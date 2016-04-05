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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 14 бер, 2023 21:59
Рашики збили американського дрона на чорним морем
Чекаємо ответки
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Додано: Вів 14 бер, 2023 22:00
vitaliian написав:
вы сморозили глупость и продолжаете это делать. Покажите мне бумагу по которой Иран поставляет рф оружие. Что нет бумаги? значит домыслы.
Вы определитесь. Вы про план представленный Китаем или про секретный план Китая в который Вы верите? По моему мы говорим про разные вещи.Если у Вас есть инсайд с Китая-делитесь. Хрен с ним давайте бамагу на Китайском, переведем.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 22:01
lara_08 написав: otg написав:
И не только перешеек, но и Арбатскую Стрелку.
Арабатскую
Звыняйте, все как всегда. Что то хитрое и технологичное написало не так.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 22:29
Кто то интересовался чем ответит США:
Посла России в Вашингтоне вызвали в Госдеп
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Додано: Вів 14 бер, 2023 22:48
otg написав: vitaliian написав:
вы сморозили глупость и продолжаете это делать. Покажите мне бумагу по которой Иран поставляет рф оружие. Что нет бумаги? значит домыслы.
Вы определитесь. Вы про план представленный Китаем или про секретный план Китая в который Вы верите? По моему мы говорим про разные вещи.Если у Вас есть инсайд с Китая-делитесь. Хрен с ним давайте бамагу на Китайском, переведем.
у Китая очень закрытая политика. Все под грифом секретно. По вашей логике все что секретно - не существует. Я указываю на признаки, что примерно за план, в каких он границах, и что примерно предложат в качестве кнута в случае отказа (испортить карьеру Байдену и это уже происходит).
Предлагать будут Байдену, поэтому на него именно сейчас давят республиканцы. Публично или нет не знаю. По крохам эта инфа есть в разных иностранных сми, русские сми на эту тему молчат как дохлые рыбы, даже генерал свр молчит. Поэтому и вы ничего не знаете, потому что не те сми мониторите.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 14 бер, 2023 23:01, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 22:57
vitaliian написав:ЛАД
у меня такое вИдение. Если откатимся к границам 91 года и нас примут в НАТО, то нальют сколько нужно, конечно если наш президент будет адекватным и власти разберутся с коррупцией.
Не уверен даже в таком случае.
Более того, думаю, что это не так сильно зависит от "границ 91 года".
Если линия разграничения остановится на каком то "минске- 3", "заморозка", "ни мира ни войны", в такую историю никто лить инвестиции не станет, потому что новый акт агрессии - дело времени.
Согласен, что в случае "Минск-..." серьёзных инвестиций вряд ли дождёмся.
Но, по-моему, сейчас слишком далеко зашли, так что какой-либо "Минск-..." очень мало вероятен.
Независимо от того, какие будут границы, думаю, будет какой-то более стабильный вариант. Вряд ли в наших условиях пройдёт что-то похожее на корейский вариант.
Мои сомнения больше связаны с наличием ресурса у Запада и желанием создавать себе конкурента. До сих пор мы больше интересовали их как рынок сбыта.
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ЛАД
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Додано: Вів 14 бер, 2023 22:59
ЛАД написав:
Более того, думаю, что это не так сильно зависит от "границ 91 года".
нато в других границах мы не нужны. А больше крупные инвестиции защитить некому.
ЛАД написав:
желанием создавать себе конкурента
закрыл глаза и увидел как украинские авто конкурируют с бмв
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Додано: Вів 14 бер, 2023 23:07
vitaliian написав: ЛАД написав:
Более того, думаю, что это не так сильно зависит от "границ 91 года".
нато в других границах мы не нужны. А больше крупные инвестиции защитить некому.
Считаете, для НАТО принципиально будет ли, например, Лугандон украинским?
По-моему, это не будет иметь решающего значения. Есть вопросы более существенные, чем границы.
ЛАД писал(а):
желанием создавать себе конкурента
закрыл глаза и увидел как украинские авто конкурируют с бмв
Во-первых, не обязательно авто, есть и другие отрасли, но в любом случае любая наша промышленность будет конкурентом западной.
Во-вторых, даже по авто есть пример чешской Шкоды и немецкого Фолькса при том, что они принадлежат одной компании.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 14 бер, 2023 23:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 14 бер, 2023 23:11
otg написав:
Кто то интересовался чем ответит США:
Посла России в Вашингтоне вызвали в Госдеп
Дострибались рашики
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Додано: Вів 14 бер, 2023 23:19
ЛАД написав:
Считаете, для НАТО принципиально будет ли, например, Лугандон украинским?
По-моему, это не будет иметь решающего значения. Есть вопросы более существенные, чем границы.
для нато нет и не может быть вопроса существеннее, чем границы, потому что ради их безопасности альянс и придумали. Какие границы будет защищать НАТО, если нас примут не в границах 91 года? Что будет считаться нападением, войска рф в Крыму нападение или нет? Если нет, тогда вопрос Крым украинский или чей, почему НАТО его не защищает. Тут много правовых коллизий. Официально и всеми признано, что других границ кроме 91 года у нас нет.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 14 бер, 2023 23:23, всього редагувалось 1 раз.
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