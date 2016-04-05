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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3770377137723773
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 14:18

detroytred сами придумали про жалость сами раскритиковали. Я про жалость где то писал? Здесь речь про ответственность, должен тот кто несёт ответственность за агрессию. А у нас на форуме разделение. Ответственность на русне и на политиках просравших вооружение, а должны помогать США. Потому что гибнут украинцы. Даже не пытаюсь искать логику...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 14:23

  vitaliian написав: Ответственность на русне и на политиках просравших вооружение, а должны помогать США. Потому что гибнут украинцы. Даже не пытаюсь искать логику...


вообще то разоружались в том числе при активном войздействии США. или вам память отшибло?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 14:44

  mephala написав:
  vitaliian написав: Ответственность на русне и на политиках просравших вооружение, а должны помогать США. Потому что гибнут украинцы. Даже не пытаюсь искать логику...


вообще то разоружались в том числе при активном войздействии США. или вам память отшибло?

+ будапештский меморандум, кот. оказался просто туалетной бумажкой, к тому же уже использованной.

Нытьём в данной ситуации было бы, если бы вспоминали меморандумы и обещания, отказывались воевать и просили: "Придите, защитите нас, пришлите свои войска".
Мы же просим только оружие. В такой войне нет/мало шансов победить без внешней поддержки. СССР в ВОВ победил в т.ч. благодаря очень существенной внешней (американо-английской) помощи. Хотя они тоже были "не обязаны". Разница только в том, что Англию тогда бомбили, а сегодня нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:02

  Xenon написав:
США продадут Украине два БЛА MQ-9 Reaper всего за один доллар, сообщает Wall Street Journal

Точнее так:
В январе General Atomics предложила предоставить Украине два Reaper за доллар с оговоркой, что правительству в Киеве потребуется найти 10 миллионов долларов на покрытие расходов на подготовку и доставку самолетов и еще 8 миллионов долларов в год на регулярное техническое обслуживание. . Администрация Байдена будет иметь право одобрять любую сделку и вместо этого предпочла отправить более мелкие односторонние ударные беспилотники.

https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/03/14/russia-forces-down-us-reaper-drone-black-sea/
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Відповідь на практично пряме питання стосовно закінчення війни -- надаємо згідно потребам))
От тільки потреби Штати визначають самі.
1 Те що той хто дає самостійно визначає що/коли/як/для кого давати - зовсім не свідчить про те що він ВИЗНАЧАЄ НЕ ВІРНО.
2 Навіть коли б нам вчора дали АТАКМАНСи і Ф16 з Томагавками - не говорить про те що ми б рухались далі кордонів 1991 року...
Так ми б зберегли якусь кількість життів наших громадян...АЛЕ НЕ ВИГРАЛИ Б ВІЙНУ, а тому втрати б продовжувались і не факт що загальна кількість втрат до досягнення Перемоги була б меншою
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:сидит в Одессе в кафе и наслаждается жизнью

вчера 2х знакомых призвали, за бугром куча "патриотов" отсиживается...
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 16:39

Не хоче, чи не може?

Останні сторінки гілки пройшли в дискусії, чому Захід не дає нам достатньо зброї.
Я тут ще в квітні писав, що збройовий ресурс Заходу доволі обмежений і, крім України, є ще, як мінімум, Тайвань. Зараз вже навіть прихильникам теорії змови, що Захід спеціально затягує війну, стає очевидно, що він хоче, але не може постачати нам значну кількість снарядів, і багато чого іншого. В раші теж почався снарядний голод.
Не буду критикувати про..Заходу, вони вже почали виправляти свої помилки, не буду робити нових прогнозів, їх вже було достатньо, тільки ще раз побажаю витривалості нашим захисникам і успіху нашому контрнаступу.
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