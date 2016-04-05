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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3772377337743775
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:42

  vitaliian написав:detroytred сами придумали про жалость сами раскритиковали. Я про жалость где то писал?

Пояснюю: Ви писали про нытьё.
Я навів розтулмачення даного поняття з інтернету.
Те, яке, на мій погляд, підходить найкраще.
Тобто: *нытьё - это жалость к себе, любимому, являющемуся центром этого хрупкого и ненадежного мирка*.

\\\\Я про жалость где то писал? Здесь речь про ответственность, должен тот кто несёт ответственность за агрессию.\\\\
Нытьё (як Ви оцінюєте прохання про допомогу) з боку кого?
Так про яку відповідальність жертви агресії за аресію може йти мова???!!!
Ви про що?

Якщо ж Ви про відповідальність за неготовність до відбиття агресії, то все рівно - дана відповідальність ніяким чином не пов'язана з проханням допомоги в того, хто сам взяв на себе зобов'язання допомагати.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 15 бер, 2023 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:45

andrijk777 человек с ватой в башке не может отстать от нато? иди уже выпей боярышник и сыграй на балалайке.
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:50

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Коротше, жодного толкового аргументу що Захід(США) щось "не може" я не почув

Для цього треба самому цікавитись питанням і вивчати фактаж, наприклад, скільки снарядів в день випускає США, скільки їх витрачає Україна, як швидко США планує збільшити виробництво. Ця інформація є у відкритому доступі. Ще рік назад, чиновники ряда європейських країн заявляли, що наших запасів вистачить на тиждень, на два тижні, такої війни. Куди вже пряміше.
Я не збираюсь сперечатись і когось переконувати. У кожного є своє бачення/передбачення подій і свої помилки.

Аргументація можливостями тільки європейських країн? -- ))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:52

"Длительная поддержка Запада нам гарантирована", – Арестович отреагировал на важную новость для Украины

На днях Кабмин предложил Раде увеличить расходы госбюджета на 537 млрд грн. Более 518 млрд планируется направить на сектор безопасности: выплаты военным, закупку специальной военной техники и оборудования. Еще 19 млрд отправят в резервный фонд на стабилизацию экономики. Все это указывает на то, что Запад заинтересован в стратегической поддержке Украины, заявил бывший советник ОПУ Алексей Арестович во время совместного стрима с Марком Фейгиным, запись которого можно посмотреть на YouTube-канале Alexey Arestovych. "Мы же понимаем, что у нас самих таких денег нет. Это четкий сигнал, что кто-то уже дал нам эти деньги. Далеко не каждая страна Европы и НАТО может позволить себе такие расходы, ведь это даже не полный бюджет, это его пополнение", – отметил Арестович.

https://www.dialog.ua/ukraine/269748_1678785241
vitaliian
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