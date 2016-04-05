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Додано: Сер 15 бер, 2023 08:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Антонов продолжает быковать. Не ужели американцы проглотят?
Додано: Сер 15 бер, 2023 10:12
Схоже русня готується до наступної хвилі мобілізації, поки що приховано:
Додано: Сер 15 бер, 2023 10:17
Поки по факту проковтнули. Поки. По факту.
Навіть не спромоглися на вербальну гідну відповідь. Просто ганебно злилися.
Краще б промовчали, ніж отаке:
*У командуванні США додали, що перед зіткненням Су-27 кілька разів скидали паливо та пролітали перед MQ-9 у небезпечній та непрофесійній манері.
«Цей інцидент демонструє некомпетентність, а також небезпеку та непрофесіоналізм. Такий непрофесійний вчинок росіян мало не призвів до катастрофи обох літаків», – наголошується у заяві.
Залишається тільки дивитися, що буде далі. Тобто сподіватися на "хитрий план" вже американців.
Бо те, що заявив Антонов, в жодні рамки не лізе.
І чим цей інцидент не підстава для надання літаків Україні показово виключно тільки Штатами?
А потім з часом вже іншими.
Додано: Сер 15 бер, 2023 10:21
Трохи про Бахмут:
Додано: Сер 15 бер, 2023 10:23
Додано: Сер 15 бер, 2023 10:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нічого не буде. Свого часу після знищення Хамейні Іран вдарив балістичними ракетами по американській базі. І відповіді не було. Це явно недостатня підстава для якихось дій.
Інше питання, що можуть відповісти опосередкована. Накинувши пару сотень мільйонів Україні. Збиття безпілотника - це хороший аргумент для прихильників допомоги Україні.
Крім того, мені здається, що збиття безпілотника - це відповідь на дії США в Фінській затоці. Після того, як русня так нормально обісралася, їм прото треба було щось зробити у відповідь. Вибрали безпілотник в Чорному морі.
UPD.: Крім того, якщо безпілотник не був знищений і русня захопила уламки - це може бути аргументом за передачу "ріперів" Україні. Але тут надто багато "якщо".
Додано: Сер 15 бер, 2023 10:41
В традиціях совкової системи "вогняний вал".
Дефіцит боєприпасів це вже з іншої опери.
Ну а прийняття рішення командиром на задіяння засобів ураження вищестоящого командування через це командування, а не самому -- це не тільки в совку, а всюди.
На Рамштайні10 прогнозують:
"Головними темами порядку денного на "Рамштайні-10", ймовірно, будуть питання надання боєприпасів та систем ППО. Також у пріоритеті продовження постачання танків та важкої броньованої техніки для контрнаступу ЗСУ."
Додано: Сер 15 бер, 2023 11:25
andrijk777 да виновато сша а не московия. слет обладателей ваты в голове продолжается.
Додано: Сер 15 бер, 2023 11:25
andrijk777
это ваш вывод, зачем вы манипулируете? мой вывод, у США нет возможностей оказать финансовую и военную помощь в таком размере, чтобы война быстро закончилась. Про дефицит оружия и боеприпасов за этот год не писал только ленивый.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 бер, 2023 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 15 бер, 2023 11:32
Заплутують
*Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони всього фронту. Дякую кожному захиснику і захисниці, хто дає гідну відсіч окупантам і наближає перемогу України!» – наголосив головнокомандувач.
"Я думаю, що це більше символічне значення, ніж стратегічне й оперативне", – заявив Остін журналістам.
Офіційні особи США та країн Заходу закликають Україну переключити свою увагу з боїв за Бахмут на потенційний контрнаступ на півдні з використанням нової техніки, переданої Києву західними союзниками. Про це із посиланням на представників США та України повідомляє видання CNN.
Сам Бахмут не має оперативного чи стратегічного значення, але якби російські війська зайняли його відносно швидко й дешево, вони могли б сподіватися розширити операції таким чином, що змусило б Україну поспішно будувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості.
Бахмут не є тактично важливим пунктом з точки зору воєнної стратегії, але місто не можна здати росіянам, бо вони пропагандистською картинкою зобразять нібито "велику перемогу". Водночас експерт Олексій Гетьман
Натомість радник Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю журналісту Дмитрові Гордону сказав, що Бахмут стратегічно неважливий.
"Він навіть оперативно неважливий. Він не має жодного значення, по суті.
Ну і щоб остаточно заплутати:
*генерал-полковник Олександр Сирський, передає "Радіо Свобода".
"У військовому плані Бахмут не має стратегічного значення. Але поруч із цим він має значення психологічне. *
Завоювання Бахмута мало б хоч і не стратегічний, але цілком практичний ефект.
Хто?))
*"Сьогодні спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурмування Бахмута. Ворог запускає декілька наративів, спрямованих на деморалізацію нашого суспільства та військових. Зокрема, нібито Бахмут не має стратегічного значення і його оборона - це нібито політичне рішення. Це не так", - написала вона в телеграм-каналі.
Маляр наголосила, що військові неодноразово пояснювали значення і завдання оборони Бахмута, а рішення про ведення бойових дій ухвалює найвище військове керівництво.
"Пригожин вже попереджає, що відходитиме, а його відступ зруйнує лінію фронту на півночі Донеччини. Росіянам не дуже важлива ця ділянка фронту, оскільки вона не стратегічна для них. Ця ділянка для РФ втратила стратегічне значення після того, як ЗСУ звільнили Ізюм і вибили росіян з Ізюмського котла. Нависання ворога з півночі, північного сходу над Слов'янськом вже немає", - зазначив експерт. Світан.
Дійсно, вони не мають оперативного значення. Тим паче за містом Бахмут готова вже нова лінія оборони, яка в своєму складі ще має природну перешкоду — Донецький канал. І ми можемо просто відійти на цей рубіж і зайняти там оборону.
Жданов
Чим далі, тим більше я впевнений, що саме для цього Вагнеру і потрібні Соледар з Бахмутом. Не в гіпсових та соляних копальнях справа, як вважають західні ЗМІ. І не в якійсь їхній особливій стратегічній важливості (вона дуже відносна). Справа в прагненні Пригожина на практиці довести свою агресивну ефективність.
Яковина
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