Додано: Сер 15 бер, 2023 00:24

vitaliian написав: ЛАД написав: А то, что Вы написали об оккупации это "глупость космическая". А то, что Вы написали об оккупации это "глупость космическая". глупость космическая после стольких жертв признать что к рф претензий нет. В цитате мухи четко указано что я считаю глупостью. Претензии к рф будут даже если откатимся к 91 году, по репарациям, социокультурные, моральные, исторические. У вас другая точка зрения? ну делитесь. ЛАД написав: Но результаты благодаря заключению соответствующих договоров будут "законными". Но результаты благодаря заключению соответствующих договоров будут "законными". подпишем бумажки и снова будем друг друга любить, потому что они законные? А как же народ, он же источник власти по Конституции. Он точно будет согласен на ту или иную бумажку, которая ей противоречит. глупость космическая после стольких жертв признать что к рф претензий нет. В цитате мухи четко указано что я считаю глупостью. Претензии к рф будут даже если откатимся к 91 году, по репарациям, социокультурные, моральные, исторические. У вас другая точка зрения? ну делитесь.подпишем бумажки и снова будем друг друга любить, потому что они законные? А как же народ, он же источник власти по Конституции. Он точно будет согласен на ту или иную бумажку, которая ей противоречит.

У меня нет другой точки зрения.Любить никто не будет (или почти никто). И о любви речи нет.А претензии... Можно иметь. Если одержали победу. Если проиграли тоже можно, но только это никого не интересует. Немцы после 45 тоже имели претензии.Мы почти 8 лет прожили без Крыма. Неприятно, но в общем ничего не случилось, Украина вполне существовала как независимая и суверенная держава. И вступлению в НАТО мешало явно не это.А насчёт "источника власти", так его бумажки и Конституция волнуют достаточно слабо. Вопрос не в бумажках, а в сути. Будет у "источника власти" оружие и желание защищать страну и продолжать нести потери и увеличивать количество жертв - один вопрос. Будет прятаться от военкомата и возмущаться запретом на выезд... Сами понимаете. Придётся менять "бумажки".