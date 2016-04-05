vitaliian написав:detroytred сами придумали про жалость сами раскритиковали. Я про жалость где то писал?
Пояснюю: Ви писали про нытьё. Я навів розтулмачення даного поняття з інтернету. Те, яке, на мій погляд, підходить найкраще. Тобто: *нытьё - это жалость к себе, любимому, являющемуся центром этого хрупкого и ненадежного мирка*.
\\\\Я про жалость где то писал? Здесь речь про ответственность, должен тот кто несёт ответственность за агрессию.\\\\ Нытьё (як Ви оцінюєте прохання про допомогу) з боку кого? Так про яку відповідальність жертви агресії за аресію може йти мова???!!! Ви про що?
Якщо ж Ви про відповідальність за неготовність до відбиття агресії, то все рівно - дана відповідальність ніяким чином не пов'язана з проханням допомоги в того, хто сам взяв на себе зобов'язання допомагати.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 15 бер, 2023 18:45, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Коротше, жодного толкового аргументу що Захід(США) щось "не може" я не почув
Для цього треба самому цікавитись питанням і вивчати фактаж, наприклад, скільки снарядів в день випускає США, скільки їх витрачає Україна, як швидко США планує збільшити виробництво. Ця інформація є у відкритому доступі. Ще рік назад, чиновники ряда європейських країн заявляли, що наших запасів вистачить на тиждень, на два тижні, такої війни. Куди вже пряміше. Я не збираюсь сперечатись і когось переконувати. У кожного є своє бачення/передбачення подій і свої помилки.
Аргументація можливостями тільки європейських країн? -- ))
"Длительная поддержка Запада нам гарантирована", – Арестович отреагировал на важную новость для Украины
На днях Кабмин предложил Раде увеличить расходы госбюджета на 537 млрд грн. Более 518 млрд планируется направить на сектор безопасности: выплаты военным, закупку специальной военной техники и оборудования. Еще 19 млрд отправят в резервный фонд на стабилизацию экономики. Все это указывает на то, что Запад заинтересован в стратегической поддержке Украины, заявил бывший советник ОПУ Алексей Арестович во время совместного стрима с Марком Фейгиным, запись которого можно посмотреть на YouTube-канале Alexey Arestovych. "Мы же понимаем, что у нас самих таких денег нет. Это четкий сигнал, что кто-то уже дал нам эти деньги. Далеко не каждая страна Европы и НАТО может позволить себе такие расходы, ведь это даже не полный бюджет, это его пополнение", – отметил Арестович.
«С самого начала президент был чрезмерно обеспокоен тем, что дать Украине то, что ей нужно для победы, было бы слишком эскалацией. Это колебание только продлило войну и увеличило затраты в долларах и жизнях», — сказал председатель Майк Д. Роджерс (республиканец от штата Алабама). «Этот конфликт должен закончиться, и президент должен быть готов сделать все возможное, чтобы положить ему конец».
https://www.washingtonpost.com/politics/2023/03/15/republican-ukraine-support/ Это только конец статьи. Далеко не все придерживаются такого мнения. Статья довольно большая, рассматриваются подходы американцев к войне и помощи Украине. Говорится об усилении изоляционизма (достаточно типичного для дорейгановских США). «Америка прежде всего!» А попросту - свой кошелёк ближе к телу. Для многих американских обывателей. На днях попадались цифры поддержки Украины среди американцев с высшим образованием и без него. Разница очень существенная в пользу образованных людей (думаю, соответственно, и более обеспеченных).
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 15 бер, 2023 19:08, всього редагувалось 1 раз.