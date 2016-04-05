flyman написав:Ну чому не приймуть, можуть прийняти, за умови відсутності територіальних претензій від/до сусідів.
глупость космическая, что значит нет претензий, надо переписывать конституцию, признавать оккупацию законной, а значит войну Украины против оккупации незаконной, на черное говорить белое и прочая шизофрения.
Какие границы будет защищать НАТО, если нас примут не в границах 91 года? ...Официально и всеми признано, что других границ кроме 91 года у нас нет.
Границы всех государств в истории неоднократно менялись. Так же, как признали границы 91 года, могут быть признаны и другие границы. Понятно, что очень не хочется отдавать какие-то территории, но в принципе вполне можно защищать границы 2015 года или ещё какие-то. А то, что Вы написали об оккупации это "глупость космическая". Война против оккупации всегда является законной, но не всегда победоносной. Но результаты благодаря заключению соответствующих договоров будут "законными".
Тоді потрібно ОФІЦІЙНО відмовитись від територій! Інакше ніяк. Але по-моєму будь-яка українська влада на це не піде. В НАТО нас не приймуть з "окупованими територіями". В цьому я впевнений на 100%. Звідси висновок - без виходу на кордони 91-го ніяке НАТО нам не світить.
*Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони всього фронту. Дякую кожному захиснику і захисниці, хто дає гідну відсіч окупантам і наближає перемогу України!» – наголосив головнокомандувач. https://varta1.com.ua/news/zaluzhniy-ro ... 62313.html
Офіційні особи США та країн Заходу закликають Україну переключити свою увагу з боїв за Бахмут на потенційний контрнаступ на півдні з використанням нової техніки, переданої Києву західними союзниками. Про це із посиланням на представників США та України повідомляє видання CNN. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/546 ... ahmuta-cnn
Сам Бахмут не має оперативного чи стратегічного значення, але якби російські війська зайняли його відносно швидко й дешево, вони могли б сподіватися розширити операції таким чином, що змусило б Україну поспішно будувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості. https://glavnoe.in.ua/news/ne-maye-stra ... -za-bahmut
Хто?)) *"Сьогодні спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурмування Бахмута. Ворог запускає декілька наративів, спрямованих на деморалізацію нашого суспільства та військових. Зокрема, нібито Бахмут не має стратегічного значення і його оборона - це нібито політичне рішення. Це не так", - написала вона в телеграм-каналі. Маляр наголосила, що військові неодноразово пояснювали значення і завдання оборони Бахмута, а рішення про ведення бойових дій ухвалює найвище військове керівництво. https://interfax.com.ua/news/general/895031.html
"Пригожин вже попереджає, що відходитиме, а його відступ зруйнує лінію фронту на півночі Донеччини. Росіянам не дуже важлива ця ділянка фронту, оскільки вона не стратегічна для них. Ця ділянка для РФ втратила стратегічне значення після того, як ЗСУ звільнили Ізюм і вибили росіян з Ізюмського котла. Нависання ворога з півночі, північного сходу над Слов'янськом вже немає", - зазначив експерт. Світан. https://www.unian.ua/war/okupanti-mozhu ... 70706.html
Дійсно, вони не мають оперативного значення. Тим паче за містом Бахмут готова вже нова лінія оборони, яка в своєму складі ще має природну перешкоду — Донецький канал. І ми можемо просто відійти на цей рубіж і зайняти там оборону. Жданов https://nv.ua/ukr/opinion/oleg-zhdanov- ... 96633.html
Чим далі, тим більше я впевнений, що саме для цього Вагнеру і потрібні Соледар з Бахмутом. Не в гіпсових та соляних копальнях справа, як вважають західні ЗМІ. І не в якійсь їхній особливій стратегічній важливості (вона дуже відносна). Справа в прагненні Пригожина на практиці довести свою агресивну ефективність. Яковина https://nv.ua/ukr/opinion/boji-za-soled ... 96561.html