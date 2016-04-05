flyman написав:написав інший екземлпяр оператор обліківки який не рівно дихає до флаймана (як песікот за віталіаном)
flyman, ты у меня давно в ЧС. Поэтому, тебя процитирую так
А поводу, что я неравнодушен к витальке - так это только его влажные мечты и не более К витальке у меня претензии, что он 1) трепло 2) см. п.1
витальке очень не нравится, что я постоянно его трёп постоянн опровгаю
То он лэнд-лорд, то он наёмный работник и ему Порошенко снижением курса гривны уменьшил зарплату То у него Ленд Ровер, то ездит из Ирпеня в Киев на электросамокате и потом в метро То он выехал из Ирпеня задолго до войны, то не выезжал совсем То у него Арестович - светоч политики, то у него "Арестович головного мозга"
тобі віталіан писав на рахунок "ти у мєня в ЧС", але чомусь ти читаєш і відповідаєш. тільки не розказуй, що ти анонімом прочитав, потім залогінився щоб відповісти.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 14 бер, 2023 20:08, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:ЛАД у меня такое вИдение. Если откатимся к границам 91 года и нас примут в НАТО, то нальют сколько нужно, конечно если наш президент будет адекватным и власти разберутся с коррупцией. Если линия разграничения остановится на каком то "минске- 3", "заморозка", "ни мира ни войны", в такую историю никто лить инвестиции не станет, потому что новый акт агрессии - дело времени.
та будуть давать на "велику відбудівництво" і так щоб не було ніяких смотрящіх партньорів, а якщо б були, то щоб могли пиляти бабло вмєстє, і щоб єслі шо, шоп кум порішав, і звичайно яйця 17 грн кг, то святе
pesikot написав:А поводу, что я неравнодушен к витальке - так это только его влажные мечты и не более
ты своим неравнодушием весь форум забрызгал. Тебе не все равно в Ирпене я или выехал, есть ли у меня самокат и дискавери, лорд я или не лорд и многое многое другое. Это нездоровый интерес к лицу своего пола. К счастью, таким избыточным вниманием меня награждаешь только ты.
flyman написав:але чомусь ти читаєш і відповідаєш.
зависимость)
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 бер, 2023 20:01, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Поэтому я и предположил, что Вы, как минимум, секретарь Си
а вы в этом контексте... тогда я забираю свои слова обратно и приношу извинения что не правильно их истолковал viewtopic.php?p=5553890#p5553890 рф одна из сторон конфликта, и даже если визит Си напрямую не связан с войной, он может быть связан с вопросами экономического партнерства, обхода санкций, совместных предприятий, кредитами и другими, которые косвенно влияют на войну.
vitaliian написав:тю, там план Запорожская и Херсонская области в их админграницах переходят к рф, после чего США и Китай выступают гарантами перемирия. Иначе поставки вооружения и захват новых территорий. Странно, как это вы всё знаете, а такой мелочи не знаете. Визит без плана это поклон. Неужели вы верите что Си едет к проигравшему пуйлу на поклон?
Одновременно в США начинается давление республиканцев на Байдена, которое достигнет апогея, когда Китай предложит свой план. Республиканцы начнут кричать типа, смотрите есть реальная возможность закончить войну, а Байден хочет продолжения.
Киньте ссылку на этот план. Я такого не видел. Наоборот в их "плане" то бишь декларации говорят о суверенитете и территориальной целостности.
этот план не вчерашний, не помню писал ли я об этом, но другие точно писали, что "китайский мирный план" это капитуляция Украины.. Хотели бы договориться на наших условиях, Си летел бы в Киев, а не в мск. Это же просто как мир...
Ссылок в кармане не держу, прошлый план Эрдогана был отвергнут пуйлом. Соответственно новый план чем то отличается, не в нашу пользу.
Не нужно много знаний и ссылок, сложить из кубиков опжа какое то слово. Кубики в открытом доступе. 1. Си у которого есть оружие летит в мск 2. США называет ошибкой поставки китайского оружия рф. 3. А можно обойтись без поставок? можно, вот мирный план от Си. 4 Что нового может предложить Байден в условиях давления республиканцев?
Найду ссылку, скину.
Ну это беспредметный разговор. В международных отношениях все решают оф. бумаги, а не чьи то домыслы. Китай просто тупо хитрит. Никакого плана он не предлагает. Вот выше написали. Декларация за все хорошее против всего плохого.