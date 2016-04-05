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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3768376937703771>
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 08:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Антонов продолжает быковать. Не ужели американцы проглотят?
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 10:12

Схоже русня готується до наступної хвилі мобілізації, поки що приховано:
С 1 апреля в России начнётся новый набор контрактников в армию, для этого министерство обороны разослало в регионы разнарядки с указанием числа людей, с которыми должны быть подписаны соответствующие документы. Сразу несколько региональных СМИ публикуют общую цифру контрактников, которыми, по планам Минобороны, необходимо пополнить войска - 400 тысяч.
https://www.svoboda.org/a/smi-v-rossii-nachinaetsya-novyy-nabor-kontraktnikov-tselj---400-tysyach-chelovek/32318394.html
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 10:17

  otg написав:Антонов продолжает быковать. Не ужели американцы проглотят?

Поки по факту проковтнули. Поки. По факту.
Навіть не спромоглися на вербальну гідну відповідь. Просто ганебно злилися.
Краще б промовчали, ніж отаке:
*У командуванні США додали, що перед зіткненням Су-27 кілька разів скидали паливо та пролітали перед MQ-9 у небезпечній та непрофесійній манері.

«Цей інцидент демонструє некомпетентність, а також небезпеку та непрофесіоналізм. Такий непрофесійний вчинок росіян мало не призвів до катастрофи обох літаків», – наголошується у заяві.
https://www.slovoidilo.ua/2023/03/14/no ... -incydentu

Залишається тільки дивитися, що буде далі. Тобто сподіватися на "хитрий план" вже американців.
Бо те, що заявив Антонов, в жодні рамки не лізе.

І чим цей інцидент не підстава для надання літаків Україні показово виключно тільки Штатами?
А потім з часом вже іншими.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 10:21

Трохи про Бахмут:
Покажу вам інший бік оборони Бахмута.
12.03 у східній частині Забахмутки був виявлений танк Т-90М "Прорив". Дороговартісна штука, самий стоковий варіант починається від 2.5 млн $.
Після виявлення було нанесено арт ураження, але у зв'язку з місцем стоянки за будинком (диви відео) і СТРАШЕННИМ снарядним голодом на УСІ арт системи, що обороняють цей нарямок, ціль не уразили.
Найближчій розрив у даху будинку.
Але він зміг застопорити танк, екіпаж укрився у найближчій будівлі. Стрільбу закінчили, підставу дивись вище.
Інфа була надана по команді наверх. Ввечері вийшли на мене люди божі (далі ЛБ) з завданням уразити цей танк якоюсь вундервафлею заморською (далі - ВФЗ)....
І починається суцільний пиздець у кращих традиціях совкової системи.
13.03 налагоджена взаємодія з ЛБ, пропрацьован план ураження. Але! В обід ЛБ кажуть що їхнє кабінетне керівництво заборонили використовувати ВФЗ по стоячому танку! Бо... НЕДОЦІЛЬНО, сукаблятьйобанийвротнахуйдебілиєбанії, тільки по цілях які праюють. Аргументація - дороговартісно!
Танк - 2.5 млн$ < ВФЗ - невідома вартість.
Але користуючись математикою 5го клану доводимо що коштовніше ніж 2.5 млн $.
14.03 танк перемістився на квартал північніше. ЛБ замикають на нас арту старшого начальника.
Пробуємо відпрацювати - два снаряди і закінчили. Технічна несправність.
3 години тому Т-90М "Прорив" благополучно сїбавсі в невідомому напрямку.
Думаю вночі він повернеться (або пізніше, але точно повернеться) та обов'язково когось вб'є.
І це тільки верхівка наявного піздєца! Ворог, на захоплених ділянка, на відстані 1-3 км від лінії бойового зіткнення (далі - ЛБЗ), пересувається БЕЗПЕРЕШКОД!
Легковушки, джипи, газелі, УРАЛи, Тигри, БМП і танки. Навіть сука лєсапідісти (могли вже бачити на DeepState відео як одного такого випадково забаранило 82мм на вулицях Забахмутки). БМ-21"Град" приїхала на дистанцію 3.6 км до ЛБЗ (благо встигли відігнати, не дали зробити залп).
Їбать, я вже радію не ураженням, а просто тому що противника налякали.
Снарядів катастрофічно не вистачає.
Розхід 5-7 пострілів на ціль, і це в "урожайний рік". Ми знаємо 75% основних вогневих позицій противника, командні пункти рівня роти батальйону, але вони сидять нейобані!
Стволи працють активно тільки на ділянка де йдуть прориви та приходить срака.
Поліпшення-покращення вже заїбались обіцяти, бо обіцяють усі у кого є ротяка. Перший раз я про це чув 18.02 від Мар'яни Безуглої на КСП бату: "Тиждень і снаряди основних калібрів будуть на вогневих позиціях" (с).
На календарі 14.03.......
Це вам на противагу тій інфі що ви хаваєте від "експертів" та "правдивих новин" та для розширення спектра погляду на всесвіт!
І звичайно пруфи додаються.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014510646908
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 10:23

  Василь-Рівне написав:
  холява написав:Пришли " новые " , ну дети и все .
ни интубации ни таррокально ни работы с 200-300 нет

Ви ж навчились і їх навчите, наскільки я розумію інтубація трахеї це явно не психіатричний напрямок :oops:


Доброго дня .
А коли я писав що працюю за фахом ?
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 10:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Антонов продолжает быковать. Не ужели американцы проглотят?

Нічого не буде. Свого часу після знищення Хамейні Іран вдарив балістичними ракетами по американській базі. І відповіді не було. Це явно недостатня підстава для якихось дій.
Інше питання, що можуть відповісти опосередкована. Накинувши пару сотень мільйонів Україні. Збиття безпілотника - це хороший аргумент для прихильників допомоги Україні.
Крім того, мені здається, що збиття безпілотника - це відповідь на дії США в Фінській затоці. Після того, як русня так нормально обісралася, їм прото треба було щось зробити у відповідь. Вибрали безпілотник в Чорному морі.

UPD.: Крім того, якщо безпілотник не був знищений і русня захопила уламки - це може бути аргументом за передачу "ріперів" Україні. Але тут надто багато "якщо".
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 10:41

  sashaqbl написав:Трохи про Бахмут:
І починається суцільний пиздець у кращих традиціях совкової системи.

Снарядів катастрофічно не вистачає.

В традиціях совкової системи "вогняний вал".
Дефіцит боєприпасів це вже з іншої опери.

Ну а прийняття рішення командиром на задіяння засобів ураження вищестоящого командування через це командування, а не самому -- це не тільки в совку, а всюди.

На Рамштайні10 прогнозують:
"Головними темами порядку денного на "Рамштайні-10", ймовірно, будуть питання надання боєприпасів та систем ППО. Також у пріоритеті продовження постачання танків та важкої броньованої техніки для контрнаступу ЗСУ."
https://www.rbc.ua/rus/news/ramshtayn-1 ... 10140.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 11:17

  vitaliian написав:prodigy если было так как вы говорите, США войну давно закончили бы.

Значить США не хоче закінчувати війну. Або як мінімум не сильно хоче.
Чому ви не робите це очевидний логічний висновок?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 11:25

andrijk777 да виновато сша а не московия. слет обладателей ваты в голове продолжается.
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 11:25

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:prodigy если было так как вы говорите, США войну давно закончили бы.

Значить США не хоче закінчувати війну. Або як мінімум не сильно хоче.
Чому ви не робите це очевидний логічний висновок?

это ваш вывод, зачем вы манипулируете? мой вывод, у США нет возможностей оказать финансовую и военную помощь в таком размере, чтобы война быстро закончилась. Про дефицит оружия и боеприпасов за этот год не писал только ленивый.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 бер, 2023 11:26, всього редагувалось 1 раз.
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