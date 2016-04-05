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Додано: Сер 15 бер, 2023 08:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Антонов продолжает быковать. Не ужели американцы проглотят?
Додано: Сер 15 бер, 2023 10:12
Схоже русня готується до наступної хвилі мобілізації, поки що приховано:
Додано: Сер 15 бер, 2023 10:17
Поки по факту проковтнули. Поки. По факту.
Навіть не спромоглися на вербальну гідну відповідь. Просто ганебно злилися.
Краще б промовчали, ніж отаке:
*У командуванні США додали, що перед зіткненням Су-27 кілька разів скидали паливо та пролітали перед MQ-9 у небезпечній та непрофесійній манері.
«Цей інцидент демонструє некомпетентність, а також небезпеку та непрофесіоналізм. Такий непрофесійний вчинок росіян мало не призвів до катастрофи обох літаків», – наголошується у заяві.
Залишається тільки дивитися, що буде далі. Тобто сподіватися на "хитрий план" вже американців.
Бо те, що заявив Антонов, в жодні рамки не лізе.
І чим цей інцидент не підстава для надання літаків Україні показово виключно тільки Штатами?
А потім з часом вже іншими.
Додано: Сер 15 бер, 2023 10:21
Трохи про Бахмут:
Додано: Сер 15 бер, 2023 10:23
Додано: Сер 15 бер, 2023 10:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нічого не буде. Свого часу після знищення Хамейні Іран вдарив балістичними ракетами по американській базі. І відповіді не було. Це явно недостатня підстава для якихось дій.
Інше питання, що можуть відповісти опосередкована. Накинувши пару сотень мільйонів Україні. Збиття безпілотника - це хороший аргумент для прихильників допомоги Україні.
Крім того, мені здається, що збиття безпілотника - це відповідь на дії США в Фінській затоці. Після того, як русня так нормально обісралася, їм прото треба було щось зробити у відповідь. Вибрали безпілотник в Чорному морі.
UPD.: Крім того, якщо безпілотник не був знищений і русня захопила уламки - це може бути аргументом за передачу "ріперів" Україні. Але тут надто багато "якщо".
Додано: Сер 15 бер, 2023 10:41
В традиціях совкової системи "вогняний вал".
Дефіцит боєприпасів це вже з іншої опери.
Ну а прийняття рішення командиром на задіяння засобів ураження вищестоящого командування через це командування, а не самому -- це не тільки в совку, а всюди.
На Рамштайні10 прогнозують:
"Головними темами порядку денного на "Рамштайні-10", ймовірно, будуть питання надання боєприпасів та систем ППО. Також у пріоритеті продовження постачання танків та важкої броньованої техніки для контрнаступу ЗСУ."
Додано: Сер 15 бер, 2023 11:17
Додано: Сер 15 бер, 2023 11:25
andrijk777 да виновато сша а не московия. слет обладателей ваты в голове продолжается.
Додано: Сер 15 бер, 2023 11:25
это ваш вывод, зачем вы манипулируете? мой вывод, у США нет возможностей оказать финансовую и военную помощь в таком размере, чтобы война быстро закончилась. Про дефицит оружия и боеприпасов за этот год не писал только ленивый.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 бер, 2023 11:26, всього редагувалось 1 раз.
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