vitaliian написав:ЛАД у меня такое вИдение. Если откатимся к границам 91 года и нас примут в НАТО, то нальют сколько нужно, конечно если наш президент будет адекватным и власти разберутся с коррупцией. Если линия разграничения остановится на каком то "минске- 3", "заморозка", "ни мира ни войны", в такую историю никто лить инвестиции не станет, потому что новый акт агрессии - дело времени.
та будуть давать на "велику відбудівництво" і так щоб не було ніяких смотрящіх партньорів, а якщо б були, то щоб могли пиляти бабло вмєстє, і щоб єслі шо, шоп кум порішав, і звичайно яйця 17 грн кг, то святе
ЛАД написав:Поэтому я и предположил, что Вы, как минимум, секретарь Си
а вы в этом контексте... тогда я забираю свои слова обратно и приношу извинения что не правильно их истолковал viewtopic.php?p=5553890#p5553890 рф одна из сторон конфликта, и даже если визит Си напрямую не связан с войной, он может быть связан с вопросами экономического партнерства, обхода санкций, совместных предприятий, кредитами и другими, которые косвенно влияют на войну.
vitaliian написав:тю, там план Запорожская и Херсонская области в их админграницах переходят к рф, после чего США и Китай выступают гарантами перемирия. Иначе поставки вооружения и захват новых территорий. Странно, как это вы всё знаете, а такой мелочи не знаете. Визит без плана это поклон. Неужели вы верите что Си едет к проигравшему пуйлу на поклон?
Одновременно в США начинается давление республиканцев на Байдена, которое достигнет апогея, когда Китай предложит свой план. Республиканцы начнут кричать типа, смотрите есть реальная возможность закончить войну, а Байден хочет продолжения.
Киньте ссылку на этот план. Я такого не видел. Наоборот в их "плане" то бишь декларации говорят о суверенитете и территориальной целостности.
этот план не вчерашний, не помню писал ли я об этом, но другие точно писали, что "китайский мирный план" это капитуляция Украины.. Хотели бы договориться на наших условиях, Си летел бы в Киев, а не в мск. Это же просто как мир...
Ссылок в кармане не держу, прошлый план Эрдогана был отвергнут пуйлом. Соответственно новый план чем то отличается, не в нашу пользу.
Не нужно много знаний и ссылок, сложить из кубиков опжа какое то слово. Кубики в открытом доступе. 1. Си у которого есть оружие летит в мск 2. США называет ошибкой поставки китайского оружия рф. 3. А можно обойтись без поставок? можно, вот мирный план от Си. 4 Что нового может предложить Байден в условиях давления республиканцев?
Найду ссылку, скину.
Ну это беспредметный разговор. В международных отношениях все решают оф. бумаги, а не чьи то домыслы. Китай просто тупо хитрит. Никакого плана он не предлагает. Вот выше написали. Декларация за все хорошее против всего плохого.
Волинь написав:Для армії преміальні та бойові за січень ще не приходили?
За январь премии давно пришли. Сегодня вот за февраль ГЗ пришло. Действительно подняли. У меня было 18, стало 28. Премии за февраль сказали будут после 10-го. Но уже не 100-ка, а 30-ка. Честно говоря у нас 200-х не очень много, 120-е минометы орков немного досаждают через Днепр да с дронов ВОГами на нас кидают, но как-то всё у орков малоэффективно, косые. Может и правильно, что выплаты сильно порезали. Хотя устали все, практически все у нас уже год в ЗСУ. И усталость не физическая, а больше психологическая. И по крайней мере у нас пополнения нет, а некомплект уже ощутимый, приходится выполнять свои обязанности плюс делать ещё все за того парня, который мог бы заполнить вакансию в штате батальона, но который сидит в Одессе в кафе и наслаждается жизнью. Или кто-то в руководстве страны сильно уверовал, что одна часть населения может провести несколько лет в окопах, а другая часть мужского населения будет наблюдать за этим наслаждаясь жизнью в позиции наблюдателя. Лично мне и моим побратимам это все больше не нравится. Ребята, вы там наверху во власти, по лицам видно кушаете хорошо, в окопах не сидите, никто из медийных провластных персон не погиб на этой войне, вы там давайте думайте как поменять ненормальную ситуацию, меньше видосиков актерских.
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Привет СТАРИНА ! Мне подняли тоже ,,,,21188 , Про премию .... хер его знает , может и дадут . ОБЕЩАЮТ. Я вот прочитал у вас , что остопиздело все ,,, хочу тут же спросить , а кто кроме нас ? Пришли " новые " , ну дети и все . ни интубации ни таррокально ни работы с 200-300 нет ...короче , я не сдамся , пока не напишут что ПОБЕДИЛИ.
Зря вы все так близко к сердцу принимаете . Нам обьявили про 10 дней отпуска .... может и вам попросить ? Я отказался , так как иногда бываю дома .(патаму шо жлоб и не получу премиальные) Я уверен , что после 4-5 дня отпуска позвоните на позиции и спросите ....пацаны , ШО ТАМ....
проверено
это же аксиома !!! Так что ЗДОРОВЬЯ. ТЕРПЕНИЯ . УДАЧИ. Семинарист Холява ... с Уважением .
Т.е большая часть Херсонского СБУ были агенты ФСБ? Жесть. А тут рассуждают. Разминировали, то се. Кстати я уже говорил, никто неразминирвал. Сам лично видел орковский документальный фильм как разминировали линию разграничения после захвата Херсонской области. И не только перешеек, но и Арбатскую Стрелку.