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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3769377037713772
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 12:33

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав: Поэтому и плохо живём, потому что начиная с 1991 постоянно ждем какую то помощь.

Тому що боремось з дуже сильним(точніше дуже великим) суперником. Це нормально - просити допомогу. Під час 2СВ навіть такі монстри як Франція і СРСР просили допомоги. І нічого, не цурались цього чомусь.

просить да нормально, ныть что дают недостаточно - ненормально.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 12:33

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Я не говорю що "нам все должны", я говорю "немає бажання" і все
приведу пример, у вас не хватает на еду, а у соседа с финансами все хорошо, обедает в ресторанах, ездит на такси.

Вы просите занять пару сотен на пропитание, он говорит сорянь нет возможностей. Номальный человек начинает что то думать. Человек с иждивенческой позицией начинает искать виноватого, оправдания и причины, "возможность у вас есть, я видел как вы ужинаете в ресторанах, нет желания". Что это уточнение меняет? От того что у него нет желания, а возможность есть, у вас стало больше денег?

Этот софизм - уход от решения реальной проблемы.

Дуже філософське питання.
"Номальный человек начинает что то думать." Так я можу подумати просто вбити/пограбувати сусіда. Чому ні? Навіщо мені працювати, якщо є значно легший спосіб. Між іншим цей "спосіб" використовує людство тисячоліттями.
І сусід, лежачи в лікарні чи в морзі сильно пожаліє що сказав "сорянь нет возможностей". :D :D Краще б він знайшов можливості. Але це вже будуть його проблеми, а не мої, я буду за вкрадені гроші обідати в ресторані. :D
andrijk777
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США продадут Украине два БЛА MQ-9 Reaper всего за один доллар, сообщает Wall Street Journal
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 12:41

  vitaliian написав:переносим этот пример на кейс про соседа, когда то он вам сказал, ничего страшного я помогу, голодать не будете. А потом сказал соряньте, нет возможностей. ваши действия? Ругань и матюки из списка сразу исключаем.

Визнаю факт, що в сусіда нема бажання виконати свої ж раніші зобов'язання. Що він їх не виконав.

Нє)))
Ну якщо вважати просто!!! сказав (тобто що його слова, по суті -- обіцянки, зобов'язання) нічого не вартують, то вважайте, що і наступні мої слова на його адресу нічого не означають.

Але!
При настанні скрутних обставин не звернутися до нього (до людини, яка сама пообіцяла допомогти) з проханням стосовно його обіцянки допомогти -- це дурість.

Штати й досі обіцяють...
Тому досі до них ми звертаємося.
Що не так?
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 12:45

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:
  vitaliian написав: Поэтому и плохо живём, потому что начиная с 1991 постоянно ждем какую то помощь.

Тому що боремось з дуже сильним(точніше дуже великим) суперником. Це нормально - просити допомогу. Під час 2СВ навіть такі монстри як Франція і СРСР просили допомоги. І нічого, не цурались цього чомусь.

просить да нормально, ныть что дают недостаточно - ненормально.

Це факт.
Що недостатньо.
Це не нытьё.

Україна нормально діє -- дякує за допомогу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 12:51

  vitaliian написав:приведу пример, у вас не хватает на еду, а у соседа с финансами все хорошо, обедает в ресторанах, ездит на такси.

Вы просите занять пару сотен на пропитание, он говорит сорянь нет возможностей. Номальный человек начинает что то думать. Человек с иждивенческой позицией начинает искать виноватого, оправдания и причины, "возможность у вас есть, я видел как вы ужинаете в ресторанах, нет желания". Что это уточнение меняет? От того что у него нет желания, а возможность есть, у вас стало больше денег?

Этот софизм - уход от решения реальной проблемы.

Це різні предмети.
Причина відповіді сусідом аргументом "немає можливості".

Причина моєї наступної поведінки (самому не шукати гроші).

Мова ж в нас про сусіда.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 13:11

Інколи здається, що Вітальян не лише з розумінням ставиться до того, що США дають недостатньо, а навіть трішки радіє. Чи це здається? :wink:
Пане, якщо влітку допомога НЕ перестане надходити, ви зрадієте, чи навпаки, будете горювати, що ваш прогноз не виправдався?? :shock:

З.І це нормально розглядати різні можливі сценарії та готуватись до них. Але нажаль , в сценарії «допомоги більше не буде» від нас нічого вже залежати не буде , да і сенс сьогоднішніх наших втрат, та партнерських витрат втрачається. Тому цей варіант виключений, на мою думку.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 15 бер, 2023 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 13:15

  detroytred написав:Це факт.
Що недостатньо.
Це не нытьё
факт говорить что не хватает вооружения, нытье говорить, что партнёры присылают недостаточно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 13:25

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Це факт.
Що недостатньо.
Це не нытьё
факт говорить что не хватает вооружения, нытье говорить, что партнёры присылают недостаточно.

Треба лінгвістів в студію.
На мою думку «не хватает» (когда мы критическизависимы от присланного) , и «присылают недостаточно» - це знак рівності. Але я не лінгвіст.
Hotab
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  #<1 ... 3769377037713772
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