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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 37643765376637673768>
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 19:22

  vitaliian написав:ЛАД другое дело, какая то точка зрения. Чего и хочется видеть от каждого......

Так я, вроде, изложил её раньше - viewtopic.php?p=5553856#p5553856.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 19:23

  ЛАД написав:Без помощи Запада ни войну выиграть, ни после войны восстановить экономику не удастся
кто вольет в экономику деньги, если есть риск что агрессия рф может снова повториться? С чего такая вера, что нальют.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 19:25

  ЛАД написав:Китайская политика очень часто соответствует высказыванию: "Сиди спокойно на берегу реки и жди, когда мимо проплывет труп твоего врага".
визит к путину это уже отход от политики "сиди спокойно" и нейтралитета.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 бер, 2023 19:25, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 19:25

vitaliian

какая то точка зрения. Чего и хочется видеть от каждого...


Не лицемерь. Для тебя другая точка зрения - это личное оскорбление, после которого ты причину наличия этой точки зрения начинаешь копать в ее обладателе. (Хотаб хочет воевать, и хочет чтоб ему давали деньги вечно)
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 19:29

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Без помощи Запада ни войну выиграть, ни после войны восстановить экономику не удастся
кто вольет в экономику деньги, если есть риск что агрессия рф может снова повториться? С чего такая вера, что нальют.

При чём тут вера?
Я, кстати, не раз писал, что у меня нет уверенности в большой помощи Запада после победы. Во всяком случае, меньше, чем в военной помощи.
Но гадать, что будет после окончания войны сегодня явно рано. Хотя какие-то обсуждения уже идут, но пока это разговоры о намерениях. + всё это слова и бумажки (даже не договора). Как будет в реале, кто знает.
Пока что нам не особо помогали ни в 2005, ни в 2014-15.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 19:31

  Hotab написав:
  flyman написав:написав інший екземлпяр оператор обліківки який не рівно дихає до флаймана (як песікот за віталіаном)


flyman, ты у меня давно в ЧС. Поэтому, тебя процитирую так

А поводу, что я неравнодушен к витальке - так это только его влажные мечты и не более
К витальке у меня претензии, что он 1) трепло 2) см. п.1

витальке очень не нравится, что я постоянно его трёп постоянн опровгаю

То он лэнд-лорд, то он наёмный работник и ему Порошенко снижением курса гривны уменьшил зарплату
То у него Ленд Ровер, то ездит из Ирпеня в Киев на электросамокате и потом в метро
То он выехал из Ирпеня задолго до войны, то не выезжал совсем
То у него Арестович - светоч политики, то у него "Арестович головного мозга"
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 19:32

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Китайская политика очень часто соответствует высказыванию: "Сиди спокойно на берегу реки и жди, когда мимо проплывет труп твоего врага".
визит к путину это уже отход от политики "сиди спокойно" и нейтралитета.

Чтобы такое утверждать, надо знать причины визита и быть уверенным, что это война в Украине.
Вы уверены. Поэтому я и предположил, что Вы, как минимум, секретарь Си. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 19:34

ЛАД у меня такое вИдение. Если откатимся к границам 91 года и нас примут в НАТО, то нальют сколько нужно, конечно если наш президент будет адекватным и власти разберутся с коррупцией. Если линия разграничения остановится на каком то "минске- 3", "заморозка", "ни мира ни войны", в такую историю никто лить инвестиции не станет, потому что новый акт агрессии - дело времени.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 19:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:"Гвардія наступу" це такий собі ОМОН, який буде зачищати звільнену територі (якщо така буде), і/або незадоволених (фронтовиків в тому числі).

Ти хоч розумієш що ти написало? :twisted: Ти розумієш, що це буцегарня? Т :twisted: и зовсім зхибнувся? :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 19:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Санкції не працюють. Санкційний Іран виробляє весь спектр сучасної зброї і наближається до ядерної.

Іран не виробляє на сучасному рівні підводні човни, надводні кораблі, ПКР, ХЗ що з ракетами ППО, бойові літаки та гелікоптери, ХЗ що з радіолокаторами, ХЗ що з точністю балістичних ракет...
  Zebra написав:КНДР вгагазі під санкціями до мозку костей, але ракети у нього кращі, ніж у Південної Кореї та Японії,

ХЗ що там з точністю цих ракет. Ніхто не перевіряв.
  Zebra написав:Які санкції здатні зсунути Китай з прогресу, гегемонії? Ніякі.

Морські порти закрити і все.
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