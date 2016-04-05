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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3768376937703771
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 11:25

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Ну чому не приймуть, можуть прийняти, за умови відсутності територіальних претензій від/до сусідів.
глупость космическая, что значит нет претензий, надо переписывать конституцию, признавать оккупацию законной, а значит войну Украины против оккупации незаконной, на черное говорить белое и прочая шизофрения.

Какие границы будет защищать НАТО, если нас примут не в границах 91 года?
...Официально и всеми признано, что других границ кроме 91 года у нас нет.

Границы всех государств в истории неоднократно менялись. Так же, как признали границы 91 года, могут быть признаны и другие границы.
Понятно, что очень не хочется отдавать какие-то территории, но в принципе вполне можно защищать границы 2015 года или ещё какие-то.
А то, что Вы написали об оккупации это "глупость космическая". Война против оккупации всегда является законной, но не всегда победоносной. Но результаты благодаря заключению соответствующих договоров будут "законными".

Тоді потрібно ОФІЦІЙНО відмовитись від територій! Інакше ніяк. Але по-моєму будь-яка українська влада на це не піде.
В НАТО нас не приймуть з "окупованими територіями". В цьому я впевнений на 100%.
Звідси висновок - без виходу на кордони 91-го ніяке НАТО нам не світить.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 11:32

Заплутують

*Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони всього фронту. Дякую кожному захиснику і захисниці, хто дає гідну відсіч окупантам і наближає перемогу України!» – наголосив головнокомандувач.
https://varta1.com.ua/news/zaluzhniy-ro ... 62313.html

"Я думаю, що це більше символічне значення, ніж стратегічне й оперативне", – заявив Остін журналістам.
https://www.5.ua/svit/bakhmut-maie-bils ... 00600.html

Офіційні особи США та країн Заходу закликають Україну переключити свою увагу з боїв за Бахмут на потенційний контрнаступ на півдні з використанням нової техніки, переданої Києву західними союзниками. Про це із посиланням на представників США та України повідомляє видання CNN.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/546 ... ahmuta-cnn

Сам Бахмут не має оперативного чи стратегічного значення, але якби російські війська зайняли його відносно швидко й дешево, вони могли б сподіватися розширити операції таким чином, що змусило б Україну поспішно будувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості.
https://glavnoe.in.ua/news/ne-maye-stra ... -za-bahmut

Бахмут не є тактично важливим пунктом з точки зору воєнної стратегії, але місто не можна здати росіянам, бо вони пропагандистською картинкою зобразять нібито "велику перемогу". Водночас експерт Олексій Гетьман
https://www.unian.ua/war/viyskoviy-anal ... 63933.html

Натомість радник Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю журналісту Дмитрові Гордону сказав, що Бахмут стратегічно неважливий.
"Він навіть оперативно неважливий. Він не має жодного значення, по суті.
https://tsn.ua/ato/u-chomu-strategichne ... 23295.html

Ну і щоб остаточно заплутати:
*генерал-полковник Олександр Сирський, передає "Радіо Свобода".
"У військовому плані Бахмут не має стратегічного значення. Але поруч із цим він має значення психологічне. *
https://espreso.tv/ne-mae-strategichnog ... am-bakhmut

Завоювання Бахмута мало б хоч і не стратегічний, але цілком практичний ефект.
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ne-lishe-trof ... khmut.html

Хто?))
*"Сьогодні спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурмування Бахмута. Ворог запускає декілька наративів, спрямованих на деморалізацію нашого суспільства та військових. Зокрема, нібито Бахмут не має стратегічного значення і його оборона - це нібито політичне рішення. Це не так", - написала вона в телеграм-каналі.
Маляр наголосила, що військові неодноразово пояснювали значення і завдання оборони Бахмута, а рішення про ведення бойових дій ухвалює найвище військове керівництво.
https://interfax.com.ua/news/general/895031.html

"Пригожин вже попереджає, що відходитиме, а його відступ зруйнує лінію фронту на півночі Донеччини. Росіянам не дуже важлива ця ділянка фронту, оскільки вона не стратегічна для них. Ця ділянка для РФ втратила стратегічне значення після того, як ЗСУ звільнили Ізюм і вибили росіян з Ізюмського котла. Нависання ворога з півночі, північного сходу над Слов'янськом вже немає", - зазначив експерт. Світан.
https://www.unian.ua/war/okupanti-mozhu ... 70706.html

Дійсно, вони не мають оперативного значення. Тим паче за містом Бахмут готова вже нова лінія оборони, яка в своєму складі ще має природну перешкоду — Донецький канал. І ми можемо просто відійти на цей рубіж і зайняти там оборону.
Жданов
https://nv.ua/ukr/opinion/oleg-zhdanov- ... 96633.html

Чим далі, тим більше я впевнений, що саме для цього Вагнеру і потрібні Соледар з Бахмутом. Не в гіпсових та соляних копальнях справа, як вважають західні ЗМІ. І не в якійсь їхній особливій стратегічній важливості (вона дуже відносна). Справа в прагненні Пригожина на практиці довести свою агресивну ефективність.
Яковина
https://nv.ua/ukr/opinion/boji-za-soled ... 96561.html
detroytred
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