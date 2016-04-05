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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3766376737683769
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 23:22

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Считаете, для НАТО принципиально будет ли, например, Лугандон украинским?
По-моему, это не будет иметь решающего значения. Есть вопросы более существенные, чем границы.
для нато нет и не может быть вопроса существеннее, чем границы, потому что ради их безопасности альянс и придумали. Какие границы будет защищать НАТО, если нас примут не в границах 91 года? Что будет считаться нападением, войска рф в Крыму нападение или нет? Если нет, тогда вопрос Крым украинский или чей, почему НАТО его не защищает. Тут много правовых коллизий.

Ну чому не приймуть, можуть прийняти, за умови відсутності територіальних претензій від/до сусідів.
Але тоді прийдеться ...
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 23:25

  flyman написав:Ну чому не приймуть, можуть прийняти, за умови відсутності територіальних претензій від/до сусідів.
глупость космическая, что значит нет претензий, надо переписывать конституцию, признавать оккупацию законной, а значит войну Украины против оккупации незаконной, на черное говорить белое и прочая шизофрения.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 23:48

  vitaliian написав:
  flyman написав:Ну чому не приймуть, можуть прийняти, за умови відсутності територіальних претензій від/до сусідів.
глупость космическая, что значит нет претензий, надо переписывать конституцию, признавать оккупацию законной, а значит войну Украины против оккупации незаконной, на черное говорить белое и прочая шизофрения.

Какие границы будет защищать НАТО, если нас примут не в границах 91 года?
...Официально и всеми признано, что других границ кроме 91 года у нас нет.

Границы всех государств в истории неоднократно менялись. Так же, как признали границы 91 года, могут быть признаны и другие границы.
Понятно, что очень не хочется отдавать какие-то территории, но в принципе вполне можно защищать границы 2015 года или ещё какие-то.
А то, что Вы написали об оккупации это "глупость космическая". Война против оккупации всегда является законной, но не всегда победоносной. Но результаты благодаря заключению соответствующих договоров будут "законными".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 23:52

  ЛАД написав:А то, что Вы написали об оккупации это "глупость космическая".
глупость космическая после стольких жертв признать что к рф претензий нет. В цитате мухи четко указано что я считаю глупостью. Претензии к рф будут даже если откатимся к 91 году, по репарациям, социокультурные, моральные, исторические. У вас другая точка зрения? ну делитесь.
  ЛАД написав:Но результаты благодаря заключению соответствующих договоров будут "законными".
подпишем бумажки и снова будем друг друга любить, потому что они законные? А как же народ, он же источник власти по Конституции. Он точно будет согласен на ту или иную бумажку, которая ей противоречит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 00:03

ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 00:05

  vitaliian написав:у Китая очень закрытая политика. Все под грифом секретно. По вашей логике все что секретно - не существует.
Да сущевствует, сущевствует, только при чем здесь представленный план?
Я указываю на признаки, что примерно за план, в каких он границах, и что примерно предложат
Т.е Вы гадаете что предложат и называете это реально-существующим планом? :) Ладно я все понял.
По крохам эта инфа есть в разных иностранных сми
Какая инфа? Вы про что? Читаю я кучу фантазий на эту тему, но все пока далеки до реальности. Я предлагаю дождаться когда Си переговорит с Зе.
русские сми на эту тему молчат как дохлые рыбы, даже генерал свр молчит.
Нельзя говорить про то чего не знаешь. Тем более русские. У них остался один какой то значимый партнер. Сейчас начнут тупить и его отвернут. Вот потому и молчат.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 00:19

  Ukrainian написав:
  otg написав:Кто то интересовался чем ответит США:
Посла России в Вашингтоне вызвали в Госдеп

Дострибались рашики :lol:


как-то так будет в Госдепе.
A State Department spokesman, Ned Price, told reporters that senior U.S. oﬃcials would be in contact
with their Russian counterparts to communicate “our strong objections.”

“We are summoning the Russian ambassador to the department where we will convey this message,” Price said, adding that, in Moscow, the U.S. ambassador to Russia, Lynne M. Tracy, had relayed the Biden administration’s dissatisfaction to the Ministry of Foreign Affairs.


https://www.washingtonpost.com/national ... black-sea/
pilker
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 00:24

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:А то, что Вы написали об оккупации это "глупость космическая".
глупость космическая после стольких жертв признать что к рф претензий нет. В цитате мухи четко указано что я считаю глупостью. Претензии к рф будут даже если откатимся к 91 году, по репарациям, социокультурные, моральные, исторические. У вас другая точка зрения? ну делитесь.
  ЛАД написав:Но результаты благодаря заключению соответствующих договоров будут "законными".
подпишем бумажки и снова будем друг друга любить, потому что они законные? А как же народ, он же источник власти по Конституции. Он точно будет согласен на ту или иную бумажку, которая ей противоречит.

У меня нет другой точки зрения.
Любить никто не будет (или почти никто). И о любви речи нет.
А претензии... Можно иметь. Если одержали победу. Если проиграли тоже можно, но только это никого не интересует. Немцы после 45 тоже имели претензии.
Мы почти 8 лет прожили без Крыма. Неприятно, но в общем ничего не случилось, Украина вполне существовала как независимая и суверенная держава. И вступлению в НАТО мешало явно не это.
А насчёт "источника власти", так его бумажки и Конституция волнуют достаточно слабо. Вопрос не в бумажках, а в сути. Будет у "источника власти" оружие и желание защищать страну и продолжать нести потери и увеличивать количество жертв - один вопрос. Будет прятаться от военкомата и возмущаться запретом на выезд... Сами понимаете. Придётся менять "бумажки".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 00:29

  pilker написав:
как-то так будет в Госдепе.
A State Department spokesman, Ned Price, told reporters that senior U.S. oﬃcials would be in contact
with their Russian counterparts to communicate “our strong objections.”

“We are summoning the Russian ambassador to the department where we will convey this message,” Price said, adding that, in Moscow, the U.S. ambassador to Russia, Lynne M. Tracy, had relayed the Biden administration’s dissatisfaction to the Ministry of Foreign Affairs.
https://www.washingtonpost.com/national ... black-sea/
washingtonpost очень осторожно пишет. То что я привел -с российских ресурсов. Там немного сцыканули, судя по публикациям.
otg
 
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