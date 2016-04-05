Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Вів 14 бер, 2023 21:20
холява написав:
Пришли " новые " , ну дети и все .
ни интубации ни таррокально ни работы с 200-300 нет
Ви ж навчились і їх навчите, наскільки я розумію інтубація трахеї це явно не психіатричний напрямок
Василь-Рівне
Повідомлень: 5748
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6522 раз.
Подякували: 2957 раз.
Профіль
2
1
Додано: Вів 14 бер, 2023 21:21
otg написав: yanyura написав:
О сдавших Херсонскую область.
Бывший руководитель области Борис Силенков, 8 месяцев пробывший в партизанах, составил список из имен причастных к сдаче Херсонской области
Это только часть всей информации. Чуть позже обнародуют остальное. https://t.me/s/hueviyherson/36332
Т.е большая часть Херсонского СБУ были агенты ФСБ? Жесть. А тут рассуждают. Разминировали, то се.
Кстати я уже говорил, никто неразминирвал. Сам лично видел орковский документальный фильм как разминировали линию разграничения после захвата Херсонской области. И не только перешеек, но и Арбатскую Стрелку.
Царь харошій, боярє плохія.
flyman
Повідомлень: 31053
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 2628 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 14 бер, 2023 21:36
otg написав:
В международных отношениях все решают оф. бумаги, а не чьи то домыслы.
официально рф на Украину не нападала. наверное домыслы.
vitaliian
Повідомлень: 17181
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3012 раз.
Профіль
Додано: Вів 14 бер, 2023 21:53
vitaliian написав:
официально рф на Украину не нападала. наверное домыслы.
Не надо лепить горбатого. Вы прекрасно поняли о чем я. Есть оф бамага с текстом, а есть Ваши домыслы про эту бамагу. Еще раз, эта бамага ни какой не план. План это 1....2... 3.... И при чем конкретно.
otg
Повідомлень: 3400
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 212 раз.
Профіль
Додано: Вів 14 бер, 2023 21:53
Zebra написав:
альтернативи Китаю (тим же Мавікам) - немає.
Щось я таке чув про кацапський газ.
sergey_sryvkin
Повідомлень: 1377
З нами з: 19.02.14
Подякував: 435 раз.
Подякували: 533 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 14 бер, 2023 21:54
otg написав: vitaliian написав:
официально рф на Украину не нападала. наверное домыслы.
Не надо лепить горбатого. Вы прекрасно поняли о чем я. Есть оф бамага с текстом, а есть Ваши домыслы про эту бамагу. Еще раз, эта бамага ни какой не план. План это 1....2... 3.... И при чем конкретно.
вы сморозили глупость и продолжаете это делать. Покажите мне бумагу по которой Иран поставляет рф оружие. Что нет бумаги? значит домыслы.
vitaliian
Повідомлень: 17181
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3012 раз.
Профіль
Додано: Вів 14 бер, 2023 21:58
otg написав:
И не только перешеек, но и Арбатскую Стрелку.
Арабатскую
lara_08
Повідомлень: 640
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 101 раз.
Профіль
Додано: Вів 14 бер, 2023 21:59
Рашики збили американського дрона на чорним морем
Чекаємо ответки
Ukrainian
Повідомлень: 11222
З нами з: 18.06.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 770 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 14 бер, 2023 22:00
vitaliian написав:
вы сморозили глупость и продолжаете это делать. Покажите мне бумагу по которой Иран поставляет рф оружие. Что нет бумаги? значит домыслы.
Вы определитесь. Вы про план представленный Китаем или про секретный план Китая в который Вы верите? По моему мы говорим про разные вещи.Если у Вас есть инсайд с Китая-делитесь. Хрен с ним давайте бамагу на Китайском, переведем.
otg
Повідомлень: 3400
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 212 раз.
Профіль
Додано: Вів 14 бер, 2023 22:01
lara_08 написав: otg написав:
И не только перешеек, но и Арбатскую Стрелку.
Арабатскую
Звыняйте, все как всегда. Что то хитрое и технологичное написало не так.
otg
Повідомлень: 3400
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 212 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
1489
114062
6076
483660
1
4994
Вів 05 кві, 2016 10:03 Bukka