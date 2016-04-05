ЛАД написав:Считаете, для НАТО принципиально будет ли, например, Лугандон украинским? По-моему, это не будет иметь решающего значения. Есть вопросы более существенные, чем границы.
для нато нет и не может быть вопроса существеннее, чем границы, потому что ради их безопасности альянс и придумали. Какие границы будет защищать НАТО, если нас примут не в границах 91 года? Что будет считаться нападением, войска рф в Крыму нападение или нет? Если нет, тогда вопрос Крым украинский или чей, почему НАТО его не защищает. Тут много правовых коллизий.
Ну чому не приймуть, можуть прийняти, за умови відсутності територіальних претензій від/до сусідів. Але тоді прийдеться ...
flyman написав:Ну чому не приймуть, можуть прийняти, за умови відсутності територіальних претензій від/до сусідів.
глупость космическая, что значит нет претензий, надо переписывать конституцию, признавать оккупацию законной, а значит войну Украины против оккупации незаконной, на черное говорить белое и прочая шизофрения.
flyman написав:Ну чому не приймуть, можуть прийняти, за умови відсутності територіальних претензій від/до сусідів.
глупость космическая, что значит нет претензий, надо переписывать конституцию, признавать оккупацию законной, а значит войну Украины против оккупации незаконной, на черное говорить белое и прочая шизофрения.
Какие границы будет защищать НАТО, если нас примут не в границах 91 года? ...Официально и всеми признано, что других границ кроме 91 года у нас нет.
Границы всех государств в истории неоднократно менялись. Так же, как признали границы 91 года, могут быть признаны и другие границы. Понятно, что очень не хочется отдавать какие-то территории, но в принципе вполне можно защищать границы 2015 года или ещё какие-то. А то, что Вы написали об оккупации это "глупость космическая". Война против оккупации всегда является законной, но не всегда победоносной. Но результаты благодаря заключению соответствующих договоров будут "законными".
ЛАД написав:А то, что Вы написали об оккупации это "глупость космическая".
глупость космическая после стольких жертв признать что к рф претензий нет. В цитате мухи четко указано что я считаю глупостью. Претензии к рф будут даже если откатимся к 91 году, по репарациям, социокультурные, моральные, исторические. У вас другая точка зрения? ну делитесь.
ЛАД написав:Но результаты благодаря заключению соответствующих договоров будут "законными".
подпишем бумажки и снова будем друг друга любить, потому что они законные? А как же народ, он же источник власти по Конституции. Он точно будет согласен на ту или иную бумажку, которая ей противоречит.
A State Department spokesman, Ned Price, told reporters that senior U.S. oﬃcials would be in contact with their Russian counterparts to communicate “our strong objections.”
“We are summoning the Russian ambassador to the department where we will convey this message,” Price said, adding that, in Moscow, the U.S. ambassador to Russia, Lynne M. Tracy, had relayed the Biden administration’s dissatisfaction to the Ministry of Foreign Affairs.
ЛАД написав:А то, что Вы написали об оккупации это "глупость космическая".
глупость космическая после стольких жертв признать что к рф претензий нет. В цитате мухи четко указано что я считаю глупостью. Претензии к рф будут даже если откатимся к 91 году, по репарациям, социокультурные, моральные, исторические. У вас другая точка зрения? ну делитесь.
ЛАД написав:Но результаты благодаря заключению соответствующих договоров будут "законными".
подпишем бумажки и снова будем друг друга любить, потому что они законные? А как же народ, он же источник власти по Конституции. Он точно будет согласен на ту или иную бумажку, которая ей противоречит.
У меня нет другой точки зрения. Любить никто не будет (или почти никто). И о любви речи нет. А претензии... Можно иметь. Если одержали победу. Если проиграли тоже можно, но только это никого не интересует. Немцы после 45 тоже имели претензии. Мы почти 8 лет прожили без Крыма. Неприятно, но в общем ничего не случилось, Украина вполне существовала как независимая и суверенная держава. И вступлению в НАТО мешало явно не это. А насчёт "источника власти", так его бумажки и Конституция волнуют достаточно слабо. Вопрос не в бумажках, а в сути. Будет у "источника власти" оружие и желание защищать страну и продолжать нести потери и увеличивать количество жертв - один вопрос. Будет прятаться от военкомата и возмущаться запретом на выезд... Сами понимаете. Придётся менять "бумажки".