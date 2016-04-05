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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3773377437753776>
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:42

  vitaliian написав:detroytred сами придумали про жалость сами раскритиковали. Я про жалость где то писал?

Пояснюю: Ви писали про нытьё.
Я навів розтулмачення даного поняття з інтернету.
Те, яке, на мій погляд, підходить найкраще.
Тобто: *нытьё - это жалость к себе, любимому, являющемуся центром этого хрупкого и ненадежного мирка*.

\\\\Я про жалость где то писал? Здесь речь про ответственность, должен тот кто несёт ответственность за агрессию.\\\\
Нытьё (як Ви оцінюєте прохання про допомогу) з боку кого?
Так про яку відповідальність жертви агресії за аресію може йти мова???!!!
Ви про що?

Якщо ж Ви про відповідальність за неготовність до відбиття агресії, то все рівно - дана відповідальність ніяким чином не пов'язана з проханням допомоги в того, хто сам взяв на себе зобов'язання допомагати.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 15 бер, 2023 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:45

andrijk777 человек с ватой в башке не может отстать от нато? иди уже выпей боярышник и сыграй на балалайке.
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:50

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Коротше, жодного толкового аргументу що Захід(США) щось "не може" я не почув

Для цього треба самому цікавитись питанням і вивчати фактаж, наприклад, скільки снарядів в день випускає США, скільки їх витрачає Україна, як швидко США планує збільшити виробництво. Ця інформація є у відкритому доступі. Ще рік назад, чиновники ряда європейських країн заявляли, що наших запасів вистачить на тиждень, на два тижні, такої війни. Куди вже пряміше.
Я не збираюсь сперечатись і когось переконувати. У кожного є своє бачення/передбачення подій і свої помилки.

Аргументація можливостями тільки європейських країн? -- ))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:52

"Длительная поддержка Запада нам гарантирована", – Арестович отреагировал на важную новость для Украины

На днях Кабмин предложил Раде увеличить расходы госбюджета на 537 млрд грн. Более 518 млрд планируется направить на сектор безопасности: выплаты военным, закупку специальной военной техники и оборудования. Еще 19 млрд отправят в резервный фонд на стабилизацию экономики. Все это указывает на то, что Запад заинтересован в стратегической поддержке Украины, заявил бывший советник ОПУ Алексей Арестович во время совместного стрима с Марком Фейгиным, запись которого можно посмотреть на YouTube-канале Alexey Arestovych. "Мы же понимаем, что у нас самих таких денег нет. Это четкий сигнал, что кто-то уже дал нам эти деньги. Далеко не каждая страна Европы и НАТО может позволить себе такие расходы, ведь это даже не полный бюджет, это его пополнение", – отметил Арестович.

https://www.dialog.ua/ukraine/269748_1678785241
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:55

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Ноем - это когда ничего не делаем, а только жалуемся.
Мы не ноем, а воюем. Тяжело воюем. И говорим, что поставки оружия недостаточные.
я про форумчан, которые считают что нам все должны, а не про Украину в целом. Изначально речь шла только про форумчан.

Тогда понятно.
Но о форумчанах говорить не хочу. Очень надеюсь, что посты на форуме не очень отражают взгляды и настроения всего народа. По-моему, не совсем презентативная выборка.
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:57

  ЛАД написав:По-моему, не совсем презентативная выборка.
других писателей у меня для вас нет...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 19:04

«С самого начала президент был чрезмерно обеспокоен тем, что дать Украине то, что ей нужно для победы, было бы слишком эскалацией. Это колебание только продлило войну и увеличило затраты в долларах и жизнях», — сказал председатель Майк Д. Роджерс (республиканец от штата Алабама). «Этот конфликт должен закончиться, и президент должен быть готов сделать все возможное, чтобы положить ему конец».

https://www.washingtonpost.com/politics/2023/03/15/republican-ukraine-support/
Это только конец статьи. Далеко не все придерживаются такого мнения.
Статья довольно большая, рассматриваются подходы американцев к войне и помощи Украине. Говорится об усилении изоляционизма (достаточно типичного для дорейгановских США).
«Америка прежде всего!» А попросту - свой кошелёк ближе к телу. Для многих американских обывателей. На днях попадались цифры поддержки Украины среди американцев с высшим образованием и без него. Разница очень существенная в пользу образованных людей (думаю, соответственно, и более обеспеченных).
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 15 бер, 2023 19:08, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 19:06

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Ноем - это когда ничего не делаем, а только жалуемся.
Мы не ноем, а воюем. Тяжело воюем. И говорим, что поставки оружия недостаточные.
я про форумчан, которые считают что нам все должны, а не про Украину в целом. Изначально речь шла только про форумчан.


Почекайте.
Тоді поясніть на якій підставі посадовці, починаючи з президента, звертаються з проханням надання більше зброї (тобто прохають)?
(загугліть - Зеленський дайте зброю).

На якій підставі, по-Вашому?
Ви ж про реальний світ. А в реальному світі треба навіть не просити, а вимагати. Щоб отримати.
Стукатися в двері.

А про форумчан -- так тоді будь-яке обговорення можна сміливо вважати нытьем.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 19:09

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:По-моему, не совсем презентативная выборка.
других писателей у меня для вас нет...

У Вас естественно.
На форуме могли бы быть. Селекция. :)
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Це все чудово, але де впевненість, що партнери рф не вигадають якусь допомогу (обхід санкцій у тому числі)? Хто вгамує Іран та Пн.Корею, наприклад?

Сьогодні до головного орка асад приїхав. Мабуть допомогу привіз)))
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