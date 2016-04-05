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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 15 бер, 2023 12:33
andrijk777 написав: vitaliian написав:
Поэтому и плохо живём, потому что начиная с 1991 постоянно ждем какую то помощь.
Тому що боремось з дуже сильним(точніше дуже великим) суперником. Це нормально - просити допомогу. Під час 2СВ навіть такі монстри як Франція і СРСР просили допомоги. І нічого, не цурались цього чомусь.
просить да нормально, ныть что дают недостаточно - ненормально.
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vitaliian
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Додано: Сер 15 бер, 2023 12:33
vitaliian написав: andrijk777 написав:
Я не говорю що "нам все должны", я говорю "немає бажання" і все
приведу пример, у вас не хватает на еду, а у соседа с финансами все хорошо, обедает в ресторанах, ездит на такси.
Вы просите занять пару сотен на пропитание, он говорит сорянь нет возможностей. Номальный человек начинает что то думать. Человек с иждивенческой позицией начинает искать виноватого, оправдания и причины, "возможность у вас есть, я видел как вы ужинаете в ресторанах, нет желания". Что это уточнение меняет? От того что у него нет желания, а возможность есть, у вас стало больше денег?
Этот софизм - уход от решения реальной проблемы.
Дуже філософське питання.
"Номальный человек начинает что то думать." Так я можу подумати просто вбити/пограбувати сусіда. Чому ні? Навіщо мені працювати, якщо є значно легший спосіб. Між іншим цей "спосіб" використовує людство тисячоліттями.
І сусід, лежачи в лікарні чи в морзі сильно пожаліє що сказав "сорянь нет возможностей".
Краще б він знайшов можливості. Але це вже будуть його проблеми, а не мої, я буду за вкрадені гроші обідати в ресторані.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 12:34
США продадут Украине два БЛА MQ-9 Reaper всего за один доллар, сообщает Wall Street Journal
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Додано: Сер 15 бер, 2023 12:41
vitaliian написав:
переносим этот пример на кейс про соседа, когда то он вам сказал, ничего страшного я помогу, голодать не будете. А потом сказал соряньте, нет возможностей. ваши действия? Ругань и матюки из списка сразу исключаем.
Визнаю факт, що в сусіда нема бажання виконати свої ж раніші зобов'язання. Що він їх не виконав.
Нє)))
Ну якщо вважати просто!!! сказав (тобто що його слова, по суті -- обіцянки, зобов'язання) нічого не вартують, то вважайте, що і наступні мої слова на його адресу нічого не означають.
Але!
При настанні скрутних обставин не звернутися до нього (до людини, яка сама пообіцяла допомогти) з проханням стосовно його обіцянки допомогти -- це дурість.
Штати й досі обіцяють...
Тому досі до них ми звертаємося.
Що не так?
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Додано: Сер 15 бер, 2023 12:45
vitaliian написав: andrijk777 написав: vitaliian написав:
Поэтому и плохо живём, потому что начиная с 1991 постоянно ждем какую то помощь.
Тому що боремось з дуже сильним(точніше дуже великим) суперником. Це нормально - просити допомогу. Під час 2СВ навіть такі монстри як Франція і СРСР просили допомоги. І нічого, не цурались цього чомусь.
просить да нормально, ныть что дают недостаточно - ненормально.
Це факт.
Що недостатньо.
Це не нытьё.
Україна нормально діє -- дякує за допомогу.
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detroytred
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Додано: Сер 15 бер, 2023 12:51
vitaliian написав:
приведу пример, у вас не хватает на еду, а у соседа с финансами все хорошо, обедает в ресторанах, ездит на такси.
Вы просите занять пару сотен на пропитание, он говорит сорянь нет возможностей. Номальный человек начинает что то думать. Человек с иждивенческой позицией начинает искать виноватого, оправдания и причины, "возможность у вас есть, я видел как вы ужинаете в ресторанах, нет желания". Что это уточнение меняет? От того что у него нет желания, а возможность есть, у вас стало больше денег?
Этот софизм - уход от решения реальной проблемы.
Це різні предмети.
Причина відповіді сусідом аргументом "немає можливості".
Причина моєї наступної поведінки (самому не шукати гроші).
Мова ж в нас про сусіда.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 13:11
Інколи здається, що Вітальян не лише з розумінням ставиться до того, що США дають недостатньо, а навіть трішки радіє. Чи це здається?
Пане, якщо влітку допомога НЕ перестане надходити, ви зрадієте, чи навпаки, будете горювати, що ваш прогноз не виправдався??
З.І це нормально розглядати різні можливі сценарії та готуватись до них. Але нажаль , в сценарії «допомоги більше не буде» від нас нічого вже залежати не буде , да і сенс сьогоднішніх наших втрат, та партнерських витрат втрачається. Тому цей варіант виключений, на мою думку.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 15 бер, 2023 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 13:15
detroytred написав:
Це факт.
Що недостатньо.
Це не нытьё
факт говорить что не хватает вооружения, нытье говорить, что партнёры присылают недостаточно.
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vitaliian
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Додано: Сер 15 бер, 2023 13:25
vitaliian написав: detroytred написав:
Це факт.
Що недостатньо.
Це не нытьё
факт говорить что не хватает вооружения
, нытье говорить, что партнёры присылают недостаточно
.
Треба лінгвістів в студію.
На мою думку «не хватает» (когда мы критически
зависимы от присланного) , и «присылают недостаточно» - це знак рівності. Але я не лінгвіст.
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