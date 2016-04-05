andrijk777 еще один адепт посчитать чужие деньги и "нам все должны". Поэтому и плохо живём, потому что начиная с 1991 постоянно ждем какую то помощь. И обвиняем других в "немає бажання", когда ее не получаем. Это ущербная позиция, типа 30ти летнего сына, который клянчит у мамы денег.
Ви змінили предмет. В вашій дискусії йшлося про немає бажання закінчувати війну (швидко), а не про немає бажання допомагати.
Швидкість закінчення війни, на жаль, не в руках України. Бо ця швидкість визначається чим? Об'ємами поставки зброї (допомогою). Ким? Партнерами. І перш за все США.
Всі крапки *і* в отій статті ВВС. *ВВС: Багато військових експертів - і українських, і західних - кажуть, що критично важливим для швидкого закінчення війни, можливо, навіть у тих тимчасових рамках, про які говорить Зеленський, є надання Україні західних бойових літаків. Це стало головною темою нещодавнього візиту Володимира Зеленського до Великої Британії. Учора міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що вважає передачу Україні літаків питанням часу. Як цю перспективу бачать у Вашингтоні?
Андреа Калан: Давайте згадаємо. Відразу після вторгнення США і західні партнери передали Україні протитанкове озброєння. У міру змін потреб ми передали нові види й типи озброєння. У останньому пакеті допомоги вже були танки.
Упродовж найближчих днів оголосять новий пакет допомоги від США. Що саме буде в цьому пакеті, не можу сказати. Але ми чуємо від українських партнерів, що їм потрібно, і, звісно, пакети з новою допомогою відповідатимуть цим потребам.* https://www.bbc.com/ukrainian/features-64705676
Відповідь на практично пряме питання стосовно закінчення війни -- надаємо згідно потребам)) От тільки потреби Штати визначають самі.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 15 бер, 2023 12:10, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Ви змінили предмет. В вашій дискусії йшлося про немає бажання закінчувати війну (швидко), а не про немає бажання допомагати.
ничего я не менял, мир такой какой он есть, позиция "нам все должны" искажает представление о реальных процессах, поэтому у большинства вместо здорового оптимизма арестович головного мозга.
все ждут победы, все надеятся что западные танки ее принесут. Я сам был таким ждуном и верил что хаймарсы переломят ход войны. Но пока что, несмотря на огромные обьемы западной помощи, в 2023-2024 войне конца не видно.
Вероятность что западная помощь будет кратно увеличена - низкая, ту что есть выбиваем (или выпрашиваем) с трудом, отсюда вероятность что конфликт будет дипломатически заморожен на текущих (или каких то других позициях) - высокая.
detroytred написав:От тільки потреби Штати визначають самі.
а вы как хотите, чтобы штаты зарабатывали, а мы решали как им лучше заработанное потратить? Так никогда не было и не будет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 бер, 2023 12:17, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777 написав:Тому не "нет возможностей", а "немає бажання". Той самий Байден не додав Україні 9 лярдів доларів які вже були виділені сенатом! Просто зажав.
еще один адепт посчитать чужие деньги и "нам все должны". Поэтому и плохо живём, потому что начиная с 1991 постоянно ждем какую то помощь. И обвиняем других в "немає бажання", когда ее не получаем. Это ущербная позиция, типа 30ти летнего сына, который клянчит у мамы денег.
это ваш вывод, зачем вы манипулируете? Я не говорю що "нам все должны", я говорю "немає бажання" і все. Це просто констатація ФАКТУ. Ось Бразилія нам не помагає. Я ж не говорю що Бразилія "нам должна", але у Бразилії немає бажання нам помагати - це факт.
detroytred написав:Ви змінили предмет. В вашій дискусії йшлося про немає бажання закінчувати війну (швидко), а не про немає бажання допомагати.
ничего я не менял, мир такой какой он есть, позиция "нам все должны" искажает представление о реальных процессах, поэтому у большинства арестович головного мозга, все ждут какой то победы, все надеятся что западные танки ее принесут. А пока что, несмотря на огромные обьемы западной помощи, войне конца и края не видно. Вероятность что помощь будет кратно увеличена - низкая. отсюда вероятность что конфликт будет заморожен на текущих или еще менее выгоднях для нас позициях - высокая.
Так саме на світ, який є, вказав опонент. Що в цьому світі на даний момент швидкість закінчення війни визначається постачанням зброї. Партнерами.
Зобов'язання виникають звідки???? На чому????? З визнання зобов'язань самим цим зобов'язаним. Цитат, де Штати визнають свої зобов'язання, я наводив чимало. Саме з цього витікає, що повинні. А не з того, що комусь здається або хочеться так вважати. Тобто партнери самі взяли на себе функцію бути повинними Україні. Навіть пояснили чому! Тому що інакше їм буде дорожче. Так прямо й визнають.
По буквах: Андреа Калан: Ви говорите про гроші, а ми дивимося на життя людей. Це не можна порівнювати.
Ми готові допомагати. Це може бути недешево. Але якщо ми не допомагатимемо, це буде ще дорожче. Тому ми продовжуватимемо допомагати сьогодні, завтра, до кінця війни і після неї, бо після цієї війни Україна потребуватиме відновлення. https://www.bbc.com/ukrainian/features-64705676
vitaliian написав: Поэтому и плохо живём, потому что начиная с 1991 постоянно ждем какую то помощь.
Тому що боремось з дуже сильним(точніше дуже великим) суперником. Це нормально - просити допомогу. Під час 2СВ навіть такі монстри як Франція і СРСР просили допомоги. І нічого, не цурались цього чомусь.
andrijk777 написав:Я не говорю що "нам все должны", я говорю "немає бажання" і все
приведу пример, у вас не хватает на еду, а у соседа с финансами все хорошо, обедает в ресторанах, ездит на такси.
Вы просите занять пару сотен на пропитание, он говорит сорянь нет возможностей. Номальный человек начинает что то думать. Человек с иждивенческой позицией начинает искать виноватого, оправдания и причины, "возможность у вас есть, я видел как вы ужинаете в ресторанах, нет желания". Что это уточнение меняет? От того что у него нет желания, а возможность есть, у вас стало больше денег?
Этот софизм - уход от решения реальной проблемы.
detroytred написав:Цитат, де Штати визнають свої зобов'язання, я наводив чимало. Саме з цього витікає, що повинні.
переносим этот пример на кейс про соседа, когда то он вам сказал, ничего страшного я помогу, голодать не будете. А потом сказал соряньте, нет возможностей. ваши действия? Ругань и матюки из списка сразу исключаем.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 бер, 2023 12:29, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав: Поэтому и плохо живём, потому что начиная с 1991 постоянно ждем какую то помощь.
Тому що боремось з дуже сильним(точніше дуже великим) суперником. Це нормально - просити допомогу. Під час 2СВ навіть такі монстри як Франція і СРСР просили допомоги. І нічого, не цурались цього чомусь.
+100 Це був би повний абсурд, якщо б ми не просили допомоги. От тоді нас би точно ніхто з партнерів не зрозумів.