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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3766376737683769>
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Пришли " новые " , ну дети и все .
ни интубации ни таррокально ни работы с 200-300 нет

Ви ж навчились і їх навчите, наскільки я розумію інтубація трахеї це явно не психіатричний напрямок :oops:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:21

  otg написав:
  yanyura написав:О сдавших Херсонскую область.
Бывший руководитель области Борис Силенков, 8 месяцев пробывший в партизанах, составил список из имен причастных к сдаче Херсонской области

Это только часть всей информации. Чуть позже обнародуют остальное.

Зображення
https://t.me/s/hueviyherson/36332
Т.е большая часть Херсонского СБУ были агенты ФСБ? Жесть. А тут рассуждают. Разминировали, то се. :)Кстати я уже говорил, никто неразминирвал. Сам лично видел орковский документальный фильм как разминировали линию разграничения после захвата Херсонской области. И не только перешеек, но и Арбатскую Стрелку.

Царь харошій, боярє плохія.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:36

  otg написав:В международных отношениях все решают оф. бумаги, а не чьи то домыслы.
официально рф на Украину не нападала. наверное домыслы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:53

  vitaliian написав:официально рф на Украину не нападала. наверное домыслы.
Не надо лепить горбатого. Вы прекрасно поняли о чем я. Есть оф бамага с текстом, а есть Ваши домыслы про эту бамагу. Еще раз, эта бамага ни какой не план. План это 1....2... 3.... И при чем конкретно.
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:53

  Zebra написав:альтернативи Китаю (тим же Мавікам) - немає.

Щось я таке чув про кацапський газ.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:54

  otg написав:
  vitaliian написав:официально рф на Украину не нападала. наверное домыслы.
Не надо лепить горбатого. Вы прекрасно поняли о чем я. Есть оф бамага с текстом, а есть Ваши домыслы про эту бамагу. Еще раз, эта бамага ни какой не план. План это 1....2... 3.... И при чем конкретно.

вы сморозили глупость и продолжаете это делать. Покажите мне бумагу по которой Иран поставляет рф оружие. Что нет бумаги? значит домыслы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:И не только перешеек, но и Арбатскую Стрелку.

Арабатскую
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:59

Рашики збили американського дрона на чорним морем
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 22:00

  vitaliian написав:вы сморозили глупость и продолжаете это делать. Покажите мне бумагу по которой Иран поставляет рф оружие. Что нет бумаги? значит домыслы.
Вы определитесь. Вы про план представленный Китаем или про секретный план Китая в который Вы верите? По моему мы говорим про разные вещи.Если у Вас есть инсайд с Китая-делитесь. Хрен с ним давайте бамагу на Китайском, переведем. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 22:01

  lara_08 написав:
  otg написав:И не только перешеек, но и Арбатскую Стрелку.

Арабатскую
Звыняйте, все как всегда. Что то хитрое и технологичное написало не так. :)
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