уже идут, но пока это разговоры о намерениях. + всё это слова и бумажки (даже не договора). Как будет в реале, кто знает.
Пока что нам не особо помогали ни в 2005, ни в 2014-15.
Додано: Вів 14 бер, 2023 19:31
flyman, ты у меня давно в ЧС. Поэтому, тебя процитирую так
А поводу, что я неравнодушен к витальке - так это только его влажные мечты и не более
К витальке у меня претензии, что он 1) трепло 2) см. п.1
витальке очень не нравится, что я постоянно его трёп постоянн опровгаю
То он лэнд-лорд, то он наёмный работник и ему Порошенко снижением курса гривны уменьшил зарплату
То у него Ленд Ровер, то ездит из Ирпеня в Киев на электросамокате и потом в метро
То он выехал из Ирпеня задолго до войны, то не выезжал совсем
То у него Арестович - светоч политики, то у него "Арестович головного мозга"
Додано: Вів 14 бер, 2023 19:32
Чтобы такое утверждать, надо знать причины визита и быть уверенным, что это война в Украине.
Вы уверены. Поэтому я и предположил, что Вы, как минимум, секретарь Си.
Додано: Вів 14 бер, 2023 19:34
ЛАД у меня такое вИдение. Если откатимся к границам 91 года и нас примут в НАТО, то нальют сколько нужно, конечно если наш президент будет адекватным и власти разберутся с коррупцией. Если линия разграничения остановится на каком то "минске- 3", "заморозка", "ни мира ни войны", в такую историю никто лить инвестиции не станет, потому что новый акт агрессии - дело времени.
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