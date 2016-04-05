Пояснюю: Ви писали про нытьё.
Я навів розтулмачення даного поняття з інтернету.
Те, яке, на мій погляд, підходить найкраще.
Тобто: *нытьё - это жалость к себе, любимому, являющемуся центром этого хрупкого и ненадежного мирка*.
\\\\Я про жалость где то писал? Здесь речь про ответственность, должен тот кто несёт ответственность за агрессию.\\\\
Нытьё (як Ви оцінюєте прохання про допомогу) з боку кого?
Так про яку відповідальність жертви агресії за аресію може йти мова???!!!
Ви про що?
Якщо ж Ви про відповідальність за неготовність до відбиття агресії, то все рівно - дана відповідальність ніяким чином не пов'язана з проханням допомоги в того, хто сам взяв на себе зобов'язання допомагати.