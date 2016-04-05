RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 37653766376737683769>
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 19:52

  vitaliian написав:ЛАД у меня такое вИдение. Если откатимся к границам 91 года и нас примут в НАТО, то нальют сколько нужно, конечно если наш президент будет адекватным и власти разберутся с коррупцией. Если линия разграничения остановится на каком то "минске- 3", "заморозка", "ни мира ни войны", в такую историю никто лить инвестиции не станет, потому что новый акт агрессии - дело времени.

та будуть давать на "велику відбудівництво" і так щоб не було ніяких смотрящіх партньорів, а якщо б були, то щоб могли пиляти бабло вмєстє, і щоб єслі шо, шоп кум порішав, і звичайно яйця 17 грн кг, то святе
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31053
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 2628 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 19:54

  Denik написав:
  Zebra написав:Санкції не працюють. Санкційний Іран виробляє весь спектр сучасної зброї і наближається до ядерної.

Іран не виробляє на сучасному рівні підводні човни, надводні кораблі, ПКР, ХЗ що з ракетами ППО, бойові літаки та гелікоптери, ХЗ що з радіолокаторами, ХЗ що з точністю балістичних ракет...
  Zebra написав:КНДР вгагазі під санкціями до мозку костей, але ракети у нього кращі, ніж у Південної Кореї та Японії,

ХЗ що там з точністю цих ракет. Ніхто не перевіряв.
  Zebra написав:Які санкції здатні зсунути Китай з прогресу, гегемонії? Ніякі.

Морські порти закрити і все.

+++ по всі відповідям
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31053
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 2628 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 10928.html
Відкрилася статистика по Т-62 орки їх відновили десь 35 замість 100...
Denik
 
Повідомлень: 1920
З нами з: 23.02.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 20:37

  ЛАД написав:Поэтому я и предположил, что Вы, как минимум, секретарь Си
а вы в этом контексте...
тогда я забираю свои слова обратно и приношу извинения что не правильно их истолковал
viewtopic.php?p=5553890#p5553890
рф одна из сторон конфликта, и даже если визит Си напрямую не связан с войной, он может быть связан с вопросами экономического партнерства, обхода санкций, совместных предприятий, кредитами и другими, которые косвенно влияют на войну.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17181
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3012 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 20:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Оборонний бюджет США: яку зброю американці придбають у 2023 році
https://www.unian.ua/weapons/oboronniy- ... kanci-prid


2 600 протикорабельних ракет Harpoon;
1 250 протикорабельних ракет Naval Strike;
3 850 зенітних ракет PAC-3 MSE;
5 600 ПЗРК FIM-92 Stinger;
28 300 ПТРК FGM-148 Javelin;
5 100 авіаційних ракет середньої дальності AIM-120 AMRAAM;
5 100 авіаційних ракет малої дальності AIM-9X;
950 малопомітних протикорабельних ракет великої дальності LRASM;
3 100 малопомітних крилатих ракет повітряного базування JASSM;
1 500 багатоцільових ракет SM-6;
864 000 155-мм снарядів XM1128, XM1113, M107 та M795;
12 050 високоточних 155-мм снарядів Excalibur;
12 000 багатоцільових ПТРК JAGM;
700 нових ракетних установок HIMARS;
1 700 балістичних ракет ATACMS;
106 000 високоточних ракет GMLRS для систем M142 HIMARS.bayut-u-2023-roci-12072207.html
Те, що виділене жирним в україно-російську війну не влазить ніяким боком.

4800 протикорабельних ракет та 10200 ракет повітря-повітря дійсно вражають.

Ну і власне з цього
https://focus.ua/voennye-novosti/548055 ... inah-karta
зрозуміло як США воювати з Китаєм зібралися воювати.
Перекидати з США все перелічене вище авіатранспортом на Окінаву та Філіппіни, а звідти Токійський експрес на Тайвань.
Denik
 
Повідомлень: 1920
З нами з: 23.02.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А тим часом Crude Oil WTI пробила річний мінімум
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31053
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 2628 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:01

  vitaliian написав:
  otg написав:
  vitaliian написав:тю, там план Запорожская и Херсонская области в их админграницах переходят к рф, после чего США и Китай выступают гарантами перемирия. Иначе поставки вооружения и захват новых территорий. Странно, как это вы всё знаете, а такой мелочи не знаете. Визит без плана это поклон. Неужели вы верите что Си едет к проигравшему пуйлу на поклон?

Одновременно в США начинается давление республиканцев на Байдена, которое достигнет апогея, когда Китай предложит свой план. Республиканцы начнут кричать типа, смотрите есть реальная возможность закончить войну, а Байден хочет продолжения.
Киньте ссылку на этот план. Я такого не видел. Наоборот в их "плане" то бишь декларации говорят о суверенитете и территориальной целостности.

этот план не вчерашний, не помню писал ли я об этом, но другие точно писали, что "китайский мирный план" это капитуляция Украины.. Хотели бы договориться на наших условиях, Си летел бы в Киев, а не в мск. Это же просто как мир...

Ссылок в кармане не держу, прошлый план Эрдогана был отвергнут пуйлом. Соответственно новый план чем то отличается, не в нашу пользу.

Не нужно много знаний и ссылок, сложить из кубиков опжа какое то слово. Кубики в открытом доступе. 1. Си у которого есть оружие летит в мск 2. США называет ошибкой поставки китайского оружия рф. 3. А можно обойтись без поставок? можно, вот мирный план от Си. 4 Что нового может предложить Байден в условиях давления республиканцев?

Найду ссылку, скину.
Ну это беспредметный разговор. В международных отношениях все решают оф. бумаги, а не чьи то домыслы. Китай просто тупо хитрит. Никакого плана он не предлагает. Вот выше написали. Декларация за все хорошее против всего плохого.
otg
 
Повідомлень: 3400
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:04

Філіпіни

Здається «одинокий мужичек за 50»
не зможе тихо усамітнитися з філіпінкою. Доведеться конкурувати з упакованими янкі, які воду для душа в пластикових пляшках не гріють. :roll:

Рашисти над Чорним морем збили американський бпла за 30 лямів. Американці відповіли невнятно.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 14 бер, 2023 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8703
З нами з: 15.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1932 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:06

  freeze написав:
Волинь написав:Для армії преміальні та бойові за січень ще не приходили?

За январь премии давно пришли.
Сегодня вот за февраль ГЗ пришло.
Действительно подняли. У меня было 18, стало 28. Премии за февраль сказали будут после 10-го. Но уже не 100-ка, а 30-ка.
Честно говоря у нас 200-х не очень много, 120-е минометы орков немного досаждают через Днепр да с дронов ВОГами на нас кидают, но как-то всё у орков малоэффективно, косые. Может и правильно, что выплаты сильно порезали. Хотя устали все, практически все у нас уже год в ЗСУ.
И усталость не физическая, а больше психологическая. И по крайней мере у нас пополнения нет, а некомплект уже ощутимый, приходится выполнять свои обязанности плюс делать ещё все за того парня, который мог бы заполнить вакансию в штате батальона, но который сидит в Одессе в кафе и наслаждается жизнью. Или кто-то в руководстве страны сильно уверовал, что одна часть населения может провести несколько лет в окопах, а другая часть мужского населения будет наблюдать за этим наслаждаясь жизнью в позиции наблюдателя. Лично мне и моим побратимам
это все больше не нравится. Ребята, вы там наверху во власти, по лицам видно кушаете хорошо, в окопах не сидите, никто из медийных провластных персон не погиб на этой войне, вы там давайте думайте как поменять ненормальную ситуацию, меньше видосиков актерских.

Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk


Привет СТАРИНА !
Мне подняли тоже ,,,,21188 ,
Про премию .... хер его знает , может и дадут .
ОБЕЩАЮТ.
Я вот прочитал у вас , что остопиздело все ,,, хочу тут же спросить , а кто кроме нас ?
Пришли " новые " , ну дети и все .
ни интубации ни таррокально ни работы с 200-300 нет ...короче , я не сдамся , пока не напишут что ПОБЕДИЛИ.

Зря вы все так близко к сердцу принимаете .
Нам обьявили про 10 дней отпуска .... может и вам попросить ?
Я отказался , так как иногда бываю дома .(патаму шо жлоб и не получу премиальные)
Я уверен , что после 4-5 дня отпуска позвоните на позиции и спросите ....пацаны , ШО ТАМ....

проверено

это же аксиома !!!
Так что ЗДОРОВЬЯ. ТЕРПЕНИЯ . УДАЧИ.
Семинарист Холява ... с Уважением .
холява
2
 
Повідомлень: 3625
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3924 раз.
Подякували: 4325 раз.
 
Профіль
4
19
1
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:18

  yanyura написав:О сдавших Херсонскую область.
Бывший руководитель области Борис Силенков, 8 месяцев пробывший в партизанах, составил список из имен причастных к сдаче Херсонской области

Это только часть всей информации. Чуть позже обнародуют остальное.

Зображення
https://t.me/s/hueviyherson/36332
Т.е большая часть Херсонского СБУ были агенты ФСБ? Жесть. А тут рассуждают. Разминировали, то се. :)Кстати я уже говорил, никто неразминирвал. Сам лично видел орковский документальный фильм как разминировали линию разграничения после захвата Херсонской области. И не только перешеек, но и Арбатскую Стрелку.
otg
 
Повідомлень: 3400
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 37653766376737683769>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114062
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 483660
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4994
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1682)
14.03.2023 22:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.