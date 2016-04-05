Додано: Сер 15 бер, 2023 11:32

*Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони всього фронту. Дякую кожному захиснику і захисниці, хто дає гідну відсіч окупантам і наближає перемогу України!» – наголосив головнокомандувач."Я думаю, що це більше символічне значення, ніж стратегічне й оперативне", – заявив Остін журналістам.Офіційні особи США та країн Заходу закликають Україну переключити свою увагу з боїв за Бахмут на потенційний контрнаступ на півдні з використанням нової техніки, переданої Києву західними союзниками. Про це із посиланням на представників США та України повідомляє видання CNN.Сам Бахмут не має оперативного чи стратегічного значення, але якби російські війська зайняли його відносно швидко й дешево, вони могли б сподіватися розширити операції таким чином, що змусило б Україну поспішно будувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості.Бахмут не є тактично важливим пунктом з точки зору воєнної стратегії, але місто не можна здати росіянам, бо вони пропагандистською картинкою зобразять нібито "велику перемогу". Водночас експерт Олексій ГетьманНатомість радник Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю журналісту Дмитрові Гордону сказав, що Бахмут стратегічно неважливий."Він навіть оперативно неважливий. Він не має жодного значення, по суті.Ну і щоб остаточно заплутати:*генерал-полковник Олександр Сирський, передає "Радіо Свобода"."У військовому плані Бахмут не має стратегічного значення. Але поруч із цим він має значення психологічне. *Завоювання Бахмута мало б хоч і не стратегічний, але цілком практичний ефект.Хто?))*"Сьогодні спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурмування Бахмута. Ворог запускає декілька наративів, спрямованих на деморалізацію нашого суспільства та військових. Зокрема, нібито Бахмут не має стратегічного значення і його оборона - це нібито політичне рішення. Це не так", - написала вона в телеграм-каналі.Маляр наголосила, що військові неодноразово пояснювали значення і завдання оборони Бахмута, а рішення про ведення бойових дій ухвалює найвище військове керівництво."Пригожин вже попереджає, що відходитиме, а його відступ зруйнує лінію фронту на півночі Донеччини. Росіянам не дуже важлива ця ділянка фронту, оскільки вона не стратегічна для них. Ця ділянка для РФ втратила стратегічне значення після того, як ЗСУ звільнили Ізюм і вибили росіян з Ізюмського котла. Нависання ворога з півночі, північного сходу над Слов'янськом вже немає", - зазначив експерт. Світан.Дійсно, вони не мають оперативного значення. Тим паче за містом Бахмут готова вже нова лінія оборони, яка в своєму складі ще має природну перешкоду — Донецький канал. І ми можемо просто відійти на цей рубіж і зайняти там оборону.ЖдановЧим далі, тим більше я впевнений, що саме для цього Вагнеру і потрібні Соледар з Бахмутом. Не в гіпсових та соляних копальнях справа, як вважають західні ЗМІ. І не в якійсь їхній особливій стратегічній важливості (вона дуже відносна). Справа в прагненні Пригожина на практиці довести свою агресивну ефективність.Яковина