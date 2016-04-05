Додано: Сер 15 бер, 2023 17:23

lapay написав: Зараз вже навіть прихильникам теорії змови, що Захід спеціально затягує війну, стає очевидно, що він хоче, але не може постачати нам значну кількість снарядів, і багато чого іншого. Зараз вже навіть прихильникам теорії змови, що Захід спеціально затягує війну, стає очевидно, що він хоче, але не може постачати нам значну кількість снарядів, і багато чого іншого.

Якої "теорії змови"?Нічого очевидним не стало.Просто вийшло багато статей які навішали вам лапшу на вуха.Давайте про снаряди. Як НАТО() зібралось взагалі воювати, якщо їм не вистачає снарядів для достатньо середнього конфлікту?Але припустимо не вистачає - значить потрібно вирішувати цю проблему(не для нас, а для себе). І що року мало??? Ось коли РФ перекрив їм газ, то вони вирішили цю проблему за рік! Хоча це набагато важча проблема. А виготовлення снарядів - це взагалі не проблема для Заходу. З їх потужностями виробництва.А "багато іншого" це що? Може танки закінчились чи літаки?Коротше, жодного толкового аргументу що Захід(США) щось "не може" я не почув. Ні, він просто "не хоче".*І я ще рік тому писав що для США не має значення довжина війни, але потрібна перемога України. А для Європи не має значення хто переможе, головне щоб це скінчилось по-швидше. Своєї думки не змінив. І це ніякі не "теорії змови", це випливає з аналізу ситуації і інтересів.