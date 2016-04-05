Додано: Вів 14 бер, 2023 22:48

otg написав: vitaliian написав: вы сморозили глупость и продолжаете это делать. Покажите мне бумагу по которой Иран поставляет рф оружие. Что нет бумаги? значит домыслы. вы сморозили глупость и продолжаете это делать. Покажите мне бумагу по которой Иран поставляет рф оружие. Что нет бумаги? значит домыслы. Вы определитесь. Вы про план представленный Китаем или про секретный план Китая в который Вы верите? По моему мы говорим про разные вещи.Если у Вас есть инсайд с Китая-делитесь. Хрен с ним давайте бамагу на Китайском, переведем. Вы определитесь. Вы про план представленный Китаем или про секретный план Китая в который Вы верите? По моему мы говорим про разные вещи.Если у Вас есть инсайд с Китая-делитесь. Хрен с ним давайте бамагу на Китайском, переведем.

у Китая очень закрытая политика. Все под грифом секретно. По вашей логике все что секретно - не существует. Я указываю на признаки, что примерно за план, в каких он границах, и что примерно предложат в качестве кнута в случае отказа (испортить карьеру Байдену и это уже происходит).Предлагать будут Байдену, поэтому на него именно сейчас давят республиканцы. Публично или нет не знаю. По крохам эта инфа есть в разных иностранных сми, русские сми на эту тему молчат как дохлые рыбы, даже генерал свр молчит. Поэтому и вы ничего не знаете, потому что не те сми мониторите.