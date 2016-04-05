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Додано: Сер 15 бер, 2023 14:18
detroytred сами придумали про жалость сами раскритиковали. Я про жалость где то писал? Здесь речь про ответственность, должен тот кто несёт ответственность за агрессию. А у нас на форуме разделение. Ответственность на русне и на политиках просравших вооружение, а должны помогать США. Потому что гибнут украинцы. Даже не пытаюсь искать логику...
Додано: Сер 15 бер, 2023 14:23
Додано: Сер 15 бер, 2023 14:44
+ будапештский меморандум, кот. оказался просто туалетной бумажкой, к тому же уже использованной.
Нытьём в данной ситуации было бы, если бы вспоминали меморандумы и обещания, отказывались воевать и просили: "Придите, защитите нас, пришлите свои войска".
Мы же просим только оружие. В такой войне нет/мало шансов победить без внешней поддержки. СССР в ВОВ победил в т.ч. благодаря очень существенной внешней (американо-английской) помощи. Хотя они тоже были "не обязаны". Разница только в том, что Англию тогда бомбили, а сегодня нет.
Додано: Сер 15 бер, 2023 15:02
Точнее так:
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