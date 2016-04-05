Додано: Сер 15 бер, 2023 00:05

vitaliian написав: у Китая очень закрытая политика. Все под грифом секретно. По вашей логике все что секретно - не существует. у Китая очень закрытая политика. Все под грифом секретно. По вашей логике все что секретно - не существует.

Я указываю на признаки, что примерно за план, в каких он границах, и что примерно предложат

По крохам эта инфа есть в разных иностранных сми

русские сми на эту тему молчат как дохлые рыбы, даже генерал свр молчит.

Да сущевствует, сущевствует, только при чем здесь представленный план?Т.е Вы гадаете что предложат и называете это реально-существующим планом?Ладно я все понял.Какая инфа? Вы про что? Читаю я кучу фантазий на эту тему, но все пока далеки до реальности. Я предлагаю дождаться когда Си переговорит с Зе.Нельзя говорить про то чего не знаешь. Тем более русские. У них остался один какой то значимый партнер. Сейчас начнут тупить и его отвернут. Вот потому и молчат.