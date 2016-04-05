|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 15 бер, 2023 17:42
vitaliian написав: andrijk777 написав: vitaliian написав:
Поэтому и плохо живём, потому что начиная с 1991 постоянно ждем какую то помощь.
Тому що боремось з дуже сильним(точніше дуже великим) суперником. Це нормально - просити допомогу. Під час 2СВ навіть такі монстри як Франція і СРСР просили допомоги. І нічого, не цурались цього чомусь.
просить да нормально, ныть что дают недостаточно - ненормально.
ЛАД написав:
Мы же просим только оружие
вам нечего делать? просить оружие в данной ситуации НОРМАЛЬНО. ныть что дают недостаточно НЕНОРМАЛЬНО.
‼️Навесні і влітку на Україну чекають важкі бої, — представник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.
За його словами, США з початку війни роблять все можливе, щоб задовольнити потреби України, чи то боєприпаси, ППО, або бронетехніка.
"Важливо зробити крок назад і подивитися на досягнутий прогрес, усвідомлюючи при цьому той факт, що попереду буде важка боротьба, особливо коли ми вступаємо у весну та літо", — зазначив представник міноборони США.
Райдер додав, що сьогоднішнє засідання "Рамштайн-10" буде присвячене невідкладним потребам, зокрема, боєприпасам для України.
Дев'ять країн мають намір передати Україні 150 танків Leopard, — голова Пентагону Ллойд Остін на засіданні Контактної групи з питань оборони України.
Він зазначив, що йдеться про формування понад дев'яти бронетанкових бригад.
ЛАД написав:
Нытьём в данной ситуации было бы, если бы вспоминали меморандумы и обещания,
вы же его (и вспомнили, хотя там нет обязательств поставлять оружие и тем более воевать.
Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству — участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия.
какой именно помощи, гуманитарной, финансовой, военной, в каком обьеме, кто должен ее оказать?
Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, участвовавший в подписании меморандума, прокомментировал содержание документа и его термины:
В английском тексте меморандума присутствует слово «assurances», то есть «заверения в поддержке», но не «guarantees» (гарантии). Это важное отличие. Например, наши союзники по блоку НАТО обладают гарантиями в области безопасности. Южная Корея и Япония, с которыми у США заключены договоры о совместной обороне, обладают гарантиями. В случае Украины мы говорим о заверениях. Это менее сильное слово. Во-вторых, в меморандуме не был прописан механизм ответных действий, кроме обращения к Совбезу ООН, если против Украины будет применено ядерное оружие
— Стивен Пайфер
посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен прокомментировала правовой статус меморандума[30]:
Будапештский меморандум — это действительно формат без юридических обязательств в рамках международного права. Но я думаю, что сейчас нужно пробовать все, чтобы избежать войны
короче филькина грамота.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 15 бер, 2023 17:52, всього редагувалось 3 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 17197
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2118 раз.
- Подякували: 3012 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 бер, 2023 17:46
Дев'ять країн мають намір передати Україні 150 танків Leopard, — голова Пентагону Ллойд Остін на засіданні Контактної групи з питань оборони України.
Цікаво, 150 Leo2 чи Leo1 + Leo2? Скоріш за все друге...
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1091
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 бер, 2023 17:50
lapay написав:
Останні сторінки гілки пройшли в дискусії, чому Захід не дає нам достатньо зброї.
Я тут ще в квітні писав, що збройовий ресурс Заходу доволі обмежений і, крім України, є ще, як мінімум, Тайвань. Зараз вже навіть прихильникам теорії змови, що Захід спеціально затягує війну, стає очевидно, що він хоче, але не може постачати нам значну кількість снарядів, і багато чого іншого. В раші теж почався снарядний голод.
"хоче, але не може" - могу поверить. Но понятно, что танки и самолёты быстро не наклепаешь, ракеты, возможно, тоже. Но обычные артснаряды... Это не какие-то новые и высокие технологии. Если даже не хватает мощностей, то расширить/создать их можно достаточно быстро. Уж за год так точно.
Не буду критикувати про..Заходу, вони вже почали виправляти свої помилки,
? Щось не бачу.
не буду робити нових прогнозів, їх вже було достатньо, тільки ще раз побажаю витривалості нашим захисникам і успіху нашому контрнаступу.
Согласен и присоединяюсь.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24113
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4702 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 15 бер, 2023 17:57
ЛАД написав:
Это не какие-то новые и высокие технологии. Если даже не хватает мощностей, то расширить/создать их можно достаточно быстро. Уж за год так точно.
І так, і ні. Це в нас війна, а в них мирний час, і бюрократія по законам мирного часу.
Звісно, можна було б усе вирішити, як в 41му, але до цього, мабуть, не готові.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1091
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 бер, 2023 18:04
vitaliian написав:
........
ЛАД написав:
Мы же просим только оружие
вам нечего делать? просить оружие в данной ситуации НОРМАЛЬНО. ныть что дают недостаточно НЕНОРМАЛЬНО.
Вам нечего делать?
Ноем - это когда ничего не делаем, а только жалуемся.
Мы не ноем, а воюем
. Тяжело воюем. И говорим, что поставки оружия недостаточные.
‼️Навесні і влітку на Україну чекають важкі бої, — представник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.
За його словами, США з початку війни роблять все можливе, щоб задовольнити потреби України, чи то боєприпаси, ППО, або бронетехніка.
"Говорите и вы".
Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, участвовавший в подписании меморандума, прокомментировал содержание документа и его термины:
В английском тексте меморандума присутствует слово «assurances», то есть «заверения в поддержке», но не «guarantees» (гарантии). Это важное отличие. Например, наши союзники по блоку НАТО обладают гарантиями в области безопасности. Южная Корея и Япония, с которыми у США заключены договоры о совместной обороне, обладают гарантиями. В случае Украины мы говорим о заверениях. Это менее сильное слово. Во-вторых, в меморандуме не был прописан механизм ответных действий, кроме обращения к Совбезу ООН, если против Украины будет применено ядерное оружие
— Стивен Пайфер
посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен прокомментировала правовой статус меморандума[30]:
Будапештский меморандум — это действительно формат без юридических обязательств в рамках международного права. Но я думаю, что сейчас нужно пробовать все, чтобы избежать войны
короче филькина грамота.
И к чему столько слов?
Вы просто подтвердили мои слова, что это "туалетная бумажка, к тому же уже использованная".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24113
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4702 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 15 бер, 2023 18:07
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Это не какие-то новые и высокие технологии. Если даже не хватает мощностей, то расширить/создать их можно достаточно быстро. Уж за год так точно.
І так, і ні. Це в нас війна, а в них мирний час, і бюрократія по законам мирного часу.
Звісно, можна було б усе вирішити, як в 41му, але до цього, мабуть, не готові.
У них вопрос не в бюрократии, а в деньгах. И только.
Ну ещё в политической воле.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24113
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4702 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 15 бер, 2023 18:14
andrijk777 написав:
Коротше, жодного толкового аргументу що Захід(США) щось "не може" я не почув
Для цього треба самому цікавитись питанням і вивчати фактаж, наприклад, скільки снарядів в день випускає США, скільки їх витрачає Україна, як швидко США планує збільшити виробництво. Ця інформація є у відкритому доступі. Ще рік назад, чиновники ряда європейських країн заявляли, що наших запасів вистачить на тиждень, на два тижні, такої війни. Куди вже пряміше.
Я не збираюсь сперечатись і когось переконувати. У кожного є своє бачення/передбачення подій і свої помилки.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13416
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 бер, 2023 18:14
Denik написав:
Ціни на нафту пішли вслід за російським військовим кораблем...
В таких умовах робити ще одну хвилю часткової мобілізації - це повністю розвалити економіку, бо впаде банківська система через відток депозитів.
Означає це власне те, що рашисти отримають чисто військових люлей влітку...
Це все чудово, але де впевненість, що партнери рф не вигадають якусь допомогу (обхід санкцій у тому числі)? Хто вгамує Іран та Пн.Корею, наприклад?
Зараз подивимось, що Сі привезе до Києва із москви.
Кажуть, що борги Китаю наразі сягають 54 трильйони доларів, а якщо США перекриє доступ до своїх фінансових ринків, то його економіці буде пістець. Гадаю, що США буде діяти поступово, без різких рухів і з обов'язковим залученням країн ЄС, які вже переглядають співпрацю та відносини з Китаєм.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3638
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1103 раз.
- Подякували: 1245 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 бер, 2023 18:37
ЛАД написав:
Ноем - это когда ничего не делаем, а только жалуемся.
Мы не ноем, а воюем. Тяжело воюем. И говорим, что поставки оружия недостаточные.
я про форумчан, которые считают что нам все должны, а не про Украину в целом. Изначально речь шла только про форумчан.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 17197
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2118 раз.
- Подякували: 3012 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 бер, 2023 18:39
lapay написав: andrijk777 написав:
Коротше, жодного толкового аргументу що Захід(США) щось "не може" я не почув
Для цього треба самому цікавитись питанням і вивчати фактаж, наприклад, скільки снарядів в день випускає США, скільки їх витрачає Україна, як швидко США планує збільшити виробництво. Ця інформація є у відкритому доступі. Ще рік назад, чиновники ряда європейських країн заявляли, що наших запасів вистачить на тиждень, на два тижні, такої війни. Куди вже пряміше.
Я не збираюсь сперечатись і когось переконувати. У кожного є своє бачення/передбачення подій і свої помилки.
А хіба в цьому питані вам хтось скаже правду? Я сумніваюсь. Але точно знаю, що якщо США захоче, вона збільшить виробництво снарядів в 1000 разів за місяць, максимум за квартал.
Ви не відповіли на запитання - Як НАТО(а це 30 країн) зібралось взагалі воювати, якщо їм не вистачає снарядів для достатньо середнього конфлікту?
Це при тому що країна "без економіки" витрачає в 5-10 разів більше снарядів! Щось тут у вас не клеїться.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4523
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|114095
|
|
|6076
|483700
|
|
|1
|5003
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|