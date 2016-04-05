pesikot написав:

Hotab написав: flyman написав: написав інший екземлпяр оператор обліківки який не рівно дихає до флаймана (як песікот за віталіаном) написав інший екземлпяр оператор обліківки який не рівно дихає до флаймана (



, ты у меня давно в ЧС. Поэтому, тебя процитирую такА поводу, что я неравнодушен к витальке - так это только его влажные мечты и не болееК витальке у меня претензии, что он 1) трепло 2) см. п.1витальке очень не нравится, что я постоянно его трёп постоянн опровгаюТо он лэнд-лорд, то он наёмный работник и ему Порошенко снижением курса гривны уменьшил зарплатуТо у него Ленд Ровер, то ездит из Ирпеня в Киев на электросамокате и потом в метроТо он выехал из Ирпеня задолго до войны, то не выезжал совсемТо у него Арестович - светоч политики, то у него "Арестович головного мозга"