freeze написав:
Волинь написав:Для армії преміальні та бойові за січень ще не приходили?
За январь премии давно пришли.
Сегодня вот за февраль ГЗ пришло.
Действительно подняли. У меня было 18, стало 28. Премии за февраль сказали будут после 10-го. Но уже не 100-ка, а 30-ка.
Честно говоря у нас 200-х не очень много, 120-е минометы орков немного досаждают через Днепр да с дронов ВОГами на нас кидают, но как-то всё у орков малоэффективно, косые. Может и правильно, что выплаты сильно порезали. Хотя устали все, практически все у нас уже год в ЗСУ.
И усталость не физическая, а больше психологическая. И по крайней мере у нас пополнения нет, а некомплект уже ощутимый, приходится выполнять свои обязанности плюс делать ещё все за того парня, который мог бы заполнить вакансию в штате батальона, но который сидит в Одессе в кафе и наслаждается жизнью. Или кто-то в руководстве страны сильно уверовал, что одна часть населения может провести несколько лет в окопах, а другая часть мужского населения будет наблюдать за этим наслаждаясь жизнью в позиции наблюдателя. Лично мне и моим побратимам
это все больше не нравится. Ребята, вы там наверху во власти, по лицам видно кушаете хорошо, в окопах не сидите, никто из медийных провластных персон не погиб на этой войне, вы там давайте думайте как поменять ненормальную ситуацию, меньше видосиков актерских.
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Привет СТАРИНА !
Мне подняли тоже ,,,,21188 ,
Про премию .... хер его знает , может и дадут .
ОБЕЩАЮТ.
Я вот прочитал у вас , что остопиздело все ,,, хочу тут же спросить , а кто кроме нас ?
Пришли " новые " , ну дети и все .
ни интубации ни таррокально ни работы с 200-300 нет ...короче , я не сдамся , пока не напишут что ПОБЕДИЛИ.
Зря вы все так близко к сердцу принимаете .
Нам обьявили про 10 дней отпуска .... может и вам попросить ?
Я отказался , так как иногда бываю дома .(патаму шо жлоб и не получу премиальные)
Я уверен , что после 4-5 дня отпуска позвоните на позиции и спросите ....пацаны , ШО ТАМ....
проверено
это же аксиома !!!
Так что ЗДОРОВЬЯ. ТЕРПЕНИЯ . УДАЧИ.
Семинарист Холява ... с Уважением .