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Додано: Сер 15 бер, 2023 14:18
detroytred сами придумали про жалость сами раскритиковали. Я про жалость где то писал? Здесь речь про ответственность, должен тот кто несёт ответственность за агрессию. А у нас на форуме разделение. Ответственность на русне и на политиках просравших вооружение, а должны помогать США. Потому что гибнут украинцы. Даже не пытаюсь искать логику...
Додано: Сер 15 бер, 2023 14:23
Додано: Сер 15 бер, 2023 14:44
+ будапештский меморандум, кот. оказался просто туалетной бумажкой, к тому же уже использованной.
Нытьём в данной ситуации было бы, если бы вспоминали меморандумы и обещания, отказывались воевать и просили: "Придите, защитите нас, пришлите свои войска".
Мы же просим только оружие. В такой войне нет/мало шансов победить без внешней поддержки. СССР в ВОВ победил в т.ч. благодаря очень существенной внешней (американо-английской) помощи. Хотя они тоже были "не обязаны". Разница только в том, что Англию тогда бомбили, а сегодня нет.
Додано: Сер 15 бер, 2023 15:02
Точнее так:
Додано: Сер 15 бер, 2023 15:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1 Те що той хто дає самостійно визначає що/коли/як/для кого давати - зовсім не свідчить про те що він ВИЗНАЧАЄ НЕ ВІРНО.
2 Навіть коли б нам вчора дали АТАКМАНСи і Ф16 з Томагавками - не говорить про те що ми б рухались далі кордонів 1991 року...
Так ми б зберегли якусь кількість життів наших громадян...АЛЕ НЕ ВИГРАЛИ Б ВІЙНУ, а тому втрати б продовжувались і не факт що загальна кількість втрат до досягнення Перемоги була б меншою
Додано: Сер 15 бер, 2023 15:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 15 бер, 2023 16:39
Не хоче, чи не може?
Останні сторінки гілки пройшли в дискусії, чому Захід не дає нам достатньо зброї.
Я тут ще в квітні писав, що збройовий ресурс Заходу доволі обмежений і, крім України, є ще, як мінімум, Тайвань. Зараз вже навіть прихильникам теорії змови, що Захід спеціально затягує війну, стає очевидно, що він хоче, але не може постачати нам значну кількість снарядів, і багато чого іншого. В раші теж почався снарядний голод.
Не буду критикувати про..Заходу, вони вже почали виправляти свої помилки, не буду робити нових прогнозів, їх вже було достатньо, тільки ще раз побажаю витривалості нашим захисникам і успіху нашому контрнаступу.
Додано: Сер 15 бер, 2023 17:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ціни на нафту пішли вслід за російським військовим кораблем.
Брент - 73,70.
ВТІ - 67,60.
Це означає ціни на Юралз без урахування її транспортування кораблями та портових витрат десь в діапазоні 30-40 дол./бар. Бюджет педерації розрахований з ціни 70 дол. / бар. і на 5% вищого рівня видобутку аніж на моменті. Оподотковується, те, що вище 15 дол. Тобто база оподаткування впала з 55 до діапазону 15 - 25, приблизно в 3 рази.
В таких умовах робити ще одну хвилю часткової мобілізації - це повністю розвалити економіку, бо впаде банківська система через відток депозитів.
Означає це власне те, що рашисти отримають чисто військових люлей влітку...
Додано: Сер 15 бер, 2023 17:23
Якої "теорії змови"?
Нічого очевидним не стало.
Що змінилось з квітня??? Просто вийшло багато статей які навішали вам лапшу на вуха.
Давайте про снаряди. Як НАТО(а це 30 країн) зібралось взагалі воювати, якщо їм не вистачає снарядів для достатньо середнього конфлікту?
Але припустимо не вистачає - значить потрібно вирішувати цю проблему(не для нас, а для себе). І що року мало??? Ось коли РФ перекрив їм газ, то вони вирішили цю проблему за рік! Хоча це набагато важча проблема. А виготовлення снарядів - це взагалі не проблема для Заходу. З їх потужностями виробництва.
А "багато іншого" це що? Може танки закінчились чи літаки?
Коротше, жодного толкового аргументу що Захід(США) щось "не може" я не почув. Ні, він просто "не хоче".
*І я ще рік тому писав що для США не має значення довжина війни, але потрібна перемога України. А для Європи не має значення хто переможе, головне щоб це скінчилось по-швидше. Своєї думки не змінив. І це ніякі не "теорії змови", це випливає з аналізу ситуації і інтересів.
Додано: Сер 15 бер, 2023 17:25
ЛАД да срать на меморандум. кто напал? а стармазы все винят проклятый запад.
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