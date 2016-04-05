"Длительная поддержка Запада нам гарантирована", – Арестович отреагировал на важную новость для УкраиныНа днях Кабмин предложил Раде увеличить расходы госбюджета на 537 млрд грн. Более 518 млрд планируется направить на сектор безопасности: выплаты военным, закупку специальной военной техники и оборудования. Еще 19 млрд отправят в резервный фонд на стабилизацию экономики. Все это указывает на то, что Запад заинтересован в стратегической поддержке Украины, заявил бывший советник ОПУ Алексей Арестович во время совместного стрима с Марком Фейгиным, запись которого можно посмотреть на YouTube-канале Alexey Arestovych. "Мы же понимаем, что у нас самих таких денег нет. Это четкий сигнал, что кто-то уже дал нам эти деньги. Далеко не каждая страна Европы и НАТО может позволить себе такие расходы, ведь это даже не полный бюджет, это его пополнение", – отметил Арестович.