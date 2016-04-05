RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3766376737683769
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 22:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кто то интересовался чем ответит США:
Посла России в Вашингтоне вызвали в Госдеп
otg
 
Повідомлень: 3400
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 22:48

  otg написав:
  vitaliian написав:вы сморозили глупость и продолжаете это делать. Покажите мне бумагу по которой Иран поставляет рф оружие. Что нет бумаги? значит домыслы.
Вы определитесь. Вы про план представленный Китаем или про секретный план Китая в который Вы верите? По моему мы говорим про разные вещи.Если у Вас есть инсайд с Китая-делитесь. Хрен с ним давайте бамагу на Китайском, переведем. :)

у Китая очень закрытая политика. Все под грифом секретно. По вашей логике все что секретно - не существует. Я указываю на признаки, что примерно за план, в каких он границах, и что примерно предложат в качестве кнута в случае отказа (испортить карьеру Байдену).

Предлагать будут Байдену, поэтому на него именно сейчас давят республиканцы. Публично или нет не знаю. По крохам эта инфа есть в разных иностранных сми, русские сми на эту тему молчат как дохлые рыбы, даже генерал свр молчит. Поэтому и вы ничего не знаете.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17181
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3012 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3766376737683769
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114062
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 483660
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4994
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1682)
14.03.2023 22:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.