Покажу вам інший бік оборони Бахмута.12.03 у східній частині Забахмутки був виявлений танк Т-90М "Прорив". Дороговартісна штука, самий стоковий варіант починається від 2.5 млн $.Після виявлення було нанесено арт ураження, але у зв'язку з місцем стоянки за будинком (диви відео) і СТРАШЕННИМ снарядним голодом на УСІ арт системи, що обороняють цей нарямок, ціль не уразили.Найближчій розрив у даху будинку.Але він зміг застопорити танк, екіпаж укрився у найближчій будівлі. Стрільбу закінчили, підставу дивись вище.Інфа була надана по команді наверх. Ввечері вийшли на мене люди божі (далі ЛБ) з завданням уразити цей танк якоюсь вундервафлею заморською (далі - ВФЗ)....І починається суцільний пиздець у кращих традиціях совкової системи.13.03 налагоджена взаємодія з ЛБ, пропрацьован план ураження. Але! В обід ЛБ кажуть що їхнє кабінетне керівництво заборонили використовувати ВФЗ по стоячому танку! Бо... НЕДОЦІЛЬНО, сукаблятьйобанийвротнахуйдебілиєбанії, тільки по цілях які праюють. Аргументація - дороговартісно!Танк - 2.5 млн$ < ВФЗ - невідома вартість.Але користуючись математикою 5го клану доводимо що коштовніше ніж 2.5 млн $.14.03 танк перемістився на квартал північніше. ЛБ замикають на нас арту старшого начальника.Пробуємо відпрацювати - два снаряди і закінчили. Технічна несправність.3 години тому Т-90М "Прорив" благополучно сїбавсі в невідомому напрямку.Думаю вночі він повернеться (або пізніше, але точно повернеться) та обов'язково когось вб'є.І це тільки верхівка наявного піздєца! Ворог, на захоплених ділянка, на відстані 1-3 км від лінії бойового зіткнення (далі - ЛБЗ), пересувається БЕЗПЕРЕШКОД!Легковушки, джипи, газелі, УРАЛи, Тигри, БМП і танки. Навіть сука лєсапідісти (могли вже бачити на DeepState відео як одного такого випадково забаранило 82мм на вулицях Забахмутки). БМ-21"Град" приїхала на дистанцію 3.6 км до ЛБЗ (благо встигли відігнати, не дали зробити залп).Їбать, я вже радію не ураженням, а просто тому що противника налякали.Снарядів катастрофічно не вистачає.Розхід 5-7 пострілів на ціль, і це в "урожайний рік". Ми знаємо 75% основних вогневих позицій противника, командні пункти рівня роти батальйону, але вони сидять нейобані!Стволи працють активно тільки на ділянка де йдуть прориви та приходить срака.Поліпшення-покращення вже заїбались обіцяти, бо обіцяють усі у кого є ротяка. Перший раз я про це чув 18.02 від Мар'яни Безуглої на КСП бату: "Тиждень і снаряди основних калібрів будуть на вогневих позиціях" (с).На календарі 14.03.......Це вам на противагу тій інфі що ви хаваєте від "експертів" та "правдивих новин" та для розширення спектра погляду на всесвіт!І звичайно пруфи додаються.