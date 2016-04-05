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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3765376637673768>
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 19:40

  Василь-Рівне написав:
  flyman написав:"Гвардія наступу" це такий собі ОМОН, який буде зачищати звільнену територі (якщо така буде), і/або незадоволених (фронтовиків в тому числі).

Ти хоч розумієш що ти написало? :twisted: Ти розумієш, що це буцегарня? Т :twisted: и зовсім зхибнувся? :twisted:

Муха давно камінгаутнувся. Просто дуже обережний, тому на відміну від більш махрових ватанів,, в бані не назавжди.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 19:49

  pesikot написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:написав інший екземлпяр оператор обліківки який не рівно дихає до флаймана (як песікот за віталіаном)


flyman, ты у меня давно в ЧС. Поэтому, тебя процитирую так

А поводу, что я неравнодушен к витальке - так это только его влажные мечты и не более
К витальке у меня претензии, что он 1) трепло 2) см. п.1

витальке очень не нравится, что я постоянно его трёп постоянн опровгаю

То он лэнд-лорд, то он наёмный работник и ему Порошенко снижением курса гривны уменьшил зарплату
То у него Ленд Ровер, то ездит из Ирпеня в Киев на электросамокате и потом в метро
То он выехал из Ирпеня задолго до войны, то не выезжал совсем
То у него Арестович - светоч политики, то у него "Арестович головного мозга"

тобі віталіан писав на рахунок "ти у мєня в ЧС",
але чомусь ти читаєш і відповідаєш.
тільки не розказуй, що ти анонімом прочитав, потім залогінився щоб відповісти.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 14 бер, 2023 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 19:52

  vitaliian написав:ЛАД у меня такое вИдение. Если откатимся к границам 91 года и нас примут в НАТО, то нальют сколько нужно, конечно если наш президент будет адекватным и власти разберутся с коррупцией. Если линия разграничения остановится на каком то "минске- 3", "заморозка", "ни мира ни войны", в такую историю никто лить инвестиции не станет, потому что новый акт агрессии - дело времени.

та будуть давать на "велику відбудівництво" і так щоб не було ніяких смотрящіх партньорів, а якщо б були, то щоб могли пиляти бабло вмєстє, і щоб єслі шо, шоп кум порішав, і звичайно яйця 17 грн кг, то святе
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 19:54

  Denik написав:
  Zebra написав:Санкції не працюють. Санкційний Іран виробляє весь спектр сучасної зброї і наближається до ядерної.

Іран не виробляє на сучасному рівні підводні човни, надводні кораблі, ПКР, ХЗ що з ракетами ППО, бойові літаки та гелікоптери, ХЗ що з радіолокаторами, ХЗ що з точністю балістичних ракет...
  Zebra написав:КНДР вгагазі під санкціями до мозку костей, але ракети у нього кращі, ніж у Південної Кореї та Японії,

ХЗ що там з точністю цих ракет. Ніхто не перевіряв.
  Zebra написав:Які санкції здатні зсунути Китай з прогресу, гегемонії? Ніякі.

Морські порти закрити і все.

+++ по всі відповідям
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 19:57

  pesikot написав:А поводу, что я неравнодушен к витальке - так это только его влажные мечты и не более
ты своим неравнодушием весь форум забрызгал. Тебе не все равно в Ирпене я или выехал, есть ли у меня самокат и дискавери, лорд я или не лорд и многое многое другое. Это нездоровый интерес к лицу своего пола. К счастью, таким избыточным вниманием меня награждаешь только ты.
  flyman написав:але чомусь ти читаєш і відповідаєш.
зависимость)
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 бер, 2023 20:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 10928.html
Відкрилася статистика по Т-62 орки їх відновили десь 35 замість 100...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 20:37

  ЛАД написав:Поэтому я и предположил, что Вы, как минимум, секретарь Си
а вы в этом контексте...
тогда я забираю свои слова обратно и приношу извинения что не правильно их истолковал
viewtopic.php?p=5553890#p5553890
рф одна из сторон конфликта, и даже если визит Си напрямую не связан с войной, он может быть связан с вопросами экономического партнерства, обхода санкций, совместных предприятий, кредитами и другими, которые косвенно влияют на войну.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 20:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Оборонний бюджет США: яку зброю американці придбають у 2023 році
https://www.unian.ua/weapons/oboronniy- ... kanci-prid


2 600 протикорабельних ракет Harpoon;
1 250 протикорабельних ракет Naval Strike;
3 850 зенітних ракет PAC-3 MSE;
5 600 ПЗРК FIM-92 Stinger;
28 300 ПТРК FGM-148 Javelin;
5 100 авіаційних ракет середньої дальності AIM-120 AMRAAM;
5 100 авіаційних ракет малої дальності AIM-9X;
950 малопомітних протикорабельних ракет великої дальності LRASM;
3 100 малопомітних крилатих ракет повітряного базування JASSM;
1 500 багатоцільових ракет SM-6;
864 000 155-мм снарядів XM1128, XM1113, M107 та M795;
12 050 високоточних 155-мм снарядів Excalibur;
12 000 багатоцільових ПТРК JAGM;
700 нових ракетних установок HIMARS;
1 700 балістичних ракет ATACMS;
106 000 високоточних ракет GMLRS для систем M142 HIMARS.bayut-u-2023-roci-12072207.html
Те, що виділене жирним в україно-російську війну не влазить ніяким боком.

4800 протикорабельних ракет та 10200 ракет повітря-повітря дійсно вражають.

Ну і власне з цього
https://focus.ua/voennye-novosti/548055 ... inah-karta
зрозуміло як США воювати з Китаєм зібралися воювати.
Перекидати з США все перелічене вище авіатранспортом на Окінаву та Філіппіни, а звідти Токійський експрес на Тайвань.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А тим часом Crude Oil WTI пробила річний мінімум
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:01

  vitaliian написав:
  otg написав:
  vitaliian написав:тю, там план Запорожская и Херсонская области в их админграницах переходят к рф, после чего США и Китай выступают гарантами перемирия. Иначе поставки вооружения и захват новых территорий. Странно, как это вы всё знаете, а такой мелочи не знаете. Визит без плана это поклон. Неужели вы верите что Си едет к проигравшему пуйлу на поклон?

Одновременно в США начинается давление республиканцев на Байдена, которое достигнет апогея, когда Китай предложит свой план. Республиканцы начнут кричать типа, смотрите есть реальная возможность закончить войну, а Байден хочет продолжения.
Киньте ссылку на этот план. Я такого не видел. Наоборот в их "плане" то бишь декларации говорят о суверенитете и территориальной целостности.

этот план не вчерашний, не помню писал ли я об этом, но другие точно писали, что "китайский мирный план" это капитуляция Украины.. Хотели бы договориться на наших условиях, Си летел бы в Киев, а не в мск. Это же просто как мир...

Ссылок в кармане не держу, прошлый план Эрдогана был отвергнут пуйлом. Соответственно новый план чем то отличается, не в нашу пользу.

Не нужно много знаний и ссылок, сложить из кубиков опжа какое то слово. Кубики в открытом доступе. 1. Си у которого есть оружие летит в мск 2. США называет ошибкой поставки китайского оружия рф. 3. А можно обойтись без поставок? можно, вот мирный план от Си. 4 Что нового может предложить Байден в условиях давления республиканцев?

Найду ссылку, скину.
Ну это беспредметный разговор. В международных отношениях все решают оф. бумаги, а не чьи то домыслы. Китай просто тупо хитрит. Никакого плана он не предлагает. Вот выше написали. Декларация за все хорошее против всего плохого.
otg
 
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